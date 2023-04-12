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В Китае выдвинули ультиматум Зеленскому - РИА Новости, 12.04.2023
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03:55 12.04.2023 (обновлено: 11:17 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/ultimatum-1864645174.html
В Китае выдвинули ультиматум Зеленскому
В Китае выдвинули ультиматум Зеленскому - РИА Новости, 12.04.2023
В Китае выдвинули ультиматум Зеленскому
Владимир Зеленский должен согласиться на мирное урегулирование конфликта на Украине, пока он еще хоть что-то решает, написал обозреватель South China Morning... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T03:55
2023-04-12T11:17
в мире
украина
китай
владимир зеленский
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский должен согласиться на мирное урегулирование конфликта на Украине, пока он еще хоть что-то решает, написал обозреватель South China Morning Post Дэниел Ковани.В статье говорится, что у украинских военных заканчиваются снаряды, а производственные мощности Запада не позволяют обеспечивать необходимую степень военной помощи."Несмотря на свои обещания, западные политики могут просто оказаться не в состоянии выписать чек, на который, вероятно, надеется Зеленский", — отметил Ковани.Внешнеполитическое ведомство Китая 24 февраля опубликовало на своем сайте заявление по политическому урегулированию кризиса на Украине, содержащее 12 пунктов. Среди основных тезисов Пекина: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, украина, китай, владимир зеленский
В мире, Украина, Китай, Владимир Зеленский
В Китае выдвинули ультиматум Зеленскому

SCMP: президент Украины Зеленский должен пойти на переговоры, пока он имеет право голоса

© AP Photo / Michal DyjukВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© AP Photo / Michal Dyjuk
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский должен согласиться на мирное урегулирование конфликта на Украине, пока он еще хоть что-то решает, написал обозреватель South China Morning Post Дэниел Ковани.
«
"Украинским лидерам следует проглотить свою гордость и заключить мир до того, как исчезнут последние рычаги давления, и у них не будет никакого права голоса при определении окончательного исхода конфликта и его последствий", — заявил он.
В статье говорится, что у украинских военных заканчиваются снаряды, а производственные мощности Запада не позволяют обеспечивать необходимую степень военной помощи.
"Несмотря на свои обещания, западные политики могут просто оказаться не в состоянии выписать чек, на который, вероятно, надеется Зеленский", — отметил Ковани.
Внешнеполитическое ведомство Китая 24 февраля опубликовало на своем сайте заявление по политическому урегулированию кризиса на Украине, содержащее 12 пунктов. Среди основных тезисов Пекина: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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