https://ria.ru/20230412/tramp-1864741307.html
Трамп заявил, что ни за что не откажется от президентской гонки
Трамп заявил, что ни за что не откажется от президентской гонки - РИА Новости, 12.04.2023
Трамп заявил, что ни за что не откажется от президентской гонки
Бывший президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что будет баллотироваться на роль американского лидера и участвовать в выборах, даже... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T12:21
2023-04-12T12:21
2023-04-12T12:21
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ВАШИНГТОН, 12 апр – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что будет баллотироваться на роль американского лидера и участвовать в выборах, даже если его признают виновным в фальсификации деловой документации. "Нет, я не выйду (из гонки). Это не моё. Я никогда не сделаю этого", - сказал Трамп, отвечая на вопрос о том, может ли что-либо заставить его выйти из гонки, в том числе в случае признания его виновным. Ранее Трампу предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. По данным телеканала Fox News, максимально возможное наказание по совокупности предъявленных Трампу обвинений составляет 136 лет лишения свободы. Сам экс-президент заявил о своей невиновности и был отпущен из уголовного суда Манхеттена. Адвокат Трампа Джо Такопина заявил, что обвинения, предъявленные его клиенту, лишены фактов.
https://ria.ru/20230320/trump-1858958536.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, арест трампа
В мире, США, Дональд Трамп, Арест Трампа
Трамп заявил, что ни за что не откажется от президентской гонки
Трамп заявил, что будет участвовать в выборах президента, даже если его признают виновным