https://ria.ru/20230412/ultimatum-1864645174.html

В Китае выдвинули ультиматум Зеленскому

В Китае выдвинули ультиматум Зеленскому - РИА Новости, 12.04.2023

В Китае выдвинули ультиматум Зеленскому

Владимир Зеленский должен согласиться на мирное урегулирование конфликта на Украине, пока он еще хоть что-то решает, написал обозреватель South China Morning... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T03:55

2023-04-12T03:55

2023-04-12T11:17

в мире

украина

китай

владимир зеленский

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский должен согласиться на мирное урегулирование конфликта на Украине, пока он еще хоть что-то решает, написал обозреватель South China Morning Post Дэниел Ковани.В статье говорится, что у украинских военных заканчиваются снаряды, а производственные мощности Запада не позволяют обеспечивать необходимую степень военной помощи."Несмотря на свои обещания, западные политики могут просто оказаться не в состоянии выписать чек, на который, вероятно, надеется Зеленский", — отметил Ковани.Внешнеполитическое ведомство Китая 24 февраля опубликовало на своем сайте заявление по политическому урегулированию кризиса на Украине, содержащее 12 пунктов. Среди основных тезисов Пекина: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230407/sotrudnichestvo-1863844250.html

украина

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, китай, владимир зеленский