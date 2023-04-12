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Трасс заявила о намерении обвинить западных лидеров в слабости, пишут СМИ - РИА Новости, 12.04.2023
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09:48 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/trass-1864683728.html
Трасс заявила о намерении обвинить западных лидеров в слабости, пишут СМИ
Трасс заявила о намерении обвинить западных лидеров в слабости, пишут СМИ - РИА Новости, 12.04.2023
Трасс заявила о намерении обвинить западных лидеров в слабости, пишут СМИ
Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс намерена обвинить западных лидеров, недавно посетивших Китай с визитом, в слабости за попытку наладить отношения РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T09:48
2023-04-12T09:48
в мире
китай
тайвань
сша
лиз трасс
эммануэль макрон
нэнси пелоси
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс намерена обвинить западных лидеров, недавно посетивших Китай с визитом, в слабости за попытку наладить отношения с Пекином на фоне конфликта на Украине, пишет газета Politico. Как сообщается, в среду Трасс выступит с речью в Вашингтоне, в ходе которой будет утверждать, что слишком многие на Западе "примирились и приспособились" к политике Китая и России. По данным Politico, она также выступит с призывом занять более агрессивную позицию по отношению к Китаю и России. "Посещение западными лидерами председателя Си (Цзиньпина), чтобы попросить его поддержки в прекращении войны, является ошибкой и признаком слабости. Вместо этого наша энергия должна быть направлена на принятие дополнительных мер по поддержке Тайваня. Мы должны убедиться, что Тайвань способен защитить себя", - приводит издание выдержку из запланированной речи Трасс. Как отмечается, хотя Трасс не назовет в речи конкретно президента Франции Эммануэля Макрона, она "нанесет не такой уж тонкий удар по (французскому лидеру) за его попытку наладить отношения с Пекином". Ранее Макрон после визита в Китай заявил, что Европа не должна втягиваться в противостояние США и КНР из-за Тайваня и подстраиваться под "американский ритм". По его словам, европейцам необходимо "проснуться" и подумать о своих интересах. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
https://ria.ru/20230412/kitay-1864494750.html
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тайвань
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в мире, китай, тайвань, сша, лиз трасс, эммануэль макрон, нэнси пелоси
В мире, Китай, Тайвань, США, Лиз Трасс, Эммануэль Макрон, Нэнси Пелоси
Трасс заявила о намерении обвинить западных лидеров в слабости, пишут СМИ

Politico: Трасс обвинит западных лидеров в слабости из-за попытки наладить отношения с КНР

© AP Photo / Alberto PezzaliЛиз Трасс
Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© AP Photo / Alberto Pezzali
Лиз Трасс. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс намерена обвинить западных лидеров, недавно посетивших Китай с визитом, в слабости за попытку наладить отношения с Пекином на фоне конфликта на Украине, пишет газета Politico.
Как сообщается, в среду Трасс выступит с речью в Вашингтоне, в ходе которой будет утверждать, что слишком многие на Западе "примирились и приспособились" к политике Китая и России. По данным Politico, она также выступит с призывом занять более агрессивную позицию по отношению к Китаю и России.
Авианосец Шаньдун в доке, 2019 год - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
Китай выдвинул авианосную группу. США вывозят с побережья самое ценное
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"Посещение западными лидерами председателя Си (Цзиньпина), чтобы попросить его поддержки в прекращении войны, является ошибкой и признаком слабости. Вместо этого наша энергия должна быть направлена на принятие дополнительных мер по поддержке Тайваня. Мы должны убедиться, что Тайвань способен защитить себя", - приводит издание выдержку из запланированной речи Трасс.
Как отмечается, хотя Трасс не назовет в речи конкретно президента Франции Эммануэля Макрона, она "нанесет не такой уж тонкий удар по (французскому лидеру) за его попытку наладить отношения с Пекином".
Ранее Макрон после визита в Китай заявил, что Европа не должна втягиваться в противостояние США и КНР из-за Тайваня и подстраиваться под "американский ритм". По его словам, европейцам необходимо "проснуться" и подумать о своих интересах.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Белый дом в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
В Белом доме охарактеризовали отношения США с Китаем
10 апреля, 21:39
 
В миреКитайТайваньСШАЛиз ТрассЭммануэль МакронНэнси Пелоси
 
 
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