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Россия до утечек Пентагона знала о бойцах НАТО на Украине, заявили в Кремле - РИА Новости, 12.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:46 12.04.2023 (обновлено: 14:05 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/ukraina-1864768531.html
Россия до утечек Пентагона знала о бойцах НАТО на Украине, заявили в Кремле
Россия до утечек Пентагона знала о бойцах НАТО на Украине, заявили в Кремле - РИА Новости, 12.04.2023
Россия до утечек Пентагона знала о бойцах НАТО на Украине, заявили в Кремле
Россия еще до утечки материалов Пентагона знала об участии инструкторов и бойцов стран НАТО в боевых действиях на Украине, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T13:46
2023-04-12T14:05
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
дмитрий песков
нато
пентагон
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Россия еще до утечки материалов Пентагона знала об участии инструкторов и бойцов стран НАТО в боевых действиях на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Как и все, мы не знаем, какая степень достоверности у этих документов, но даже если от них абстрагироваться, еще задолго до &lt;...&gt; мы обладали и по-прежнему обладаем информацией о том, что многие инструктора стран НАТО, в том числе Великобритании, и бойцов принимают участие в боевых действиях", — отметил чиновник.В прошлый четверг СМИ писали, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описывается состояние ВСУ и планы США и НАТО по их укреплению. Газета The New York Times отмечала, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах".На следующий день стало известно о публикации новой порции документов. По утверждению издания, в интернет могли попасть более ста документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. При этом агентство Рейтер в воскресенье со ссылкой на американских чиновников не исключило, что секретные материалы, касающиеся украинских войск, могли подделать.
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в мире, россия, украина, сша, дмитрий песков, нато, пентагон, вооруженные силы украины, великобритания
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Дмитрий Песков, НАТО, Пентагон, Вооруженные силы Украины, Великобритания
Россия до утечек Пентагона знала о бойцах НАТО на Украине, заявили в Кремле

Песков: Россия еще до утечек Пентагона знала об участии бойцов НАТО в конфликте на Украине

© AP Photo / Michal DyjukИностранные наемники во время тренировки на военном полигоне
Иностранные наемники во время тренировки на военном полигоне - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© AP Photo / Michal Dyjuk
Иностранные наемники во время тренировки на военном полигоне. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Россия еще до утечки материалов Пентагона знала об участии инструкторов и бойцов стран НАТО в боевых действиях на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Газета Guardian изучила часть просочившихся в Сеть документов после утечки данных американской разведки и сообщила, что, согласно материалам, на территории Украины присутствовали бойцы подразделений спецназа НАТО. Уточняется, что большая часть военнослужащих были британцами, их количество составило до 50 человек.

"Как и все, мы не знаем, какая степень достоверности у этих документов, но даже если от них абстрагироваться, еще задолго до <...> мы обладали и по-прежнему обладаем информацией о том, что многие инструктора стран НАТО, в том числе Великобритании, и бойцов принимают участие в боевых действиях", — отметил чиновник.
В прошлый четверг СМИ писали, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описывается состояние ВСУ и планы США и НАТО по их укреплению. Газета The New York Times отмечала, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах".
На следующий день стало известно о публикации новой порции документов. По утверждению издания, в интернет могли попасть более ста документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. При этом агентство Рейтер в воскресенье со ссылкой на американских чиновников не исключило, что секретные материалы, касающиеся украинских войск, могли подделать.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАДмитрий ПесковНАТОПентагонВооруженные силы УкраиныВеликобритания
 
 
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