https://ria.ru/20230412/turtsiya-1864678981.html
Запасы крови в Турции упали ниже критического уровня, пишут СМИ
Запасы крови в Турции упали ниже критического уровня, пишут СМИ - РИА Новости, 12.04.2023
Запасы крови в Турции упали ниже критического уровня, пишут СМИ
Запасы крови в Турции упали ниже критического уровня, хирургам приходится откладывать операции, пишет газета Aydınlık. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T09:31
2023-04-12T09:31
2023-04-12T09:31
в мире
турция
измир
стамбул
красный полумесяц
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АНКАРА, 12 апр – РИА Новости. Запасы крови в Турции упали ниже критического уровня, хирургам приходится откладывать операции, пишет газета Aydınlık. "Общество турецкого "Красного полумесяца" (Kızılay) призвало граждан к донорству, заявив, что запасы крови упали ниже критического уровня, и что нехватка крови препятствует проведению некоторых операций на сердце. Профессор Кюршат Бозкурт, президент турецкого общества сердечно-сосудистой хирургии, сказал, что ряд операций приходится откладывать", - пишет издание. "Мы заблокированы. Мы стали не в состоянии проводить определенные операции", - приводит газета слова врача, заявившего также, что в трех турецких мегаполисах отложено не менее 20-30% операций. Бозкурт подчеркнул, что существует большая проблема, особенно в частных больницах в Измире, и что значительная часть операций на прошлой неделе была отложена в очень крупной больнице на европейской стороне Стамбула. "В некоторых местах операции зашли в тупик", - сказал Бозкурт, добавив, что серьезные проблемы возникли и в больницах Анкары. Турецкое общество сердечно-сосудистой хирургии считает, что Kızılay должен изменить свою стратегию для решения проблемы.
https://ria.ru/20230409/turtsiya-1864072056.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, измир, стамбул, красный полумесяц
В мире, Турция, Измир, Стамбул, Красный полумесяц
Запасы крови в Турции упали ниже критического уровня, пишут СМИ
Aydınlık: в Турции хирурги откладывают операции из-за критического снижения запасов крови