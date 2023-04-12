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В Белгородской области свинокомплекс попал под обстрел со стороны Украины - РИА Новости, 12.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:12 12.04.2023 (обновлено: 15:09 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/ukraina-1864758194.html
В Белгородской области свинокомплекс попал под обстрел со стороны Украины
В Белгородской области свинокомплекс попал под обстрел со стороны Украины - РИА Новости, 12.04.2023
В Белгородской области свинокомплекс попал под обстрел со стороны Украины
В Белгородской области 178 свиней погибли при обстреле украинских войск, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Агро-Белогорье". РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T13:12
2023-04-12T15:09
специальная военная операция на украине
белгородская область
украина
россия
происшествия
ситуация в днр и лнр
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БЕЛГОРОД, 12 апр — РИА Новости. В Белгородской области 178 свиней погибли при обстреле украинских войск, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Агро-Белогорье"."Одиннадцатого апреля в результате дневного артиллерийского обстрела со стороны Украины зафиксированы прилеты снарядов на территорию компании "Борисовский свинокомплекс". &lt;…&gt; Никто из сотрудников свинокомплекса не пострадал. &lt;…&gt; Погибли 178 животных", — говорится в заявлении.Уточняется, что при атаке получили повреждения три корпуса, крыши и различное оборудование. Сейчас работа свинокомплекса нарушена, последствия устраняются.Белгородская область не раз подвергалась обстрелам со стороны Украины, на всей территории региона действует высокий уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20230411/belgorod-1864393813.html
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белгородская область, украина, россия, происшествия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Украина, Россия, Происшествия, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Белгородской области свинокомплекс попал под обстрел со стороны Украины

В Белгородской области 178 свиней погибли при обстреле фермы со стороны ВСУ

© Фото предоставлено пресс-службой ГК "Агро-Белогорье"Последствия обстрела свинокомплекса "Агро-Белогорье" в Белгородской области
Последствия обстрела свинокомплекса Агро-Белогорье в Белгородской области
© Фото предоставлено пресс-службой ГК "Агро-Белогорье"
Последствия обстрела свинокомплекса "Агро-Белогорье" в Белгородской области
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БЕЛГОРОД, 12 апр — РИА Новости. В Белгородской области 178 свиней погибли при обстреле украинских войск, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Агро-Белогорье".
"Одиннадцатого апреля в результате дневного артиллерийского обстрела со стороны Украины зафиксированы прилеты снарядов на территорию компании "Борисовский свинокомплекс". <…> Никто из сотрудников свинокомплекса не пострадал. <…> Погибли 178 животных", — говорится в заявлении.
© Фото предоставлено пресс-службой ГК "Агро-Белогорье"Последствия обстрела свинокомплекса "Агро-Белогорье" в Белгородской области
Последствия обстрела свинокомплекса Агро-Белогорье в Белгородской области
Последствия обстрела свинокомплекса "Агро-Белогорье" в Белгородской области
© Фото предоставлено пресс-службой ГК "Агро-Белогорье"
1 из 2
© Фото предоставлено пресс-службой ГК "Агро-Белогорье"Последствия обстрела свинокомплекса "Агро-Белогорье" в Белгородской области
Последствия обстрела свинокомплекса Агро-Белогорье в Белгородской области
Последствия обстрела свинокомплекса "Агро-Белогорье" в Белгородской области
© Фото предоставлено пресс-службой ГК "Агро-Белогорье"
2 из 2
Последствия обстрела свинокомплекса "Агро-Белогорье" в Белгородской области
© Фото предоставлено пресс-службой ГК "Агро-Белогорье"
1 из 2
Последствия обстрела свинокомплекса "Агро-Белогорье" в Белгородской области
© Фото предоставлено пресс-службой ГК "Агро-Белогорье"
2 из 2
Уточняется, что при атаке получили повреждения три корпуса, крыши и различное оборудование. Сейчас работа свинокомплекса нарушена, последствия устраняются.
Белгородская область не раз подвергалась обстрелам со стороны Украины, на всей территории региона действует высокий уровень террористической опасности.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьУкраинаРоссияПроисшествияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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