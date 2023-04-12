https://ria.ru/20230412/tserkvi-1864906824.html

Имеющие связи с Россией церкви не будут работать на Украине, заявил Данилов

Имеющие связи с Россией церкви не будут работать на Украине, заявил Данилов - РИА Новости, 12.04.2023

Имеющие связи с Россией церкви не будут работать на Украине, заявил Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что церкви, имеющие связи с Россией, не будут работать в стране. РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T20:25

2023-04-12T20:25

2023-04-12T20:25

религия

россия

украина

москва

алексей данилов

совет национальной безопасности и обороны украины

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что церкви, имеющие связи с Россией, не будут работать в стране. "Государство будет относиться к религиям, которые зарегистрированы в государстве, одинаково. Каждый может выбирать себе церковь, куда он будет ходить. Церкви, которые имеют связи с Россией, не будут тут работать. Тем, кто имеет отношение к Москве, надо остановить эти контакты, привести документы в соответствие с требованиями государства", - сказал Данилов в эфире телеканала "Рада". За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

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россия, украина, москва, алексей данилов, совет национальной безопасности и обороны украины, ситуация вокруг упц