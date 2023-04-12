https://ria.ru/20230412/ukraina-1864777126.html

В Запорожской области прокомментировали слова Шмыгаля о контрнаступлении

В Запорожской области прокомментировали слова Шмыгаля о контрнаступлении - РИА Новости, 12.04.2023

В Запорожской области прокомментировали слова Шмыгаля о контрнаступлении

Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о сроках начала возможного... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T14:12

2023-04-12T14:12

2023-04-12T14:12

специальная военная операция на украине

украина

владимир рогов

запорожская область

денис шмыгаль

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости. Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о сроках начала возможного контрнаступления украинских войск недостоверными данными, которые в военном деле принято называть "туманом войны". Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью газете Hill заявил, что контрнаступление Украины может начаться летом, Киев не чувствует давления со стороны западных "друзей и партнеров". При этом ранее озвучивалось о возможном начале контрнаступления весной. Одним из направлений называлась Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря. При этом он выразил мнение, что решение о начале контрнаступления принимают не киевские власти, а их западные кураторы. "Зеленский и его прихвостни ничего не решают и никакого отношения к принятию решений не имеют. Все их заявления - это недостоверные данные. Они всего лишь миньоны заокеанского хозяина", - полагает Рогов.

https://ria.ru/20230412/kontrnastuplenie-1864721023.html

https://ria.ru/20230412/nastuplenie-1864693511.html

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запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, владимир рогов, запорожская область, денис шмыгаль, безопасность