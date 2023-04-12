https://ria.ru/20230412/udary-1864706316.html

Зеленский предлагал бить дронами по российским силам, сообщили СМИ

Зеленский предлагал бить дронами по российским силам, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.04.2023

Зеленский предлагал бить дронами по российским силам, сообщили СМИ

Утечка секретных документов Пентагона показывает, что Владимир Зеленский в конце февраля предлагал нанести удары по местам дислокации сил РФ в Ростовской... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T11:01

2023-04-12T11:01

2023-04-12T11:26

россия

сша

ростовская область

владимир зеленский

безопасность

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Утечка секретных документов Пентагона показывает, что Владимир Зеленский в конце февраля предлагал нанести удары по местам дислокации сил РФ в Ростовской области с помощью беспилотников, передает телеканал NBC.Как указывает телеканал со ссылкой на один из просочившихся в сеть документов, 28 февраля Зеленский "предложил нанести удары по местам дислокации российских войск в Ростовской области" с помощью беспилотников.Согласно документу, Зеленский также жаловался, что у Украины нет ракет большой дальности.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.

https://ria.ru/20230412/vsu-1864710036.html

россия

сша

ростовская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, сша, ростовская область, владимир зеленский, безопасность