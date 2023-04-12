https://ria.ru/20230412/urok-1864649142.html
В Китае заявили о необходимости преподать Западу урок из-за Украины
В Китае заявили о необходимости преподать Западу урок из-за Украины - РИА Новости, 12.04.2023
В Китае заявили о необходимости преподать Западу урок из-за Украины
Западу пора научиться уважать мнение других стран, написал обозреватель китайской газеты "Хуаньцю шибао" Чжао Цзяньдун. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T05:40
2023-04-12T05:40
2023-04-12T11:02
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Западу пора научиться уважать мнение других стран, написал обозреватель китайской газеты "Хуаньцю шибао" Чжао Цзяньдун.По его словам, Запад постоянно пытается учить другие страны, что сильно раздражает остальных участников международных отношений."В украинском вопросе США и Европа снова вспомнили о своей старой дурной привычке, действуя так, будто их мнение — единственно правильное, а остальные просто обязаны им руководствоваться", — возмутился Чжао Цзяньдун.Тем не менее потери, с которыми сталкивается Европа из-за конфликта на Украине, постепенно заставляют ее изменить взгляд на происходящее и отойти от проводимой США политики, отметил обозреватель. В пример он привел недавний визит президента Франции Эммануэля Макрона в Китай и последовавшие за ним заявления.По итогам поездки французский лидер в интервью изданию Les Echos призвал к большей независимости Европы, подчеркнув, что она не должна втягиваться в противостояние США и Китая из-за Тайваня и подстраиваться под "американский ритм". По его словам, европейцам следует проснуться и подумать о своих интересах.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20230412/ultimatum-1864645174.html
https://ria.ru/20230407/ukazaniya-1863641482.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, европа, китай, эммануэль макрон, украина, франция
В мире, США, Европа, Китай, Эммануэль Макрон, Украина, Франция
В Китае заявили о необходимости преподать Западу урок из-за Украины
"Хуаньцю шибао": Западу пора усвоить урок взаимного уважения и перестать учить других