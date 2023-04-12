https://ria.ru/20230412/ukraina-1864932371.html

Бог отобрал разум у киевских властей, заявила прихожанка лавры

Бог отобрал разум у киевских властей, заявила прихожанка лавры - РИА Новости, 12.04.2023

Бог отобрал разум у киевских властей, заявила прихожанка лавры

Украинское правительство обезумело, потому что "отвернулось от Господа", считает прихожанка Киево-Печерской лавры. РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T23:46

2023-04-12T23:46

2023-04-12T23:46

религия

украина

киев

россия

александр ткаченко (протоиерей)

ситуация вокруг упц

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1860956128_0:177:3072:1905_1920x0_80_0_0_55ee6dcb8fc71a021c0a837476817e9a.jpg

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Украинское правительство обезумело, потому что "отвернулось от Господа", считает прихожанка Киево-Печерской лавры."То, что сейчас происходит в стране, происходит потому, что мы отвернулись от Господа. Если мы не вернемся, Господь нас сотрет с лица земли... Наше правительство обезумело. Если Бог должен наказать, он отбирает разум. Он отобрал разум у (властной – ред.) верхушки. Кто может изгонять слуг Бога (священников – ред.) из его жилища (храмов – ред.)?" - сказала прихожанка. Она напомнила, что власти изгоняют молящихся людей, которые никому не мешают, из Киево-Печерской лавры и закрывают храмы, в то время как "кабаки открыты". Женщина подчеркнула, что в храмах нужно прославлять Бога, а не устраивать дискотеки (как это случилось в Трапезном храме Киево-Печерской лавры после того, как оттуда выгнали священников канонической УПЦ - ред.). Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел, впоследствии заключенный под домашний арест на два месяца, заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. Ежедневно в лавре дежурят верующие, молятся, а у ее стен собираются провокаторы и националисты. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230412/zelenskiy-1864897357.html

https://ria.ru/20230412/ssha-1864792124.html

украина

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, киев, россия, александр ткаченко (протоиерей), ситуация вокруг упц