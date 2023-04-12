https://ria.ru/20230412/urok-1864649142.html

В Китае заявили о необходимости преподать Западу урок из-за Украины

В Китае заявили о необходимости преподать Западу урок из-за Украины - РИА Новости, 12.04.2023

В Китае заявили о необходимости преподать Западу урок из-за Украины

Западу пора научиться уважать мнение других стран, написал обозреватель китайской газеты "Хуаньцю шибао" Чжао Цзяньдун. РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T05:40

2023-04-12T05:40

2023-04-12T11:02

в мире

сша

европа

китай

эммануэль макрон

украина

франция

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Западу пора научиться уважать мнение других стран, написал обозреватель китайской газеты "Хуаньцю шибао" Чжао Цзяньдун.По его словам, Запад постоянно пытается учить другие страны, что сильно раздражает остальных участников международных отношений."В украинском вопросе США и Европа снова вспомнили о своей старой дурной привычке, действуя так, будто их мнение — единственно правильное, а остальные просто обязаны им руководствоваться", — возмутился Чжао Цзяньдун.Тем не менее потери, с которыми сталкивается Европа из-за конфликта на Украине, постепенно заставляют ее изменить взгляд на происходящее и отойти от проводимой США политики, отметил обозреватель. В пример он привел недавний визит президента Франции Эммануэля Макрона в Китай и последовавшие за ним заявления.По итогам поездки французский лидер в интервью изданию Les Echos призвал к большей независимости Европы, подчеркнув, что она не должна втягиваться в противостояние США и Китая из-за Тайваня и подстраиваться под "американский ритм". По его словам, европейцам следует проснуться и подумать о своих интересах.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230412/ultimatum-1864645174.html

https://ria.ru/20230407/ukazaniya-1863641482.html

сша

европа

китай

украина

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, европа, китай, эммануэль макрон, украина, франция