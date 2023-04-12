https://ria.ru/20230412/ukraina-1864777126.html
В Запорожской области прокомментировали слова Шмыгаля о контрнаступлении
В Запорожской области прокомментировали слова Шмыгаля о контрнаступлении - РИА Новости, 12.04.2023
В Запорожской области прокомментировали слова Шмыгаля о контрнаступлении
Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о сроках начала возможного... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T14:12
2023-04-12T14:12
2023-04-12T14:12
специальная военная операция на украине
украина
владимир рогов
запорожская область
денис шмыгаль
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости. Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о сроках начала возможного контрнаступления украинских войск недостоверными данными, которые в военном деле принято называть "туманом войны". Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью газете Hill заявил, что контрнаступление Украины может начаться летом, Киев не чувствует давления со стороны западных "друзей и партнеров". При этом ранее озвучивалось о возможном начале контрнаступления весной. Одним из направлений называлась Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря. При этом он выразил мнение, что решение о начале контрнаступления принимают не киевские власти, а их западные кураторы. "Зеленский и его прихвостни ничего не решают и никакого отношения к принятию решений не имеют. Все их заявления - это недостоверные данные. Они всего лишь миньоны заокеанского хозяина", - полагает Рогов.
https://ria.ru/20230412/kontrnastuplenie-1864721023.html
https://ria.ru/20230412/nastuplenie-1864693511.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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украина, владимир рогов, запорожская область, денис шмыгаль, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Владимир Рогов, Запорожская область, Денис Шмыгаль, Безопасность
В Запорожской области прокомментировали слова Шмыгаля о контрнаступлении
Член Запорожской ВГА Рогов назвал заявление Шмыгаля о контрнаступлении туманом войны
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости. Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о сроках начала возможного контрнаступления украинских войск недостоверными данными, которые в военном деле принято называть "туманом войны".
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью газете Hill заявил, что контрнаступление Украины может начаться летом, Киев не чувствует давления со стороны западных "друзей и партнеров". При этом ранее озвучивалось о возможном начале контрнаступления весной. Одним из направлений называлась Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря.
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«
"Шмыгаль переносит контрнаступление на лето, но он не уточняет, какого года. Это все "туман войны" и попытка отвлечь наше внимание, чтобы мы не догадывались и не понимали, какие у них планы и когда они будут пытаться реализовать свои преступные замыслы", - сказал РИА Новости Рогов.
При этом он выразил мнение, что решение о начале контрнаступления принимают не киевские власти, а их западные кураторы.
"Зеленский и его прихвостни ничего не решают и никакого отношения к принятию решений не имеют. Все их заявления - это недостоверные данные. Они всего лишь миньоны заокеанского хозяина", - полагает Рогов.
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