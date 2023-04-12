https://ria.ru/20230412/ukraina-1864776618.html

"Вот и все!" Британцы обратились к Киеву после утечки данных Пентагона

"Вот и все!" Британцы обратились к Киеву после утечки данных Пентагона - РИА Новости, 12.04.2023

"Вот и все!" Британцы обратились к Киеву после утечки данных Пентагона

Читатели Daily Mail посоветовали Киеву задуматься о компромиссе с Москвой после утечки документов Пентагона. РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T14:11

2023-04-12T14:11

2023-04-12T16:55

в мире

украина

киев

сша

министерство обороны сша

нато

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790814063_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_cccc76f095dc749db4d185d3123f61e2.jpg

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Читатели Daily Mail посоветовали Киеву задуматься о компромиссе с Москвой после утечки документов Пентагона."Независимо от подлинности содержания этих документов, США уже знают, что они поддерживают не того. Украина должна сесть за стол переговоров и согласиться на мир", — констатировал другой пользователь."Мы потратили достаточно денег. Прекратите помощь, и они в спешке начнут мирные переговоры", — поддержал его комментатор."Я не испытываю ничего, кроме симпатии к украинцам, но Владимиру Зеленскому нужно сказать, что Запад не собирается бесконечно спонсировать этот конфликт. Для достижения мира придется пойти на какой-то компромисс", — пришел к выводу юзер."Забавно, что пресса трубит о том, что Украина со дня на день разгромит Россию", — сыронизировал еще один читатель.На минувшей неделе американские СМИ написали, что в "российских проправительственных телеграм-каналах" распространяются документы Пентагона, датированные началом марта. В них описывается состояние ВСУ и планы Штатов и НАТО по их укреплению. Утверждалось, что в открытый доступ попали более ста материалов, ущерб от утечки оценивается как значительный. В Министерстве обороны США сообщили РИА Новости, что изучают ситуацию.

https://ria.ru/20230411/utechka-1864597042.html

https://ria.ru/20230412/utechka-1864754370.html

украина

киев

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, сша, министерство обороны сша, нато, владимир зеленский