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Пленный украинский нацгвардеец назвал своих командиров некомпетентными - РИА Новости, 12.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:44 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/ukraina-1864720399.html
Пленный украинский нацгвардеец назвал своих командиров некомпетентными
Пленный украинский нацгвардеец назвал своих командиров некомпетентными - РИА Новости, 12.04.2023
Пленный украинский нацгвардеец назвал своих командиров некомпетентными
Украинские нацгвардейцы не имеют достаточной огневой поддержки, их командование бросает на передовую, где ВС РФ имеет преимущество в вооружении, даже не... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T11:44
2023-04-12T11:44
специальная военная операция на украине
россия
украина
безопасность
национальная гвардия украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Украинские нацгвардейцы не имеют достаточной огневой поддержки, их командование бросает на передовую, где ВС РФ имеет преимущество в вооружении, даже не понимая, из каких систем их обстреливают, рассказал сдавшийся в плен служащий нацгвардии Украины Иван Попов, видео с которым опубликовало Минобороны России. "Наши встретили солдаты и сказали: "У нас есть прикрытие – один миномёт, который может по своим попасть", а на стороне нашего противника работают и "бэхи" (БМП на военном сленге – ред.), и танки, и квадрокоптеры летают, и миномёты без остановки (ведут огонь – ред.) днём и ночью. Они стрелять не умеют, что там "прилетает" - не знают, как организовать какую-то защиту - не знают. Просто сидят и наблюдают, что прилетит. Прилетит - пойдёшь к "двухсотым" (погибнешь – ред.), не прилетит – тебя поменяют, пойдёшь отдыхать", - сказал он. По словам военнопленного, его смене пришлось стоять на позиции шесть дней, поскольку военных, отправлявшихся к ним на ротацию, ликвидировали ещё на подъезде. Попов утверждает, что украинские войска на его участке испытывают серьезные проблемы в координации действий и снабжением боеприпасами. "Нас потемну завела разведка 95-й бригады, которой мы подчиняемся. Они ориентировались по "Кропиве" (украинская автономная система управления войсками – ред.), то есть по карте. У нас этой "Кропивы" не было, нас оставили, сказали: "Копайте здесь"… Командование не признается, что скоро никаких мин, никаких тяжелых боеприпасов не останется, потому что их не хватает, их не привозят", - заявил пленный нацгвардеец.
https://ria.ru/20230411/plennyy-1864617711.html
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россия, украина, безопасность, национальная гвардия украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Безопасность, Национальная гвардия Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Пленный украинский нацгвардеец назвал своих командиров некомпетентными

Пленный нацгвардеец Попов назвал украинское командование некомпетентным

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСдавшиеся бойцы Нацгвардии Украины
Сдавшиеся бойцы Нацгвардии Украины - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
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Сдавшиеся бойцы Нацгвардии Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Украинские нацгвардейцы не имеют достаточной огневой поддержки, их командование бросает на передовую, где ВС РФ имеет преимущество в вооружении, даже не понимая, из каких систем их обстреливают, рассказал сдавшийся в плен служащий нацгвардии Украины Иван Попов, видео с которым опубликовало Минобороны России.
"Наши встретили солдаты и сказали: "У нас есть прикрытие – один миномёт, который может по своим попасть", а на стороне нашего противника работают и "бэхи" (БМП на военном сленге – ред.), и танки, и квадрокоптеры летают, и миномёты без остановки (ведут огонь – ред.) днём и ночью. Они стрелять не умеют, что там "прилетает" - не знают, как организовать какую-то защиту - не знают. Просто сидят и наблюдают, что прилетит. Прилетит - пойдёшь к "двухсотым" (погибнешь – ред.), не прилетит – тебя поменяют, пойдёшь отдыхать", - сказал он.
По словам военнопленного, его смене пришлось стоять на позиции шесть дней, поскольку военных, отправлявшихся к ним на ротацию, ликвидировали ещё на подъезде. Попов утверждает, что украинские войска на его участке испытывают серьезные проблемы в координации действий и снабжением боеприпасами.
"Нас потемну завела разведка 95-й бригады, которой мы подчиняемся. Они ориентировались по "Кропиве" (украинская автономная система управления войсками – ред.), то есть по карте. У нас этой "Кропивы" не было, нас оставили, сказали: "Копайте здесь"… Командование не признается, что скоро никаких мин, никаких тяжелых боеприпасов не останется, потому что их не хватает, их не привозят", - заявил пленный нацгвардеец.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаБезопасностьНациональная гвардия УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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