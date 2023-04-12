В Белгородской области свинокомплекс попал под обстрел со стороны Украины
В Белгородской области 178 свиней погибли при обстреле фермы со стороны ВСУ
© Фото предоставлено пресс-службой ГК "Агро-Белогорье"Последствия обстрела свинокомплекса "Агро-Белогорье" в Белгородской области
© Фото предоставлено пресс-службой ГК "Агро-Белогорье"
Последствия обстрела свинокомплекса "Агро-Белогорье" в Белгородской области
БЕЛГОРОД, 12 апр — РИА Новости. В Белгородской области 178 свиней погибли при обстреле украинских войск, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Агро-Белогорье".
"Одиннадцатого апреля в результате дневного артиллерийского обстрела со стороны Украины зафиксированы прилеты снарядов на территорию компании "Борисовский свинокомплекс". <…> Никто из сотрудников свинокомплекса не пострадал. <…> Погибли 178 животных", — говорится в заявлении.
© Фото предоставлено пресс-службой ГК "Агро-Белогорье"Последствия обстрела свинокомплекса "Агро-Белогорье" в Белгородской области
Последствия обстрела свинокомплекса "Агро-Белогорье" в Белгородской области
© Фото предоставлено пресс-службой ГК "Агро-Белогорье"
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© Фото предоставлено пресс-службой ГК "Агро-Белогорье"Последствия обстрела свинокомплекса "Агро-Белогорье" в Белгородской области
Последствия обстрела свинокомплекса "Агро-Белогорье" в Белгородской области
© Фото предоставлено пресс-службой ГК "Агро-Белогорье"
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Последствия обстрела свинокомплекса "Агро-Белогорье" в Белгородской области
© Фото предоставлено пресс-службой ГК "Агро-Белогорье"
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Последствия обстрела свинокомплекса "Агро-Белогорье" в Белгородской области
© Фото предоставлено пресс-службой ГК "Агро-Белогорье"
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Уточняется, что при атаке получили повреждения три корпуса, крыши и различное оборудование. Сейчас работа свинокомплекса нарушена, последствия устраняются.
Белгородская область не раз подвергалась обстрелам со стороны Украины, на всей территории региона действует высокий уровень террористической опасности.