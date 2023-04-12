https://ria.ru/20230412/ukraina-1864768531.html

Россия до утечек Пентагона знала о бойцах НАТО на Украине, заявили в Кремле

Россия до утечек Пентагона знала о бойцах НАТО на Украине, заявили в Кремле - РИА Новости, 12.04.2023

Россия до утечек Пентагона знала о бойцах НАТО на Украине, заявили в Кремле

Россия еще до утечки материалов Пентагона знала об участии инструкторов и бойцов стран НАТО в боевых действиях на Украине, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T13:46

2023-04-12T13:46

2023-04-12T14:05

специальная военная операция на украине

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дмитрий песков

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пентагон

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Россия еще до утечки материалов Пентагона знала об участии инструкторов и бойцов стран НАТО в боевых действиях на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Как и все, мы не знаем, какая степень достоверности у этих документов, но даже если от них абстрагироваться, еще задолго до <...> мы обладали и по-прежнему обладаем информацией о том, что многие инструктора стран НАТО, в том числе Великобритании, и бойцов принимают участие в боевых действиях", — отметил чиновник.В прошлый четверг СМИ писали, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описывается состояние ВСУ и планы США и НАТО по их укреплению. Газета The New York Times отмечала, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах".На следующий день стало известно о публикации новой порции документов. По утверждению издания, в интернет могли попасть более ста документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. При этом агентство Рейтер в воскресенье со ссылкой на американских чиновников не исключило, что секретные материалы, касающиеся украинских войск, могли подделать.

https://ria.ru/20230411/kontrnastup-1864314660.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, сша, дмитрий песков, нато, пентагон, вооруженные силы украины, великобритания