https://ria.ru/20230412/tsentr-1864858757.html

НЦФМ рассказал о результатах в области космических проектов

НЦФМ рассказал о результатах в области космических проектов - РИА Новости, 12.04.2023

НЦФМ рассказал о результатах в области космических проектов

Российский Национальный центр физики и математики (НЦФМ), создаваемый в районе города Сарова (Нижегородская область), будет получать результаты, необходимые для РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T17:22

2023-04-12T17:22

2023-04-12T17:22

наука

луна

россия

саров

александр сергеев (ран)

российская академия наук

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

курчатовский институт

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Российский Национальный центр физики и математики (НЦФМ), создаваемый в районе города Сарова (Нижегородская область), будет получать результаты, необходимые для выполнения разнообразных космических проектов в интересах развития науки и техники - например, для защиты людей и оборудования от пыли на Луне, сообщила пресс-служба центра в среду, в День космонавтики. Сейчас остро стоит вопрос создания различных аппаратов и оборудования для работы на поверхности Луны, которая покрыта лунным реголитом – лунной пылью, отметил научный директор НЦФМ академик Российской академии наук Александр Сергеев. "В создаваемой астрофизической лаборатории НЦФМ разрабатывается стенд "Пылевая плазма" для моделирования плазменно-пылевой динамики безатмосферных тел. Благодаря работе на стенде, эксперименты помогут разработать методы защиты людей и оборудования от пыли на Луне, а в дальнейшем и на Марсе", - сказал Сергеев, слова которого приведены в пресс-релизе. На базе секции НЦФМ "Экспериментальная лабораторная астрофизика и геофизика" впервые в России создается крупный экспериментальный комплекс – лаборатория моделирования космических явлений, в которой планируется получать новые научные результаты мирового уровня для освоения ближнего и дальнего космоса. Помимо пылевой плазмы, в лаборатории также планируют изучать влияние ионизирующего излучения, электромагнитных полей и других факторов на живые организмы – растения и их сигнальные системы. Создаваемая исследовательская установка "Фотосинтез" позволит решить задачу по выявлению возможностей и механизмов адаптации живых систем к изменяющимся условиям космоса. В результате будут разработаны технические требования для космических систем жизнеобеспечения. Кроме того, в смежных направлениях – биологии, медицине и сельском хозяйстве – эти данные, как ожидается, откроют новые возможности для влияния на различные процессы в живых организмах. НЦФМ создается госкорпорацией "Росатом" совместно с МГУ, РАН и Курчатовским институтом рядом с расположенным в Сарове предприятием Российским федеральным ядерным центром - Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ). Национальный физматцентр необходим для получения новых научных результатов мирового уровня, подготовки ученых высшей квалификации, воспитания новых научно-технологических лидеров, укрепления кадрового потенциала "Росатома" и ключевых научных организаций РФ, повышения привлекательности российской науки для молодых ученых. НЦФМ уже сейчас представляет собой кооперацию из 55 ведущих научно-исследовательских организаций и более чем двух тысяч исследователей, решающих фундаментальные и прикладные задачи в рамках общей научной программы. Научная программа НЦФМ включает 10 крупных направлений, связанных с теоретической и ядерной физикой, искусственным интеллектом, фотонными вычислениями, физикой частиц и космологией.

https://ria.ru/20230412/institut-1864744191.html

https://ria.ru/20230412/institut-1864747603.html

луна

россия

саров

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луна, россия, саров, александр сергеев (ран), российская академия наук, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", курчатовский институт, космос - риа наука, наука