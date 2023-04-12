Россия до утечек Пентагона знала о бойцах НАТО на Украине, заявили в Кремле
Песков: Россия еще до утечек Пентагона знала об участии бойцов НАТО в конфликте на Украине
© AP Photo / Michal DyjukИностранные наемники во время тренировки на военном полигоне
© AP Photo / Michal Dyjuk
Иностранные наемники во время тренировки на военном полигоне. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Россия еще до утечки материалов Пентагона знала об участии инструкторов и бойцов стран НАТО в боевых действиях на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Газета Guardian изучила часть просочившихся в Сеть документов после утечки данных американской разведки и сообщила, что, согласно материалам, на территории Украины присутствовали бойцы подразделений спецназа НАТО. Уточняется, что большая часть военнослужащих были британцами, их количество составило до 50 человек.
"Как и все, мы не знаем, какая степень достоверности у этих документов, но даже если от них абстрагироваться, еще задолго до <...> мы обладали и по-прежнему обладаем информацией о том, что многие инструктора стран НАТО, в том числе Великобритании, и бойцов принимают участие в боевых действиях", — отметил чиновник.
В прошлый четверг СМИ писали, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описывается состояние ВСУ и планы США и НАТО по их укреплению. Газета The New York Times отмечала, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах".
На следующий день стало известно о публикации новой порции документов. По утверждению издания, в интернет могли попасть более ста документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. При этом агентство Рейтер в воскресенье со ссылкой на американских чиновников не исключило, что секретные материалы, касающиеся украинских войск, могли подделать.