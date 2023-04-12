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Европейский депутат призвал прекратить вооружать Украину - РИА Новости, 12.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:14 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/ukraina-1864797704.html
Европейский депутат призвал прекратить вооружать Украину
Европейский депутат призвал прекратить вооружать Украину - РИА Новости, 12.04.2023
Европейский депутат призвал прекратить вооружать Украину
Представитель голландской партии "Форум за демократию" (FVD), евродепутат Марсель де Граф призвал ЕС прекратить поставлять оружие Украине и остановить... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T15:14
2023-04-12T15:14
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сергей лавров
владимир путин
евросоюз
нато
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ПАРИЖ, 12 апр - РИА Новости. Представитель голландской партии "Форум за демократию" (FVD), евродепутат Марсель де Граф призвал ЕС прекратить поставлять оружие Украине и остановить антироссийские санкции. "Экономика ЕС полностью разрушена из-за нелепых самоубийственных санкций. Основной проигравший в конфликте на Украине — это ЕС. И этот урон уже нельзя отменить. Остановите санкции. Хватит вооружать Украину", - написал де Граф в своём Twitter. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, россия, украина, сергей лавров, владимир путин, евросоюз, нато, twitter, европа
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Сергей Лавров, Владимир Путин, Евросоюз, НАТО, Twitter, Европа
Европейский депутат призвал прекратить вооружать Украину

Депутат де Граф призвал ЕС прекратить вооружать Украину и остановить санкции против России

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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ПАРИЖ, 12 апр - РИА Новости. Представитель голландской партии "Форум за демократию" (FVD), евродепутат Марсель де Граф призвал ЕС прекратить поставлять оружие Украине и остановить антироссийские санкции.
"Экономика ЕС полностью разрушена из-за нелепых самоубийственных санкций. Основной проигравший в конфликте на Украине — это ЕС. И этот урон уже нельзя отменить. Остановите санкции. Хватит вооружать Украину", - написал де Граф в своём Twitter.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСергей ЛавровВладимир ПутинЕвросоюзНАТОTwitterЕвропа
 
 
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