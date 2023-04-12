https://ria.ru/20230412/uklonisty-1864819115.html

В Госдуму внесли проект о лишении уклонистов права занимать госдолжности

В Госдуму внесли проект о лишении уклонистов права занимать госдолжности - РИА Новости, 12.04.2023

В Госдуму внесли проект о лишении уклонистов права занимать госдолжности

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и лидер партии "Родина" Алексей Журавлёв сообщил РИА Новости, что внёс в Госдуму законопроект о... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T16:10

2023-04-12T16:10

2023-04-12T16:10

россия

алексей журавлев

госдума рф

армия

общество

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и лидер партии "Родина" Алексей Журавлёв сообщил РИА Новости, что внёс в Госдуму законопроект о пожизненном лишении права занимать должности на госслужбе за уклонение от призыва. Депутат сообщил, что изменения предполагается внести в Уголовный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" в части увеличения предельного срока лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью с 20 лет на пожизненно. Кроме того, предлагается внести дополнения в часть 1 статьи 328 УК РФ в части расширения видов наказаний за уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы, предусмотрев в качестве дополнительного вида наказания лишение права занимать должности на государственной службе, муниципальные должности, избираться в депутаты законодательных органов РФ. "Граждане, добросовестно выполняющие свой конституционный долг, и те, кто уклоняется от военной службы, не должны пользоваться равными гражданскими правами. В этой связи считаю необходимым ужесточить меры наказания для уклонистов", - сказал Журавлев.

https://ria.ru/20230412/reestr-1864664061.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, алексей журавлев , госдума рф, армия, общество