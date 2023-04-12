https://ria.ru/20230412/ukraina-1864756782.html

Экс-аналитик ЦРУ объяснил истинное значение "слитых" данных для Украины

Экс-аналитик ЦРУ объяснил истинное значение "слитых" данных для Украины - РИА Новости, 12.04.2023

Экс-аналитик ЦРУ объяснил истинное значение "слитых" данных для Украины

Утечка секретных документов показывает, что США и НАТО устроили трагедию на Украине, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T13:09

2023-04-12T13:09

2023-04-12T14:49

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нато

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Утечка секретных документов показывает, что США и НАТО устроили трагедию на Украине, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Там происходит бойня, устроенная США и НАТО. Одно дело, если бы там сражались обученные войска с соответствующим оружием. Но Украина посылает на фронт ребят, набранных прямо с улицы и прошедших недельную базовую подготовку, не обеспечив их ни оружием, ни экипировкой", — сказал эксперт.После "слива" материалов стало понятно, что высокопоставленные чиновники лгут о том, что действительно происходит в этой стране, добавил Джонсон.На прошлой неделе американские СМИ сообщили, что Пентагон расследует утечку секретных материалов, в которых описывается состояние украинских войск и планов США и НАТО по их укреплению. Утверждается, что в интернет могли попасть более 100 документов. В Москве не исключают, что это был намеренный вброс дезинформации.

https://ria.ru/20230412/pentagon-1864654163.html

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в мире, сша, украина, москва, джо байден, нато, центральное разведывательное управление (цру)