Ловушка для Зеленского. СМИ назвали серьезную проблему Украины
Foreign Policy: Киев своей политикой по отношению к Москве создал монстра Франкенштейна
© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Украинские власти оказались в ловушке собственной политики по радикализации населения, пишет Анатолий Ливен в статье для издания Foreign Policy.
"Украина мотивацией к борьбе с Россией создала "монстра Франкенштейна". Теперь, когда дело доходит до компромисса с Москвой, она не может контролировать общественное мнение", — говорится в публикации.
"Украина мотивацией к борьбе с Россией создала "монстра Франкенштейна". Теперь, когда дело доходит до компромисса с Москвой, она не может контролировать общественное мнение", — говорится в публикации.
В подтверждение автор приводит слова секретаря СНБО Алексея Данилова, который говорил о том, что если Владимир Зеленский согласится на мирные переговоры с Москвой, то это станет для него политическим самоубийством.
Кроме того, полагает журналист, вопрос о переходе к дипломатии способен вызвать глубокий раскол между Киевом и западными правительствами, которые считают Крым тем, ради чего Москва будет готова пойти на эскалацию ядерной войны.
"Независимо от того, будет ли запланированное украинское наступление успешным и приведет ли украинские войска к границе Крыма или потерпит неудачу, <…> Украина, вероятно, столкнется с растущими призывами западных правительств к некоторой форме временного территориального компромисса с Россией", — отмечается в статье.
В итоге автор приходит к выводу, что нажим со стороны Вашингтона может позволить Зеленскому пойти на уступки Москве — даже если сам он будет вынужден публично ответить на это давление протестом.
"Независимо от того, будет ли запланированное украинское наступление успешным и приведет ли украинские войска к границе Крыма или потерпит неудачу, <…> Украина, вероятно, столкнется с растущими призывами западных правительств к некоторой форме временного территориального компромисса с Россией", — отмечается в статье.
В итоге автор приходит к выводу, что нажим со стороны Вашингтона может позволить Зеленскому пойти на уступки Москве — даже если сам он будет вынужден публично ответить на это давление протестом.
Вероятные планы "весеннего контрнаступления" ВСУ постоянно обсуждаются в украинских и зарубежных СМИ, а также в соцсетях. Однако сам президент Украины Владимир Зеленский признавал, что войска пока не могут начать его из-за серьезной нехватки оружия. Ситуацию на востоке страны он называл "неблагоприятной".