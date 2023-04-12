https://ria.ru/20230412/ukraina-1864686689.html

В Белграде назвали ложью сообщения о поставках оружия на Украину

В Белграде назвали ложью сообщения о поставках оружия на Украину - РИА Новости, 12.04.2023

В Белграде назвали ложью сообщения о поставках оружия на Украину

Министр обороны Сербии Милош Вучевич заявил РИА Новости, что новые сообщения о поставках Белградом оружия Киеву являются ложными, как и предыдущие. РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T10:00

2023-04-12T10:00

2023-04-12T10:58

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БЕЛГРАД, 12 апр - РИА Новости. Министр обороны Сербии Милош Вучевич заявил РИА Новости, что новые сообщения о поставках Белградом оружия Киеву являются ложными, как и предыдущие.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на утечку документов Пентагона написало, что власти Сербии "уже передали или готовы передать оружие Украине". Отмечается, что проверить подлинность документа не удалось."В который раз опубликована ложь, что Сербия продает оружие Украине. Кому-то очевидна цель - дестабилизировать нашу страну и вовлечь ее в конфликт, в котором не хотим участвовать", - отметил министр обороны. "Мы больше десяти раз опровергали эту ложную информацию и сделаем это снова. Сербия не продавала и не будет оружие украинской и российской стороне, а также странам, прилегающим к зоне конфликта", - указал Вучевич.По его словам, Сербия продает оружие третьим государствам, далеким от региона боевых действий. "Всегда существует вероятность, что какое-то оружие "волшебным" способом окажется на территории зоны конфликта, но это абсолютно никак не связано с Сербией. Это вопрос к государствам, которые не соблюдают международные нормы, положения договора и правила деятельности. Повторюсь, Сербия не отправляла оружие Украине, и все опубликованное на эту тему - неправдивые спекуляции", - подчеркнул министр обороны.Ранее СМИ писали, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщили РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт.

https://ria.ru/20230327/trebovaniya-1860805830.html

https://ria.ru/20230321/ukraina-1859501446.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, сербия, ситуация в днр и лнр