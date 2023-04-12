Рейтинг@Mail.ru
Экс-аналитик ЦРУ испугался планов США изменить границы Украины - РИА Новости, 12.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:26 12.04.2023 (обновлено: 17:54 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/ukraina-1864860569.html
Экс-аналитик ЦРУ испугался планов США изменить границы Украины
Экс-аналитик ЦРУ испугался планов США изменить границы Украины - РИА Новости, 12.04.2023
Экс-аналитик ЦРУ испугался планов США изменить границы Украины
Помощь Соединенных Штатов не поможет Украине изменить границы страны и победить в конфликте, заявил бывший аналитик ЦРУ Фред Флейц в интервью телеканалу Fox... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T17:26
2023-04-12T17:54
специальная военная операция на украине
в мире
украина
европа
центральное разведывательное управление (цру)
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1861056619_172:518:2888:2046_1920x0_80_0_0_678a8fdafb90e0619928d775ee106e27.jpg
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Помощь Соединенных Штатов не поможет Украине изменить границы страны и победить в конфликте, заявил бывший аналитик ЦРУ Фред Флейц в интервью телеканалу Fox News."Украина проиграет в затяжном конфликте, к которому сейчас приближается Европа. Что меня беспокоит, так это то, что нынешняя администрация не станет говорить о прекращении огня и не предложит какой-либо мирный план. Она видит решение ситуации в дальнейшем забрасывании Украины оружием в надежде, что это поможет ей победить. Но так не будет", — подчеркнул он.Флейц также выразил сомнения по поводу возможностей США помочь киевским властям вернуться к прежним границам. В то же время действия Белого дома могут спровоцировать опасную эскалацию, которая повысит риски применения ядерного оружия, подытожил эксперт.
https://ria.ru/20230412/putin-1864811434.html
украина
европа
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1861056619_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_7427d090b96dbf3bd4a2038755dc8535.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, европа, центральное разведывательное управление (цру), сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Европа, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), США
Экс-аналитик ЦРУ испугался планов США изменить границы Украины

Экс-аналитик ЦРУ Флейц: попытки США изменить границу Украину могут привести к эскалации

© AP Photo / Carolyn KasterФлаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© AP Photo / Carolyn Kaster
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Помощь Соединенных Штатов не поможет Украине изменить границы страны и победить в конфликте, заявил бывший аналитик ЦРУ Фред Флейц в интервью телеканалу Fox News.
"Украина проиграет в затяжном конфликте, к которому сейчас приближается Европа. Что меня беспокоит, так это то, что нынешняя администрация не станет говорить о прекращении огня и не предложит какой-либо мирный план. Она видит решение ситуации в дальнейшем забрасывании Украины оружием в надежде, что это поможет ей победить. Но так не будет", — подчеркнул он.
Флейц также выразил сомнения по поводу возможностей США помочь киевским властям вернуться к прежним границам. В то же время действия Белого дома могут спровоцировать опасную эскалацию, которая повысит риски применения ядерного оружия, подытожил эксперт.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
В США назвали секретное оружие Путина, вызывающее зависть у Зеленского
Вчера, 15:48
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЕвропаЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала