https://ria.ru/20230412/udary-1864706316.html
Зеленский предлагал бить дронами по российским силам, сообщили СМИ
Зеленский предлагал бить дронами по российским силам, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.04.2023
Зеленский предлагал бить дронами по российским силам, сообщили СМИ
Утечка секретных документов Пентагона показывает, что Владимир Зеленский в конце февраля предлагал нанести удары по местам дислокации сил РФ в Ростовской... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T11:01
2023-04-12T11:01
2023-04-12T11:26
россия
сша
ростовская область
владимир зеленский
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863380215_0:664:2461:2048_1920x0_80_0_0_5b00bc7cb1c6153f4cd371c3d7afd8c1.jpg
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Утечка секретных документов Пентагона показывает, что Владимир Зеленский в конце февраля предлагал нанести удары по местам дислокации сил РФ в Ростовской области с помощью беспилотников, передает телеканал NBC.Как указывает телеканал со ссылкой на один из просочившихся в сеть документов, 28 февраля Зеленский "предложил нанести удары по местам дислокации российских войск в Ростовской области" с помощью беспилотников.Согласно документу, Зеленский также жаловался, что у Украины нет ракет большой дальности.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
https://ria.ru/20230412/vsu-1864710036.html
россия
сша
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863380215_0:488:2080:2048_1920x0_80_0_0_a3ca6f10d649c26e9d9d8c3a92c79ddb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, ростовская область, владимир зеленский, безопасность
Россия, США, Ростовская область, Владимир Зеленский, Безопасность
Зеленский предлагал бить дронами по российским силам, сообщили СМИ
NBC: Зеленский предлагал бить по российским силам в Ростовской области с помощью БПЛА