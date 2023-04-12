https://ria.ru/20230412/ukraina-1864776618.html
"Вот и все!" Британцы обратились к Киеву после утечки данных Пентагона
"Вот и все!" Британцы обратились к Киеву после утечки данных Пентагона - РИА Новости, 12.04.2023
"Вот и все!" Британцы обратились к Киеву после утечки данных Пентагона
Читатели Daily Mail посоветовали Киеву задуматься о компромиссе с Москвой после утечки документов Пентагона. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T14:11
2023-04-12T14:11
2023-04-12T16:55
в мире
украина
киев
сша
министерство обороны сша
нато
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790814063_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_cccc76f095dc749db4d185d3123f61e2.jpg
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Читатели Daily Mail посоветовали Киеву задуматься о компромиссе с Москвой после утечки документов Пентагона."Независимо от подлинности содержания этих документов, США уже знают, что они поддерживают не того. Украина должна сесть за стол переговоров и согласиться на мир", — констатировал другой пользователь."Мы потратили достаточно денег. Прекратите помощь, и они в спешке начнут мирные переговоры", — поддержал его комментатор."Я не испытываю ничего, кроме симпатии к украинцам, но Владимиру Зеленскому нужно сказать, что Запад не собирается бесконечно спонсировать этот конфликт. Для достижения мира придется пойти на какой-то компромисс", — пришел к выводу юзер."Забавно, что пресса трубит о том, что Украина со дня на день разгромит Россию", — сыронизировал еще один читатель.На минувшей неделе американские СМИ написали, что в "российских проправительственных телеграм-каналах" распространяются документы Пентагона, датированные началом марта. В них описывается состояние ВСУ и планы Штатов и НАТО по их укреплению. Утверждалось, что в открытый доступ попали более ста материалов, ущерб от утечки оценивается как значительный. В Министерстве обороны США сообщили РИА Новости, что изучают ситуацию.
https://ria.ru/20230411/utechka-1864597042.html
https://ria.ru/20230412/utechka-1864754370.html
украина
киев
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790814063_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_77a4ba4180180a7cd7a0c00e9f1da41b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, сша, министерство обороны сша, нато, владимир зеленский
В мире, Украина, Киев, США, Министерство обороны США, НАТО, Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский
"Вот и все!" Британцы обратились к Киеву после утечки данных Пентагона
Читатели DM из-за утечки данных ЦРУ призвали Украину сесть за стол переговоров с Россией
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости.
Читатели Daily Mail
посоветовали Киеву задуматься о компромиссе с Москвой после утечки документов Пентагона.
«
"Вот и все! Посмотрим, что скажет по этому поводу Украина и есть ли у них вообще хоть какая-то независимость", — заявил читатель.
"Независимо от подлинности содержания этих документов, США уже знают, что они поддерживают не того. Украина должна сесть за стол переговоров и согласиться на мир", — констатировал другой пользователь.
"Мы потратили достаточно денег. Прекратите помощь, и они в спешке начнут мирные переговоры", — поддержал его комментатор.
Кулеба после утечки документов назвал США надежным союзником Украины
"Я не испытываю ничего, кроме симпатии к украинцам, но Владимиру Зеленскому
нужно сказать, что Запад не собирается бесконечно спонсировать этот конфликт. Для достижения мира придется пойти на какой-то компромисс", — пришел к выводу юзер.
"Забавно, что пресса трубит о том, что Украина со дня на день разгромит Россию", — сыронизировал еще один читатель.
«
"Я уже так устал от этой Украины", — резюмировал один из участников дискуссии.
На минувшей неделе американские СМИ написали, что в "российских проправительственных телеграм-каналах" распространяются документы Пентагона, датированные началом марта. В них описывается состояние ВСУ и планы Штатов и НАТО по их укреплению. Утверждалось, что в открытый доступ попали более ста материалов, ущерб от утечки оценивается как значительный. В Министерстве обороны США сообщили РИА Новости, что изучают ситуацию.
Пентагон сокращает доступ к секретной информации после утечки, пишут СМИ