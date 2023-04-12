https://ria.ru/20230412/ukraina-1864793077.html

Зампостпреда при ОБСЕ заявил, что Запад подводит Украину к точке невозврата

Зампостпреда при ОБСЕ заявил, что Запад подводит Украину к точке невозврата - РИА Новости, 12.04.2023

Зампостпреда при ОБСЕ заявил, что Запад подводит Украину к точке невозврата

Западные страны упорно подводят ситуацию на Украине к точке невозврата, накачка киевского режима оружием приобрела "чудовищные масштабы", заявил зампостпреда... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T15:03

2023-04-12T15:03

2023-04-12T15:03

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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максим буякевич

нато

ситуация в днр и лнр

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ВЕНА, 12 апр - РИА Новости. Западные страны упорно подводят ситуацию на Украине к точке невозврата, накачка киевского режима оружием приобрела "чудовищные масштабы", заявил зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич. "Западные страны упорно подводят ситуацию на Украине к точке невозврата. Накачка киевского режима оружием приобрела чудовищные масштабы", - сказал Буякевич, выступая на специальном заседании Постсовета ОБСЕ по Украине. Дипломат отметил, что совокупный объём военной помощи от стран-членов НАТО уже достиг отметки в 65 миллиардов евро, а совокупная финансовая, экономическая и военная помощь – около 150 миллиардов евро. Буякевич уточнил, что со стороны Европейского союза такая помощь оценивается в 12 миллиардов евро, из них по линии "ставшей одной из самых одиозных милитаристских структур" - "Европейского фонда мира" – 3,6 миллиарда евро. "Общая направленность подобной "помощи" отнюдь не гуманитарная. В неё входят смертоносные наступательные вооружения: ракетные системы, артиллерия, тяжёлая боевая техника. Не проходит и недели, чтобы из Вашингтона не звучали объявления о всё новых планах военных поставок. Цель очевидна и не скрывается – не дать утихнуть вооружённому конфликту, нанести стратегическое поражение России. Киев открыто "натравливают" на масштабную военную эскалацию", - пояснил зампостпреда РФ. По его словам, все это подпитывает ложные надежды у представителей киевского режима на достижение победы на поле боя. "Чтобы не дать шанса украинскому руководству одуматься и отойти от опасной черты его зарубежные кураторы делают всё, чтобы исключить саму возможность разрешения конфликта дипломатическим путём", - заключил Буякевич.

https://ria.ru/20230319/lavra-1858671432.html

https://ria.ru/20230409/evropa-1863863340.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, россия, обсе, максим буякевич, нато, ситуация в днр и лнр