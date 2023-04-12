Рейтинг@Mail.ru
Зампостпреда при ОБСЕ заявил, что Запад подводит Украину к точке невозврата - РИА Новости, 12.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:03 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/ukraina-1864793077.html
Зампостпреда при ОБСЕ заявил, что Запад подводит Украину к точке невозврата
Зампостпреда при ОБСЕ заявил, что Запад подводит Украину к точке невозврата - РИА Новости, 12.04.2023
Зампостпреда при ОБСЕ заявил, что Запад подводит Украину к точке невозврата
Западные страны упорно подводят ситуацию на Украине к точке невозврата, накачка киевского режима оружием приобрела "чудовищные масштабы", заявил зампостпреда... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T15:03
2023-04-12T15:03
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
обсе
максим буякевич
нато
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155300/89/1553008939_0:45:3073:1773_1920x0_80_0_0_797f413f13752401713b78fac394e833.jpg
ВЕНА, 12 апр - РИА Новости. Западные страны упорно подводят ситуацию на Украине к точке невозврата, накачка киевского режима оружием приобрела "чудовищные масштабы", заявил зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич. "Западные страны упорно подводят ситуацию на Украине к точке невозврата. Накачка киевского режима оружием приобрела чудовищные масштабы", - сказал Буякевич, выступая на специальном заседании Постсовета ОБСЕ по Украине. Дипломат отметил, что совокупный объём военной помощи от стран-членов НАТО уже достиг отметки в 65 миллиардов евро, а совокупная финансовая, экономическая и военная помощь – около 150 миллиардов евро. Буякевич уточнил, что со стороны Европейского союза такая помощь оценивается в 12 миллиардов евро, из них по линии "ставшей одной из самых одиозных милитаристских структур" - "Европейского фонда мира" – 3,6 миллиарда евро. "Общая направленность подобной "помощи" отнюдь не гуманитарная. В неё входят смертоносные наступательные вооружения: ракетные системы, артиллерия, тяжёлая боевая техника. Не проходит и недели, чтобы из Вашингтона не звучали объявления о всё новых планах военных поставок. Цель очевидна и не скрывается – не дать утихнуть вооружённому конфликту, нанести стратегическое поражение России. Киев открыто "натравливают" на масштабную военную эскалацию", - пояснил зампостпреда РФ. По его словам, все это подпитывает ложные надежды у представителей киевского режима на достижение победы на поле боя. "Чтобы не дать шанса украинскому руководству одуматься и отойти от опасной черты его зарубежные кураторы делают всё, чтобы исключить саму возможность разрешения конфликта дипломатическим путём", - заключил Буякевич.
https://ria.ru/20230319/lavra-1858671432.html
https://ria.ru/20230409/evropa-1863863340.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155300/89/1553008939_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_8f649ea4368ab4739f8a718186087770.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, обсе, максим буякевич, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, ОБСЕ, Максим Буякевич, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
Зампостпреда при ОБСЕ заявил, что Запад подводит Украину к точке невозврата

Зампостпреда при ОБСЕ Буякевич: Запад подводит ситуацию на Украине к точке невозврата

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЗампостпреда при ОБСЕ Максим Буякевич
Зампостпреда при ОБСЕ Максим Буякевич - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Зампостпреда при ОБСЕ Максим Буякевич. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 12 апр - РИА Новости. Западные страны упорно подводят ситуацию на Украине к точке невозврата, накачка киевского режима оружием приобрела "чудовищные масштабы", заявил зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич.
"Западные страны упорно подводят ситуацию на Украине к точке невозврата. Накачка киевского режима оружием приобрела чудовищные масштабы", - сказал Буякевич, выступая на специальном заседании Постсовета ОБСЕ по Украине.
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
"Точка невозврата". Что будет с Киево-Печерской лаврой
19 марта, 08:00
Дипломат отметил, что совокупный объём военной помощи от стран-членов НАТО уже достиг отметки в 65 миллиардов евро, а совокупная финансовая, экономическая и военная помощь – около 150 миллиардов евро. Буякевич уточнил, что со стороны Европейского союза такая помощь оценивается в 12 миллиардов евро, из них по линии "ставшей одной из самых одиозных милитаристских структур" - "Европейского фонда мира" – 3,6 миллиарда евро.
"Общая направленность подобной "помощи" отнюдь не гуманитарная. В неё входят смертоносные наступательные вооружения: ракетные системы, артиллерия, тяжёлая боевая техника. Не проходит и недели, чтобы из Вашингтона не звучали объявления о всё новых планах военных поставок. Цель очевидна и не скрывается – не дать утихнуть вооружённому конфликту, нанести стратегическое поражение России. Киев открыто "натравливают" на масштабную военную эскалацию", - пояснил зампостпреда РФ.
По его словам, все это подпитывает ложные надежды у представителей киевского режима на достижение победы на поле боя. "Чтобы не дать шанса украинскому руководству одуматься и отойти от опасной черты его зарубежные кураторы делают всё, чтобы исключить саму возможность разрешения конфликта дипломатическим путём", - заключил Буякевич.
Движение транспорта через мост у пересыхающего водохранилища Вудхед в Западном Йоркшире - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
Про Украину забудут сразу. Летом Европу ждет тяжелое испытание
9 апреля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияОБСЕМаксим БуякевичНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала