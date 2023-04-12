https://ria.ru/20230412/tramp-1864681639.html

"Не хочу неприятностей". Трамп сделал признание о ЧП на "Северных потоках"

"Не хочу неприятностей". Трамп сделал признание о ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 12.04.2023

"Не хочу неприятностей". Трамп сделал признание о ЧП на "Северных потоках"

Экс-президент США Дональд Трамп в интервью Такеру Карлсону заявил, что не скажет, кто подорвал "Северные потоки", чтобы не навредить Америке. РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T09:40

2023-04-12T09:40

2023-04-12T10:51

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северный поток

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп в интервью Такеру Карлсону заявил, что не скажет, кто подорвал "Северные потоки", чтобы не навредить Америке."Я не хочу неприятностей для своей страны, поэтому я не отвечу (на вопрос "кто подорвал "Северный поток". — Прим. ред.). Могу только сказать, кто этого НЕ совершал — это Россия", — сказал политик.В сентябре прошлого года экспортные трубопроводы "Северный поток" и "Северный поток — 2", проложенные по дну Балтийского моря, вышли из строя из-за подрыва. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам пока не пришли. В Кремле аварию назвали актом международного терроризма.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в феврале опубликовал результаты своего расследования. В нем он со ссылкой на неназванный источник заявил, что взрывные устройства под газопроводами заложили в июне 2022 года водолазы ВМС США под прикрытием учений Baltops. В Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют к этому отношения.Восьмого марта New York Times со ссылкой на некие разведданные написала, что за инцидентом стоит некая проукраинская группировка, о планах которой в Киеве могли ничего не знать.Владимир Путин назвал полной чушью версию о причастности украинских "активистов". Он отметил, что такие операции могут проводить только специалисты, поддержанные государством, обладающим определенными технологиями.

https://ria.ru/20230406/sevpotoki-1863431701.html

https://ria.ru/20230407/sevpotoki-1863720098.html

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в мире, сша, украина, дональд трамп, такер карлсон, владимир путин, северный поток