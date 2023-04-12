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Одно действие Украины станет смертельной ловушкой для США и НАТО, пишут СМИ - РИА Новости, 12.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:55 12.04.2023 (обновлено: 10:13 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/ukraina-1864685177.html
Одно действие Украины станет смертельной ловушкой для США и НАТО, пишут СМИ
Одно действие Украины станет смертельной ловушкой для США и НАТО, пишут СМИ - РИА Новости, 12.04.2023
Одно действие Украины станет смертельной ловушкой для США и НАТО, пишут СМИ
Картина для контрнаступления Украины не выглядит многообещающей, пишет журналист Стивен Брайен в статье для издания Asia Times. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T09:55
2023-04-12T10:13
специальная военная операция на украине
украина
россия
сша
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Картина для контрнаступления Украины не выглядит многообещающей, пишет журналист Стивен Брайен в статье для издания Asia Times."Планируемое украинское наступление в конце весны может стать смертельной ловушкой для США, НАТО и даже азиатских союзников Америки. Украина может попытаться дождаться, пока США и НАТО смогут поставить все необходимое тяжелое оборудование и боеприпасы, но до этого, вероятно, еще несколько лет. Однако русские могут не захотеть допустить такого сценария", — говорится в публикации.По мнению автора, если российские военные вырвутся из боев вдоль линии соприкосновения в Донбассе и двинутся на запад, их мало что сможет остановить. "Это заставит Украину либо разделить уже собранные контрнаступательные бригады, либо полностью переключить их на то, чтобы остановить Россию от выхода к Днепру и угрозы Киеву", — пишет он. При этом российская промышленность, в отличие от американской и натовской, производит снаряды и новое оружие в условиях полной боевой готовности, отмечает Брайен."У НАТО почти закончились боеприпасы, и даже проукраинские европейские политики начинают нервничать из-за войны. Существует также негативная реакция на разрушение газопровода "Северный поток" , что подорвало американо-германские отношения", — считает он. В итоге журналист приходит к выводу, что более благоразумным было бы настаивать на переговорах с Россией. "Это будет непросто, потому что русские, вероятно, не согласятся ни на какой перерыв или прекращение огня и, вероятно, потребуют отмены санкций США и ЕС. Тем не менее если администрация Байдена не изменит курс, они продолжат играть в русскую рулетку со всеми последствиями", — заключил он. Вероятные планы "весеннего контрнаступления" ВСУ постоянно обсуждаются в украинских и зарубежных СМИ, а также в соцсетях. Однако сам президент Украины Владимир Зеленский признавал, что войска пока не могут начать его из-за серьезной нехватки оружия. Ситуацию на востоке страны он называл "неблагоприятной".
https://ria.ru/20230412/prognoz-1864637334.html
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украина, россия, сша, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, США, Вооруженные силы Украины, В мире
Одно действие Украины станет смертельной ловушкой для США и НАТО, пишут СМИ

AT: контрнаступление ВСУ может стать смертельной ловушкой для США и НАТО

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Картина для контрнаступления Украины не выглядит многообещающей, пишет журналист Стивен Брайен в статье для издания Asia Times.
"Планируемое украинское наступление в конце весны может стать смертельной ловушкой для США, НАТО и даже азиатских союзников Америки. Украина может попытаться дождаться, пока США и НАТО смогут поставить все необходимое тяжелое оборудование и боеприпасы, но до этого, вероятно, еще несколько лет. Однако русские могут не захотеть допустить такого сценария", — говорится в публикации.
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По мнению автора, если российские военные вырвутся из боев вдоль линии соприкосновения в Донбассе и двинутся на запад, их мало что сможет остановить.
"Это заставит Украину либо разделить уже собранные контрнаступательные бригады, либо полностью переключить их на то, чтобы остановить Россию от выхода к Днепру и угрозы Киеву", — пишет он.

При этом российская промышленность, в отличие от американской и натовской, производит снаряды и новое оружие в условиях полной боевой готовности, отмечает Брайен.
"У НАТО почти закончились боеприпасы, и даже проукраинские европейские политики начинают нервничать из-за войны. Существует также негативная реакция на разрушение газопровода "Северный поток" , что подорвало американо-германские отношения", — считает он.
В итоге журналист приходит к выводу, что более благоразумным было бы настаивать на переговорах с Россией.
"Это будет непросто, потому что русские, вероятно, не согласятся ни на какой перерыв или прекращение огня и, вероятно, потребуют отмены санкций США и ЕС. Тем не менее если администрация Байдена не изменит курс, они продолжат играть в русскую рулетку со всеми последствиями", — заключил он.
Вероятные планы "весеннего контрнаступления" ВСУ постоянно обсуждаются в украинских и зарубежных СМИ, а также в соцсетях. Однако сам президент Украины Владимир Зеленский признавал, что войска пока не могут начать его из-за серьезной нехватки оружия. Ситуацию на востоке страны он называл "неблагоприятной".
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