https://ria.ru/20230412/ukraina-1864815294.html
Украинский министр обороны отрицает нахождение военных НАТО в стране
Украинский министр обороны отрицает нахождение военных НАТО в стране - РИА Новости, 12.04.2023
Украинский министр обороны отрицает нахождение военных НАТО в стране
Министр обороны Украины Алексей Резников отрицает данные в "слитых" документах Пентагона о нахождении личного состава НАТО на территории страны. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T15:59
2023-04-12T15:59
2023-04-12T15:59
специальная военная операция на украине
в мире
алексей резников
нато
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников отрицает данные в "слитых" документах Пентагона о нахождении личного состава НАТО на территории страны. "Присутствие (на Украине) военных НАТО – это неправда. Если только не считать, что в каждом посольстве есть официальный представитель вооруженных сил", - сказал Резников, отвечая на вопрос о названных документах. Ранее СМИ писали, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Газета New York Times отмечала, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне уже сказали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт.
https://ria.ru/20230410/nato-1864298875.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинский министр обороны отрицает нахождение военных НАТО в стране
Министр обороны Украины Резников назвал неправдой информацию о военных НАТО в стране