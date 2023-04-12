В Китае выдвинули ультиматум Зеленскому
SCMP: президент Украины Зеленский должен пойти на переговоры, пока он имеет право голоса
© AP Photo / Michal DyjukВладимир Зеленский
© AP Photo / Michal Dyjuk
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский должен согласиться на мирное урегулирование конфликта на Украине, пока он еще хоть что-то решает, написал обозреватель South China Morning Post Дэниел Ковани.
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"Украинским лидерам следует проглотить свою гордость и заключить мир до того, как исчезнут последние рычаги давления, и у них не будет никакого права голоса при определении окончательного исхода конфликта и его последствий", — заявил он.
В статье говорится, что у украинских военных заканчиваются снаряды, а производственные мощности Запада не позволяют обеспечивать необходимую степень военной помощи.
"Несмотря на свои обещания, западные политики могут просто оказаться не в состоянии выписать чек, на который, вероятно, надеется Зеленский", — отметил Ковани.
Внешнеполитическое ведомство Китая 24 февраля опубликовало на своем сайте заявление по политическому урегулированию кризиса на Украине, содержащее 12 пунктов. Среди основных тезисов Пекина: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации.
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