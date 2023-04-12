https://ria.ru/20230412/ukraina-1864758194.html

В Белгородской области свинокомплекс попал под обстрел со стороны Украины

В Белгородской области свинокомплекс попал под обстрел со стороны Украины - РИА Новости, 12.04.2023

В Белгородской области свинокомплекс попал под обстрел со стороны Украины

В Белгородской области 178 свиней погибли при обстреле украинских войск, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Агро-Белогорье". РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T13:12

2023-04-12T13:12

2023-04-12T15:09

специальная военная операция на украине

белгородская область

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происшествия

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БЕЛГОРОД, 12 апр — РИА Новости. В Белгородской области 178 свиней погибли при обстреле украинских войск, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Агро-Белогорье"."Одиннадцатого апреля в результате дневного артиллерийского обстрела со стороны Украины зафиксированы прилеты снарядов на территорию компании "Борисовский свинокомплекс". <…> Никто из сотрудников свинокомплекса не пострадал. <…> Погибли 178 животных", — говорится в заявлении.Уточняется, что при атаке получили повреждения три корпуса, крыши и различное оборудование. Сейчас работа свинокомплекса нарушена, последствия устраняются.Белгородская область не раз подвергалась обстрелам со стороны Украины, на всей территории региона действует высокий уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20230411/belgorod-1864393813.html

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россия

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Кирилл Волков

белгородская область, украина, россия, происшествия, ситуация в днр и лнр