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Ловушка для Зеленского. СМИ назвали серьезную проблему Украины - РИА Новости, 12.04.2023
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13:32 12.04.2023 (обновлено: 14:32 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/ukraina-1864762833.html
Ловушка для Зеленского. СМИ назвали серьезную проблему Украины
Ловушка для Зеленского. СМИ назвали серьезную проблему Украины - РИА Новости, 12.04.2023
Ловушка для Зеленского. СМИ назвали серьезную проблему Украины
Украинские власти оказались в ловушке собственной политики по радикализации населения, пишет Анатолий Ливен в статье для издания Foreign Policy."Украина... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T13:32
2023-04-12T14:32
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
москва
россия
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Украинские власти оказались в ловушке собственной политики по радикализации населения, пишет Анатолий Ливен в статье для издания Foreign Policy."Украина мотивацией к борьбе с Россией создала "монстра Франкенштейна". Теперь, когда дело доходит до компромисса с Москвой, она не может контролировать общественное мнение", — говорится в публикации.В подтверждение автор приводит слова секретаря СНБО Алексея Данилова, который говорил о том, что если Владимир Зеленский согласится на мирные переговоры с Москвой, то это станет для него политическим самоубийством.Кроме того, полагает журналист, вопрос о переходе к дипломатии способен вызвать глубокий раскол между Киевом и западными правительствами, которые считают Крым тем, ради чего Москва будет готова пойти на эскалацию ядерной войны. "Независимо от того, будет ли запланированное украинское наступление успешным и приведет ли украинские войска к границе Крыма или потерпит неудачу, &lt;…&gt; Украина, вероятно, столкнется с растущими призывами западных правительств к некоторой форме временного территориального компромисса с Россией", — отмечается в статье. В итоге автор приходит к выводу, что нажим со стороны Вашингтона может позволить Зеленскому пойти на уступки Москве — даже если сам он будет вынужден публично ответить на это давление протестом.Вероятные планы "весеннего контрнаступления" ВСУ постоянно обсуждаются в украинских и зарубежных СМИ, а также в соцсетях. Однако сам президент Украины Владимир Зеленский признавал, что войска пока не могут начать его из-за серьезной нехватки оружия. Ситуацию на востоке страны он называл "неблагоприятной".
https://ria.ru/20230412/zelenskiy-1864707936.html
https://ria.ru/20230412/ukraina-1864685177.html
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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, москва, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Москва, Россия
Ловушка для Зеленского. СМИ назвали серьезную проблему Украины

Foreign Policy: Киев своей политикой по отношению к Москве создал монстра Франкенштейна

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Украинские власти оказались в ловушке собственной политики по радикализации населения, пишет Анатолий Ливен в статье для издания Foreign Policy.

"Украина мотивацией к борьбе с Россией создала "монстра Франкенштейна". Теперь, когда дело доходит до компромисса с Москвой, она не может контролировать общественное мнение", — говорится в публикации.
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В подтверждение автор приводит слова секретаря СНБО Алексея Данилова, который говорил о том, что если Владимир Зеленский согласится на мирные переговоры с Москвой, то это станет для него политическим самоубийством.
Кроме того, полагает журналист, вопрос о переходе к дипломатии способен вызвать глубокий раскол между Киевом и западными правительствами, которые считают Крым тем, ради чего Москва будет готова пойти на эскалацию ядерной войны.

"Независимо от того, будет ли запланированное украинское наступление успешным и приведет ли украинские войска к границе Крыма или потерпит неудачу, <…> Украина, вероятно, столкнется с растущими призывами западных правительств к некоторой форме временного территориального компромисса с Россией", — отмечается в статье.

В итоге автор приходит к выводу, что нажим со стороны Вашингтона может позволить Зеленскому пойти на уступки Москве — даже если сам он будет вынужден публично ответить на это давление протестом.
Вероятные планы "весеннего контрнаступления" ВСУ постоянно обсуждаются в украинских и зарубежных СМИ, а также в соцсетях. Однако сам президент Украины Владимир Зеленский признавал, что войска пока не могут начать его из-за серьезной нехватки оружия. Ситуацию на востоке страны он называл "неблагоприятной".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныМоскваРоссия
 
 
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