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Преследования УПЦ на Украине идут по нарастающей, заявил представитель РПЦ
Преследования УПЦ на Украине идут по нарастающей, заявил представитель РПЦ - РИА Новости, 12.04.2023
Преследования УПЦ на Украине идут по нарастающей, заявил представитель РПЦ
Преследования канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и простых прихожан идут по нарастающей, и пока нет никаких признаков того, что притеснения... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T16:51
2023-04-12T16:51
2023-04-12T16:51
религия
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русская православная церковь
ситуация вокруг упц
в мире
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Преследования канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и простых прихожан идут по нарастающей, и пока нет никаких признаков того, что притеснения прекратятся, заявил заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ РПЦ Вахтанг Кипшидзе. "В условиях полной безнаказанности и вакханалии украинские власти осуществляют преследования канонической УПЦ и простых верующих. Для этого официальный Киев не разбирает и не выбирает между Пасхой, Великим постом и другими важными периодами в жизни христианской общины. Преследования УПЦ идут по нарастающей, и, к сожалению, не видно признаков того, что они прекращаются или будут остановлены", - сказал Кипшидзе на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня". По его мнению, ситуация усугубляется в том числе заявлением представителя госдепа США о том, что им ничего не известно о гонениях против УПЦ. "Способность их не видеть того, что происходит на самом деле, носит феноменальный характер. И это всем очевидно", - добавил Кипшидзе. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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Религия, Украина, Киев, США, Вахтанг Кипшидзе, Русская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ, В мире
Преследования УПЦ на Украине идут по нарастающей, заявил представитель РПЦ
Представитель РПЦ Кипшидзе: преследования УПЦ и верующих на Украине идут по нарастающей