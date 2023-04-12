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В Госдуму внесли проект о лишении уклонистов права занимать госдолжности
В Госдуму внесли проект о лишении уклонистов права занимать госдолжности - РИА Новости, 12.04.2023
В Госдуму внесли проект о лишении уклонистов права занимать госдолжности
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и лидер партии "Родина" Алексей Журавлёв сообщил РИА Новости, что внёс в Госдуму законопроект о... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T16:10
2023-04-12T16:10
2023-04-12T16:10
россия
алексей журавлев
госдума рф
армия
общество
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и лидер партии "Родина" Алексей Журавлёв сообщил РИА Новости, что внёс в Госдуму законопроект о пожизненном лишении права занимать должности на госслужбе за уклонение от призыва. Депутат сообщил, что изменения предполагается внести в Уголовный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" в части увеличения предельного срока лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью с 20 лет на пожизненно. Кроме того, предлагается внести дополнения в часть 1 статьи 328 УК РФ в части расширения видов наказаний за уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы, предусмотрев в качестве дополнительного вида наказания лишение права занимать должности на государственной службе, муниципальные должности, избираться в депутаты законодательных органов РФ. "Граждане, добросовестно выполняющие свой конституционный долг, и те, кто уклоняется от военной службы, не должны пользоваться равными гражданскими правами. В этой связи считаю необходимым ужесточить меры наказания для уклонистов", - сказал Журавлев.
https://ria.ru/20230412/reestr-1864664061.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, алексей журавлев , госдума рф, армия, общество
Россия, Алексей Журавлев , Госдума РФ, Армия, Общество
В Госдуму внесли проект о лишении уклонистов права занимать госдолжности
Депутат Журавлев внес проект о пожизненном лишении уклонистов права занимать госдолжности
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и лидер партии "Родина" Алексей Журавлёв сообщил РИА Новости, что внёс в Госдуму законопроект о пожизненном лишении права занимать должности на госслужбе за уклонение от призыва.
Депутат сообщил, что изменения предполагается внести в Уголовный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" в части увеличения предельного срока лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью с 20 лет на пожизненно.
Кроме того, предлагается внести дополнения в часть 1 статьи 328 УК РФ в части расширения видов наказаний за уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы, предусмотрев в качестве дополнительного вида наказания лишение права занимать должности на государственной службе, муниципальные должности, избираться в депутаты законодательных органов РФ.
"Граждане, добросовестно выполняющие свой конституционный долг, и те, кто уклоняется от военной службы, не должны пользоваться равными гражданскими правами. В этой связи считаю необходимым ужесточить меры наказания для уклонистов", - сказал Журавлев.
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