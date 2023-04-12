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Директор ЦРУ назвал утечку секретных документов Пентагона "очень досадной" - РИА Новости, 12.04.2023
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02:34 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/tsru-1864641869.html
Директор ЦРУ назвал утечку секретных документов Пентагона "очень досадной"
Директор ЦРУ назвал утечку секретных документов Пентагона "очень досадной" - РИА Новости, 12.04.2023
Директор ЦРУ назвал утечку секретных документов Пентагона "очень досадной"
Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс заявил, что считает "очень досадной" утечку в СМИ секретных документов Пентагона,... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T02:34
2023-04-12T02:34
в мире
россия
сша
уильям бернс
дмитрий песков
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ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости. Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс заявил, что считает "очень досадной" утечку в СМИ секретных документов Пентагона, добавив, что американское правительство относится к сложившейся ситуации очень серьезно. "Речь идет об очень досадной утечке секретных документов, которая, безусловно, столь же серьезна, как и все остальное…Правительство США относится к этому очень серьезно. Пентагон и министерство юстиции начали тщательное расследование, чтобы докопаться до сути произошедшего", - сказал Бернс, выступая в рамках дискуссии на площадке аналитического центра Институт Бейкера. В настоящее время Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных Telegram-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщили РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт. Белый дом отказался подтвердить подлинность опубликованных в сети материалов и заявил, что пока не готов озвучить теорию о том, как и почему была организована утечка.
https://ria.ru/20230411/utechka-1864549781.html
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в мире, россия, сша, уильям бернс, дмитрий песков, нато
В мире, Россия, США, Уильям Бернс, Дмитрий Песков, НАТО
Директор ЦРУ назвал утечку секретных документов Пентагона "очень досадной"

Директор ЦРУ Уильям Бернс назвал утечку секретных документов Пентагона очень досадной

© AP Photo / Graeme Jennings/PoolДиректор ЦРУ Уильям Бернс
Директор ЦРУ Уильям Бернс - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© AP Photo / Graeme Jennings/Pool
Директор ЦРУ Уильям Бернс. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости. Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс заявил, что считает "очень досадной" утечку в СМИ секретных документов Пентагона, добавив, что американское правительство относится к сложившейся ситуации очень серьезно.
"Речь идет об очень досадной утечке секретных документов, которая, безусловно, столь же серьезна, как и все остальное…Правительство США относится к этому очень серьезно. Пентагон и министерство юстиции начали тщательное расследование, чтобы докопаться до сути произошедшего", - сказал Бернс, выступая в рамках дискуссии на площадке аналитического центра Институт Бейкера.
Флаг США на здании Капитолия - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
СМИ: к утекшим документам могли иметь доступ сотни американских чиновников
Вчера, 16:23
В настоящее время Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных Telegram-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщили РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт.
Белый дом отказался подтвердить подлинность опубликованных в сети материалов и заявил, что пока не готов озвучить теорию о том, как и почему была организована утечка.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
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В миреРоссияСШАУильям БернсДмитрий ПесковНАТО
 
 
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