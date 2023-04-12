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Бог отобрал разум у киевских властей, заявила прихожанка лавры - РИА Новости, 12.04.2023
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Религия
 
23:46 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/ukraina-1864932371.html
Бог отобрал разум у киевских властей, заявила прихожанка лавры
Бог отобрал разум у киевских властей, заявила прихожанка лавры - РИА Новости, 12.04.2023
Бог отобрал разум у киевских властей, заявила прихожанка лавры
Украинское правительство обезумело, потому что "отвернулось от Господа", считает прихожанка Киево-Печерской лавры. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T23:46
2023-04-12T23:46
религия
украина
киев
россия
александр ткаченко (протоиерей)
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Украинское правительство обезумело, потому что "отвернулось от Господа", считает прихожанка Киево-Печерской лавры."То, что сейчас происходит в стране, происходит потому, что мы отвернулись от Господа. Если мы не вернемся, Господь нас сотрет с лица земли... Наше правительство обезумело. Если Бог должен наказать, он отбирает разум. Он отобрал разум у (властной – ред.) верхушки. Кто может изгонять слуг Бога (священников – ред.) из его жилища (храмов – ред.)?" - сказала прихожанка. Она напомнила, что власти изгоняют молящихся людей, которые никому не мешают, из Киево-Печерской лавры и закрывают храмы, в то время как "кабаки открыты". Женщина подчеркнула, что в храмах нужно прославлять Бога, а не устраивать дискотеки (как это случилось в Трапезном храме Киево-Печерской лавры после того, как оттуда выгнали священников канонической УПЦ - ред.). Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел, впоследствии заключенный под домашний арест на два месяца, заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. Ежедневно в лавре дежурят верующие, молятся, а у ее стен собираются провокаторы и националисты. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230412/zelenskiy-1864897357.html
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украина, киев, россия, александр ткаченко (протоиерей), ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Киев, Россия, Александр Ткаченко (протоиерей), Ситуация вокруг УПЦ
Бог отобрал разум у киевских властей, заявила прихожанка лавры

Прихожанка лавры: Бог отобрал разум у киевских властей, правительство обезумело

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киево-Печерскую лавру
Вид на Киево-Печерскую лавру - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киево-Печерскую лавру. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Украинское правительство обезумело, потому что "отвернулось от Господа", считает прихожанка Киево-Печерской лавры.
"То, что сейчас происходит в стране, происходит потому, что мы отвернулись от Господа. Если мы не вернемся, Господь нас сотрет с лица земли... Наше правительство обезумело. Если Бог должен наказать, он отбирает разум. Он отобрал разум у (властной – ред.) верхушки. Кто может изгонять слуг Бога (священников – ред.) из его жилища (храмов – ред.)?" - сказала прихожанка.
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Она напомнила, что власти изгоняют молящихся людей, которые никому не мешают, из Киево-Печерской лавры и закрывают храмы, в то время как "кабаки открыты". Женщина подчеркнула, что в храмах нужно прославлять Бога, а не устраивать дискотеки (как это случилось в Трапезном храме Киево-Печерской лавры после того, как оттуда выгнали священников канонической УПЦ - ред.).
«
"Если они (украинские власти – ред.) хотят, чтобы в Украине все было нормально, нужно воздать славу Богу, а она воздается в храмах", - пояснила прихожанка и посоветовала властям читать молитву "Отче наш".
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел, впоследствии заключенный под домашний арест на два месяца, заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. Ежедневно в лавре дежурят верующие, молятся, а у ее стен собираются провокаторы и националисты.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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