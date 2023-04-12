https://ria.ru/20230412/uran-1864658229.html

Киев заключил соглашение о поставках уранового концентрата в Канаду

Киев заключил соглашение о поставках уранового концентрата в Канаду - РИА Новости, 12.04.2023

Киев заключил соглашение о поставках уранового концентрата в Канаду

Украинский "Энергоатом" и канадская компания Сameco подписали соглашение, регламентирующее поставки уранового концентрата с Украины в Канаду, сообщили в... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T08:01

2023-04-12T08:01

2023-04-12T08:01

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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Украинский "Энергоатом" и канадская компания Сameco подписали соглашение, регламентирующее поставки уранового концентрата с Украины в Канаду, сообщили в украинской компании. "Энергоатом" в марте информировал, что подписал соглашения с канадской компанией Cameco об обеспечении стабильного снабжения ядерным топливом. "ГП "НАЭК" Энергоатом " подписал с канадской компанией САМЕСО соглашение, которое было последним необходимым этапом для реализации программы использования украинского урана при производстве ядерного топлива для АЭС Украины", - говорится в сообщении "Энергоатома" в Telegram-канале. По информации компании, речь идет о договоре "на взвешивание, отбор проб, проведение анализов, хранение и организацию транспортировки уранового концентрата" производства украинского Восточного горно-обогатительного комбината. Ранее в украинском министерстве энергетики сообщали, что Украина планирует начать производство ядерного топлива, которое заменит российское. По информации ведомства, Украина уже начала производство составных частей топливных блоков серии ВВЭР-1000 (водо-водяной энергетический реактор), позже в планах производство топлива и для блоков ВВЭР-440. В министерстве отметили, что проект реализуется украинским "Энергоатомом" в рамках сотрудничества с американской компанией Westinghouse. Выпуск ядерного топлива - высокотехнологичный процесс, а собственных мощностей по производству топливных сборок у Украины нет. Их планируется выпускать на предприятии Westinghouse в шведском городе Вестеросе.

https://ria.ru/20230412/uran-1864656541.html

https://ria.ru/20230325/uran-1860658556.html

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украина, канада, киев, энергоатом, westinghouse electric, ввэр-1000, в мире