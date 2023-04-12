https://ria.ru/20230412/ukraina-1864860569.html

Экс-аналитик ЦРУ испугался планов США изменить границы Украины

Экс-аналитик ЦРУ испугался планов США изменить границы Украины - РИА Новости, 12.04.2023

Экс-аналитик ЦРУ испугался планов США изменить границы Украины

Помощь Соединенных Штатов не поможет Украине изменить границы страны и победить в конфликте, заявил бывший аналитик ЦРУ Фред Флейц в интервью телеканалу Fox... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T17:26

2023-04-12T17:26

2023-04-12T17:54

специальная военная операция на украине

в мире

украина

европа

центральное разведывательное управление (цру)

сша

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Помощь Соединенных Штатов не поможет Украине изменить границы страны и победить в конфликте, заявил бывший аналитик ЦРУ Фред Флейц в интервью телеканалу Fox News."Украина проиграет в затяжном конфликте, к которому сейчас приближается Европа. Что меня беспокоит, так это то, что нынешняя администрация не станет говорить о прекращении огня и не предложит какой-либо мирный план. Она видит решение ситуации в дальнейшем забрасывании Украины оружием в надежде, что это поможет ей победить. Но так не будет", — подчеркнул он.Флейц также выразил сомнения по поводу возможностей США помочь киевским властям вернуться к прежним границам. В то же время действия Белого дома могут спровоцировать опасную эскалацию, которая повысит риски применения ядерного оружия, подытожил эксперт.

https://ria.ru/20230412/putin-1864811434.html

украина

европа

сша

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в мире, украина, европа, центральное разведывательное управление (цру), сша