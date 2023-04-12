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Украинский министр обороны отрицает нахождение военных НАТО в стране - РИА Новости, 12.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:59 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/ukraina-1864815294.html
Украинский министр обороны отрицает нахождение военных НАТО в стране
Украинский министр обороны отрицает нахождение военных НАТО в стране - РИА Новости, 12.04.2023
Украинский министр обороны отрицает нахождение военных НАТО в стране
Министр обороны Украины Алексей Резников отрицает данные в "слитых" документах Пентагона о нахождении личного состава НАТО на территории страны. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T15:59
2023-04-12T15:59
специальная военная операция на украине
в мире
алексей резников
нато
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников отрицает данные в "слитых" документах Пентагона о нахождении личного состава НАТО на территории страны. "Присутствие (на Украине) военных НАТО – это неправда. Если только не считать, что в каждом посольстве есть официальный представитель вооруженных сил", - сказал Резников, отвечая на вопрос о названных документах. Ранее СМИ писали, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Газета New York Times отмечала, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне уже сказали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт.
https://ria.ru/20230410/nato-1864298875.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Резников, НАТО, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинский министр обороны отрицает нахождение военных НАТО в стране

Министр обороны Украины Резников назвал неправдой информацию о военных НАТО в стране

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМинистр обороны Украины Алексей Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Министр обороны Украины Алексей Резников. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников отрицает данные в "слитых" документах Пентагона о нахождении личного состава НАТО на территории страны.
"Присутствие (на Украине) военных НАТО – это неправда. Если только не считать, что в каждом посольстве есть официальный представитель вооруженных сил", - сказал Резников, отвечая на вопрос о названных документах.
Ранее СМИ писали, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Газета New York Times отмечала, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне уже сказали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлексей РезниковНАТОУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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