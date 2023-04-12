https://ria.ru/20230412/ukraina-1864685177.html

Одно действие Украины станет смертельной ловушкой для США и НАТО, пишут СМИ

Одно действие Украины станет смертельной ловушкой для США и НАТО, пишут СМИ - РИА Новости, 12.04.2023

Одно действие Украины станет смертельной ловушкой для США и НАТО, пишут СМИ

Картина для контрнаступления Украины не выглядит многообещающей, пишет журналист Стивен Брайен в статье для издания Asia Times. РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T09:55

2023-04-12T09:55

2023-04-12T10:13

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Картина для контрнаступления Украины не выглядит многообещающей, пишет журналист Стивен Брайен в статье для издания Asia Times."Планируемое украинское наступление в конце весны может стать смертельной ловушкой для США, НАТО и даже азиатских союзников Америки. Украина может попытаться дождаться, пока США и НАТО смогут поставить все необходимое тяжелое оборудование и боеприпасы, но до этого, вероятно, еще несколько лет. Однако русские могут не захотеть допустить такого сценария", — говорится в публикации.По мнению автора, если российские военные вырвутся из боев вдоль линии соприкосновения в Донбассе и двинутся на запад, их мало что сможет остановить. "Это заставит Украину либо разделить уже собранные контрнаступательные бригады, либо полностью переключить их на то, чтобы остановить Россию от выхода к Днепру и угрозы Киеву", — пишет он. При этом российская промышленность, в отличие от американской и натовской, производит снаряды и новое оружие в условиях полной боевой готовности, отмечает Брайен."У НАТО почти закончились боеприпасы, и даже проукраинские европейские политики начинают нервничать из-за войны. Существует также негативная реакция на разрушение газопровода "Северный поток" , что подорвало американо-германские отношения", — считает он. В итоге журналист приходит к выводу, что более благоразумным было бы настаивать на переговорах с Россией. "Это будет непросто, потому что русские, вероятно, не согласятся ни на какой перерыв или прекращение огня и, вероятно, потребуют отмены санкций США и ЕС. Тем не менее если администрация Байдена не изменит курс, они продолжат играть в русскую рулетку со всеми последствиями", — заключил он. Вероятные планы "весеннего контрнаступления" ВСУ постоянно обсуждаются в украинских и зарубежных СМИ, а также в соцсетях. Однако сам президент Украины Владимир Зеленский признавал, что войска пока не могут начать его из-за серьезной нехватки оружия. Ситуацию на востоке страны он называл "неблагоприятной".

https://ria.ru/20230412/prognoz-1864637334.html

https://ria.ru/20230411/vsu-1864488462.html

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украина, россия, сша, вооруженные силы украины, в мире