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Зеленский предлагал бить дронами по российским силам, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.04.2023
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11:01 12.04.2023 (обновлено: 11:26 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/udary-1864706316.html
Зеленский предлагал бить дронами по российским силам, сообщили СМИ
Зеленский предлагал бить дронами по российским силам, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.04.2023
Зеленский предлагал бить дронами по российским силам, сообщили СМИ
Утечка секретных документов Пентагона показывает, что Владимир Зеленский в конце февраля предлагал нанести удары по местам дислокации сил РФ в Ростовской... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T11:01
2023-04-12T11:26
россия
сша
ростовская область
владимир зеленский
безопасность
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Утечка секретных документов Пентагона показывает, что Владимир Зеленский в конце февраля предлагал нанести удары по местам дислокации сил РФ в Ростовской области с помощью беспилотников, передает телеканал NBC.Как указывает телеканал со ссылкой на один из просочившихся в сеть документов, 28 февраля Зеленский "предложил нанести удары по местам дислокации российских войск в Ростовской области" с помощью беспилотников.Согласно документу, Зеленский также жаловался, что у Украины нет ракет большой дальности.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
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россия, сша, ростовская область, владимир зеленский, безопасность
Россия, США, Ростовская область, Владимир Зеленский, Безопасность
Зеленский предлагал бить дронами по российским силам, сообщили СМИ

NBC: Зеленский предлагал бить по российским силам в Ростовской области с помощью БПЛА

© AP Photo / Michal DyjukПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© AP Photo / Michal Dyjuk
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Утечка секретных документов Пентагона показывает, что Владимир Зеленский в конце февраля предлагал нанести удары по местам дислокации сил РФ в Ростовской области с помощью беспилотников, передает телеканал NBC.
Как указывает телеканал со ссылкой на один из просочившихся в сеть документов, 28 февраля Зеленский "предложил нанести удары по местам дислокации российских войск в Ростовской области" с помощью беспилотников.
Согласно документу, Зеленский также жаловался, что у Украины нет ракет большой дальности.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
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РоссияСШАРостовская областьВладимир ЗеленскийБезопасность
 
 
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