https://ria.ru/20230412/trass-1864683728.html

Трасс заявила о намерении обвинить западных лидеров в слабости, пишут СМИ

Трасс заявила о намерении обвинить западных лидеров в слабости, пишут СМИ - РИА Новости, 12.04.2023

Трасс заявила о намерении обвинить западных лидеров в слабости, пишут СМИ

Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс намерена обвинить западных лидеров, недавно посетивших Китай с визитом, в слабости за попытку наладить отношения РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T09:48

2023-04-12T09:48

2023-04-12T09:48

в мире

китай

тайвань

сша

лиз трасс

эммануэль макрон

нэнси пелоси

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс намерена обвинить западных лидеров, недавно посетивших Китай с визитом, в слабости за попытку наладить отношения с Пекином на фоне конфликта на Украине, пишет газета Politico. Как сообщается, в среду Трасс выступит с речью в Вашингтоне, в ходе которой будет утверждать, что слишком многие на Западе "примирились и приспособились" к политике Китая и России. По данным Politico, она также выступит с призывом занять более агрессивную позицию по отношению к Китаю и России. "Посещение западными лидерами председателя Си (Цзиньпина), чтобы попросить его поддержки в прекращении войны, является ошибкой и признаком слабости. Вместо этого наша энергия должна быть направлена на принятие дополнительных мер по поддержке Тайваня. Мы должны убедиться, что Тайвань способен защитить себя", - приводит издание выдержку из запланированной речи Трасс. Как отмечается, хотя Трасс не назовет в речи конкретно президента Франции Эммануэля Макрона, она "нанесет не такой уж тонкий удар по (французскому лидеру) за его попытку наладить отношения с Пекином". Ранее Макрон после визита в Китай заявил, что Европа не должна втягиваться в противостояние США и КНР из-за Тайваня и подстраиваться под "американский ритм". По его словам, европейцам необходимо "проснуться" и подумать о своих интересах. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.

https://ria.ru/20230412/kitay-1864494750.html

https://ria.ru/20230410/treniya-1864351400.html

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тайвань

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, тайвань, сша, лиз трасс, эммануэль макрон, нэнси пелоси