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Киев заключил соглашение о поставках уранового концентрата в Канаду - РИА Новости, 12.04.2023
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08:01 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/uran-1864658229.html
Киев заключил соглашение о поставках уранового концентрата в Канаду
Киев заключил соглашение о поставках уранового концентрата в Канаду - РИА Новости, 12.04.2023
Киев заключил соглашение о поставках уранового концентрата в Канаду
Украинский "Энергоатом" и канадская компания Сameco подписали соглашение, регламентирующее поставки уранового концентрата с Украины в Канаду, сообщили в... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T08:01
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Украинский "Энергоатом" и канадская компания Сameco подписали соглашение, регламентирующее поставки уранового концентрата с Украины в Канаду, сообщили в украинской компании. "Энергоатом" в марте информировал, что подписал соглашения с канадской компанией Cameco об обеспечении стабильного снабжения ядерным топливом. "ГП "НАЭК" Энергоатом " подписал с канадской компанией САМЕСО соглашение, которое было последним необходимым этапом для реализации программы использования украинского урана при производстве ядерного топлива для АЭС Украины", - говорится в сообщении "Энергоатома" в Telegram-канале. По информации компании, речь идет о договоре "на взвешивание, отбор проб, проведение анализов, хранение и организацию транспортировки уранового концентрата" производства украинского Восточного горно-обогатительного комбината. Ранее в украинском министерстве энергетики сообщали, что Украина планирует начать производство ядерного топлива, которое заменит российское. По информации ведомства, Украина уже начала производство составных частей топливных блоков серии ВВЭР-1000 (водо-водяной энергетический реактор), позже в планах производство топлива и для блоков ВВЭР-440. В министерстве отметили, что проект реализуется украинским "Энергоатомом" в рамках сотрудничества с американской компанией Westinghouse. Выпуск ядерного топлива - высокотехнологичный процесс, а собственных мощностей по производству топливных сборок у Украины нет. Их планируется выпускать на предприятии Westinghouse в шведском городе Вестеросе.
https://ria.ru/20230412/uran-1864656541.html
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украина, канада, киев, энергоатом, westinghouse electric, ввэр-1000, в мире
Украина, Канада, Киев, Энергоатом, Westinghouse Electric, ВВЭР-1000, В мире
Киев заключил соглашение о поставках уранового концентрата в Канаду

Киев заключил соглашение, регламентирующее поставки в Канаду уранового концентрата

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКонтейнер с обедненным гексафторидом урана
Контейнер с обедненным гексафторидом урана - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Контейнер с обедненным гексафторидом урана. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Украинский "Энергоатом" и канадская компания Сameco подписали соглашение, регламентирующее поставки уранового концентрата с Украины в Канаду, сообщили в украинской компании.
"Энергоатом" в марте информировал, что подписал соглашения с канадской компанией Cameco об обеспечении стабильного снабжения ядерным топливом.
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"ГП "НАЭК" Энергоатом " подписал с канадской компанией САМЕСО соглашение, которое было последним необходимым этапом для реализации программы использования украинского урана при производстве ядерного топлива для АЭС Украины", - говорится в сообщении "Энергоатома" в Telegram-канале.
По информации компании, речь идет о договоре "на взвешивание, отбор проб, проведение анализов, хранение и организацию транспортировки уранового концентрата" производства украинского Восточного горно-обогатительного комбината.
«
"Документ регламентирует физические поставки уранового концентрата с Украины в Канаду и связанные с этим условия. В частности, договор предусматривает поставку всего объема урана, добываемого на Восточном горно-обогатительном комбинате, в Канаду и дальнейшее использование уранового концентрата для конверсии и поставки природного гексафторида урана на обогащение", - отметили в компании.
Ранее в украинском министерстве энергетики сообщали, что Украина планирует начать производство ядерного топлива, которое заменит российское. По информации ведомства, Украина уже начала производство составных частей топливных блоков серии ВВЭР-1000 (водо-водяной энергетический реактор), позже в планах производство топлива и для блоков ВВЭР-440. В министерстве отметили, что проект реализуется украинским "Энергоатомом" в рамках сотрудничества с американской компанией Westinghouse.
Выпуск ядерного топлива - высокотехнологичный процесс, а собственных мощностей по производству топливных сборок у Украины нет. Их планируется выпускать на предприятии Westinghouse в шведском городе Вестеросе.
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УкраинаКанадаКиевЭнергоатомWestinghouse ElectricВВЭР-1000В мире
 
 
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