Европейский депутат призвал прекратить вооружать Украину
Депутат де Граф призвал ЕС прекратить вооружать Украину и остановить санкции против России
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
ПАРИЖ, 12 апр - РИА Новости. Представитель голландской партии "Форум за демократию" (FVD), евродепутат Марсель де Граф призвал ЕС прекратить поставлять оружие Украине и остановить антироссийские санкции.
"Экономика ЕС полностью разрушена из-за нелепых самоубийственных санкций. Основной проигравший в конфликте на Украине — это ЕС. И этот урон уже нельзя отменить. Остановите санкции. Хватит вооружать Украину", - написал де Граф в своём Twitter.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.