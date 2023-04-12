https://ria.ru/20230412/trevoga-1864761976.html

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 12.04.2023

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T13:27

2023-04-12T13:27

2023-04-12T13:27

специальная военная операция на украине

в мире

полтавская область

украина

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным онлайн-карты, сигнал тревоги в регионах прозвучал в период с 13.14 по 13.17 (совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

полтавская область

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в мире, полтавская область, украина, вооруженные силы рф