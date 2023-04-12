https://ria.ru/20230412/ukraina-1864815294.html

Украинский министр обороны отрицает нахождение военных НАТО в стране

Украинский министр обороны отрицает нахождение военных НАТО в стране - РИА Новости, 12.04.2023

Украинский министр обороны отрицает нахождение военных НАТО в стране

Министр обороны Украины Алексей Резников отрицает данные в "слитых" документах Пентагона о нахождении личного состава НАТО на территории страны. РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T15:59

2023-04-12T15:59

2023-04-12T15:59

специальная военная операция на украине

в мире

алексей резников

нато

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников отрицает данные в "слитых" документах Пентагона о нахождении личного состава НАТО на территории страны. "Присутствие (на Украине) военных НАТО – это неправда. Если только не считать, что в каждом посольстве есть официальный представитель вооруженных сил", - сказал Резников, отвечая на вопрос о названных документах. Ранее СМИ писали, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Газета New York Times отмечала, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне уже сказали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт.

https://ria.ru/20230410/nato-1864298875.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, алексей резников, нато, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр