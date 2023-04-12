https://ria.ru/20230412/tsru-1864802544.html

Херш: ЦРУ отдало Зеленскому список украинских коррумпированных чиновников

Херш: ЦРУ отдало Зеленскому список украинских коррумпированных чиновников - РИА Новости, 12.04.2023

Херш: ЦРУ отдало Зеленскому список украинских коррумпированных чиновников

Глава ЦРУ Уильям Бернс на встрече с Владимиром Зеленским в январе в Киеве представил ему список из 35 украинских генералов и чиновников, о чьей... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T15:25

2023-04-12T15:25

2023-04-12T15:25

в мире

сша

сеймур херш

владимир зеленский

уильям бернс

северный поток

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Глава ЦРУ Уильям Бернс на встрече с Владимиром Зеленским в январе в Киеве представил ему список из 35 украинских генералов и чиновников, о чьей коррумпированности известно США, пишет американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. "Бернс также представил Зеленскому список из тридцати пяти генералов и высокопоставленных чиновников, о коррупции которых было известно ЦРУ и другим представителям американского правительства", - написал Херш в материале, опубликованном на его странице на платформе Substack. Как отмечает Херш, через десять дней Зеленский публично уволил 10 "хвастливых" чиновников, указанных в этом списке. "Те десять, от которых он избавился, нагло хвастались деньгами, которые у них были, разъезжая по Киеву на своих новых "Мерседесах", - приводит Херш слова одного из сотрудников разведки. В феврале правительство Украины из-за обвинений в коррупции уволило целый ряд высокопоставленных чиновников в ходе крупнейшей кадровой чистки после специальной военной операции, начатой Россией почти год назад. Ранее Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС назвала несколько условий, среди которых - усиление борьбы с коррупцией. По словам украинского парламентария Ирины Геращенко, возврат декларирования не заменит добросовестность работы антикоррупционных структур, что похоже больше на имитацию "борьбы с коррупцией". Геращенко отметила, что безнаказанность и коррупция, которая есть на Украине - следствие политической цензуры, "никакие законы не стали предохранителями авторитаризма". По её мнению, последние дела по коррупции соответствующие структуры открыли в результате журналистских расследований. Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на " Северных потоках ", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.

https://ria.ru/20230412/ssha-1864792124.html

https://ria.ru/20230412/toplivo-1864799481.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, сеймур херш, владимир зеленский, уильям бернс, северный поток