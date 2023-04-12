https://ria.ru/20230412/upts-1864749432.html

Госдума выступила против репрессивной политики Киева в отношении УПЦ

Госдума выступила против репрессивной политики Киева в отношении УПЦ - РИА Новости, 12.04.2023

Госдума выступила против репрессивной политики Киева в отношении УПЦ

Госдума приняла проект постановления о заявлении "О репрессивной политике киевского режима, направленной на уничтожение канонической Украинской православной... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T12:48

2023-04-12T12:48

2023-04-12T12:48

религия

госдума рф

ситуация вокруг упц

украина

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Госдума приняла проект постановления о заявлении "О репрессивной политике киевского режима, направленной на уничтожение канонической Украинской православной церкви" (УПЦ). "Силовое давление на каноническую православную веру на Украине обрело поистине вопиющий характер в период президентства В. Зеленского, который, воспользовавшись разворачивающимся в стране кризисом, поставил своей целью полностью зачистить духовную сферу от любых связей с Россией", - указывается в документе. Там также указывается, что парламентарии выражают "поддержку своим украинским братьям и сестрам, на глазах которых совершается попытка уничтожения канонического православия на Украине". При этом добавляется, что Дума "убеждена, что религия не должна превращаться в инструмент, с помощью которого украинский режим удовлетворяет свои непомерные военно-политические амбиции".

https://ria.ru/20230411/goneniya-1864502629.html

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госдума рф, ситуация вокруг упц, украина