https://ria.ru/20230412/turtsiya-1864678981.html

Запасы крови в Турции упали ниже критического уровня, пишут СМИ

Запасы крови в Турции упали ниже критического уровня, пишут СМИ - РИА Новости, 12.04.2023

Запасы крови в Турции упали ниже критического уровня, пишут СМИ

Запасы крови в Турции упали ниже критического уровня, хирургам приходится откладывать операции, пишет газета Aydınlık. РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T09:31

2023-04-12T09:31

2023-04-12T09:31

в мире

турция

измир

стамбул

красный полумесяц

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АНКАРА, 12 апр – РИА Новости. Запасы крови в Турции упали ниже критического уровня, хирургам приходится откладывать операции, пишет газета Aydınlık. "Общество турецкого "Красного полумесяца" (Kızılay) призвало граждан к донорству, заявив, что запасы крови упали ниже критического уровня, и что нехватка крови препятствует проведению некоторых операций на сердце. Профессор Кюршат Бозкурт, президент турецкого общества сердечно-сосудистой хирургии, сказал, что ряд операций приходится откладывать", - пишет издание. "Мы заблокированы. Мы стали не в состоянии проводить определенные операции", - приводит газета слова врача, заявившего также, что в трех турецких мегаполисах отложено не менее 20-30% операций. Бозкурт подчеркнул, что существует большая проблема, особенно в частных больницах в Измире, и что значительная часть операций на прошлой неделе была отложена в очень крупной больнице на европейской стороне Стамбула. "В некоторых местах операции зашли в тупик", - сказал Бозкурт, добавив, что серьезные проблемы возникли и в больницах Анкары. Турецкое общество сердечно-сосудистой хирургии считает, что Kızılay должен изменить свою стратегию для решения проблемы.

https://ria.ru/20230409/turtsiya-1864072056.html

https://ria.ru/20230410/turtsiya-1864152975.html

турция

измир

стамбул

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, турция, измир, стамбул, красный полумесяц