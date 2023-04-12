https://ria.ru/20230412/upts-1864781455.html
В УПЦ рассказали о нападавшем на епископа Ивано-Франковского и Коломыйского
В УПЦ рассказали о нападавшем на епископа Ивано-Франковского и Коломыйского - РИА Новости, 12.04.2023
В УПЦ рассказали о нападавшем на епископа Ивано-Франковского и Коломыйского
Нападение на епископа Ивано-Франковского и Коломыйского Никиту (Сторожука) в городе Черновцы на Украине совершил злостный правонарушитель, заявили в среду в... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T14:24
2023-04-12T14:24
2023-04-12T14:24
религия
украина
черновцы
ивано-франковск
православная церковь украины (пцу)
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Нападение на епископа Ивано-Франковского и Коломыйского Никиту (Сторожука) в городе Черновцы на Украине совершил злостный правонарушитель, заявили в среду в канонической Украинской Православной церкви (УПЦ). Во вторник в УПЦ сообщили, что по факту нападения на епископа было заведено уголовное дело. "Нападавший на епископа Ивано-Франковского и Коломойского Никиту – Горбань Ярослав оказался лицом, систематически совершающим правонарушения. Согласно открытому реестру судебных решений, против него открыто более 20 различных судебных дел и в день совершения насилия, 10 апреля 2023 года, районный суд слушал очередную из них", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте УПЦ. В понедельник вечером епископ был избит у входа в Николаевский храм УПЦ. Тогда из автомобиля вышел мужчина, избил его и иподиакона – несовершеннолетнего сына украинского военнослужащего, сообщили ранее в УПЦ. Сторонники раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) ранее захватили последний храм канонической УПЦ в Ивано-Франковске с применением слезоточивого газа. В сообщении УПЦ говорилось, что рейдеры проникли через боковые двери, открыли центральные и вытолкали прихожан с лестницы. Полиция при этом не вмешивалась. УПЦ заявила, что секретарь Ивано-Франковской епархии протоиерей Василий Романюк был госпитализирован без сознания после нападения на храм раскольников, так как привести его в чувство не удалось. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230411/tserkov-1864607174.html
https://ria.ru/20230411/goneniya-1864502629.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, черновцы, ивано-франковск, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Черновцы, Ивано-Франковск, Православная церковь Украины (ПЦУ), Ситуация вокруг УПЦ
В УПЦ рассказали о нападавшем на епископа Ивано-Франковского и Коломыйского
УПЦ: нападавший на епископа Ивано-Франковского оказался злостным правонарушителем
МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Нападение на епископа Ивано-Франковского и Коломыйского Никиту (Сторожука) в городе Черновцы на Украине совершил злостный правонарушитель, заявили в среду в канонической Украинской Православной церкви (УПЦ).
Во вторник в УПЦ сообщили, что по факту нападения на епископа было заведено уголовное дело.
Сторонники ПЦУ собирают подписи для лишения УПЦ собора в Белой Церкви
"Нападавший на епископа Ивано-Франковского и Коломойского Никиту – Горбань Ярослав оказался лицом, систематически совершающим правонарушения. Согласно открытому реестру судебных решений, против него открыто более 20 различных судебных дел и в день совершения насилия, 10 апреля 2023 года, районный суд слушал очередную из них", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте УПЦ.
В понедельник вечером епископ был избит у входа в Николаевский храм УПЦ. Тогда из автомобиля вышел мужчина, избил его и иподиакона – несовершеннолетнего сына украинского военнослужащего, сообщили ранее в УПЦ.
Сторонники раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ)
ранее захватили последний храм канонической УПЦ в Ивано-Франковске
с применением слезоточивого газа. В сообщении УПЦ говорилось, что рейдеры проникли через боковые двери, открыли центральные и вытолкали прихожан с лестницы. Полиция при этом не вмешивалась. УПЦ заявила, что секретарь Ивано-Франковской епархии протоиерей Василий Романюк был госпитализирован без сознания после нападения на храм раскольников, так как привести его в чувство не удалось.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией
, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
В РПЦ прокомментировали реакцию Госдепа на ситуацию с УПЦ