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Имеющие связи с Россией церкви не будут работать на Украине, заявил Данилов
Имеющие связи с Россией церкви не будут работать на Украине, заявил Данилов - РИА Новости, 12.04.2023
Имеющие связи с Россией церкви не будут работать на Украине, заявил Данилов
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что церкви, имеющие связи с Россией, не будут работать в стране. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T20:25
2023-04-12T20:25
2023-04-12T20:25
религия
россия
украина
москва
алексей данилов
совет национальной безопасности и обороны украины
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что церкви, имеющие связи с Россией, не будут работать в стране. "Государство будет относиться к религиям, которые зарегистрированы в государстве, одинаково. Каждый может выбирать себе церковь, куда он будет ходить. Церкви, которые имеют связи с Россией, не будут тут работать. Тем, кто имеет отношение к Москве, надо остановить эти контакты, привести документы в соответствие с требованиями государства", - сказал Данилов в эфире телеканала "Рада". За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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россия, украина, москва, алексей данилов, совет национальной безопасности и обороны украины, ситуация вокруг упц
Религия, Россия, Украина, Москва, Алексей Данилов, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Ситуация вокруг УПЦ
Имеющие связи с Россией церкви не будут работать на Украине, заявил Данилов
Секретарь СНБО Данилов: имеющие связи с Россией церкви не будут работать на Украине