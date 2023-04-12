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Госдума выступила против репрессивной политики Киева в отношении УПЦ - РИА Новости, 12.04.2023
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Религия
 
12:48 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/upts-1864749432.html
Госдума выступила против репрессивной политики Киева в отношении УПЦ
Госдума выступила против репрессивной политики Киева в отношении УПЦ - РИА Новости, 12.04.2023
Госдума выступила против репрессивной политики Киева в отношении УПЦ
Госдума приняла проект постановления о заявлении "О репрессивной политике киевского режима, направленной на уничтожение канонической Украинской православной... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T12:48
2023-04-12T12:48
религия
госдума рф
ситуация вокруг упц
украина
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Госдума приняла проект постановления о заявлении "О репрессивной политике киевского режима, направленной на уничтожение канонической Украинской православной церкви" (УПЦ). "Силовое давление на каноническую православную веру на Украине обрело поистине вопиющий характер в период президентства В. Зеленского, который, воспользовавшись разворачивающимся в стране кризисом, поставил своей целью полностью зачистить духовную сферу от любых связей с Россией", - указывается в документе. Там также указывается, что парламентарии выражают "поддержку своим украинским братьям и сестрам, на глазах которых совершается попытка уничтожения канонического православия на Украине". При этом добавляется, что Дума "убеждена, что религия не должна превращаться в инструмент, с помощью которого украинский режим удовлетворяет свои непомерные военно-политические амбиции".
https://ria.ru/20230411/goneniya-1864502629.html
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госдума рф, ситуация вокруг упц, украина
Религия, Госдума РФ, Ситуация вокруг УПЦ, Украина
Госдума выступила против репрессивной политики Киева в отношении УПЦ

Госдума приняла проект заявления против репрессивной политики Киева в отношении УПЦ

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Здание Госдумы
Здание Госдумы - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Здание Госдумы. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Госдума приняла проект постановления о заявлении "О репрессивной политике киевского режима, направленной на уничтожение канонической Украинской православной церкви" (УПЦ).
"Силовое давление на каноническую православную веру на Украине обрело поистине вопиющий характер в период президентства В. Зеленского, который, воспользовавшись разворачивающимся в стране кризисом, поставил своей целью полностью зачистить духовную сферу от любых связей с Россией", - указывается в документе.
Там также указывается, что парламентарии выражают "поддержку своим украинским братьям и сестрам, на глазах которых совершается попытка уничтожения канонического православия на Украине". При этом добавляется, что Дума "убеждена, что религия не должна превращаться в инструмент, с помощью которого украинский режим удовлетворяет свои непомерные военно-политические амбиции".
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