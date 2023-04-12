Рейтинг@Mail.ru
"Не хочу неприятностей". Трамп сделал признание о ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 12.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:40 12.04.2023 (обновлено: 10:51 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/tramp-1864681639.html
"Не хочу неприятностей". Трамп сделал признание о ЧП на "Северных потоках"
"Не хочу неприятностей". Трамп сделал признание о ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 12.04.2023
"Не хочу неприятностей". Трамп сделал признание о ЧП на "Северных потоках"
Экс-президент США Дональд Трамп в интервью Такеру Карлсону заявил, что не скажет, кто подорвал "Северные потоки", чтобы не навредить Америке. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T09:40
2023-04-12T10:51
в мире
сша
украина
дональд трамп
такер карлсон
владимир путин
северный поток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805265304_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4ce38ec196d1cd60b4999abedb0673e2.jpg
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп в интервью Такеру Карлсону заявил, что не скажет, кто подорвал "Северные потоки", чтобы не навредить Америке."Я не хочу неприятностей для своей страны, поэтому я не отвечу (на вопрос "кто подорвал "Северный поток". — Прим. ред.). Могу только сказать, кто этого НЕ совершал — это Россия", — сказал политик.В сентябре прошлого года экспортные трубопроводы "Северный поток" и "Северный поток — 2", проложенные по дну Балтийского моря, вышли из строя из-за подрыва. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам пока не пришли. В Кремле аварию назвали актом международного терроризма.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в феврале опубликовал результаты своего расследования. В нем он со ссылкой на неназванный источник заявил, что взрывные устройства под газопроводами заложили в июне 2022 года водолазы ВМС США под прикрытием учений Baltops. В Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют к этому отношения.Восьмого марта New York Times со ссылкой на некие разведданные написала, что за инцидентом стоит некая проукраинская группировка, о планах которой в Киеве могли ничего не знать.Владимир Путин назвал полной чушью версию о причастности украинских "активистов". Он отметил, что такие операции могут проводить только специалисты, поддержанные государством, обладающим определенными технологиями.
https://ria.ru/20230406/sevpotoki-1863431701.html
https://ria.ru/20230407/sevpotoki-1863720098.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805265304_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4f130c6b4469cd3308abdc2c0eea077a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, дональд трамп, такер карлсон, владимир путин, северный поток
В мире, США, Украина, Дональд Трамп, Такер Карлсон, Владимир Путин, Северный поток
"Не хочу неприятностей". Трамп сделал признание о ЧП на "Северных потоках"

Экс-президент США Дональд Трамп не стал называть виновного в подрыве "Северных потоков"

© AP Photo / Andrew HarnikДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп в интервью Такеру Карлсону заявил, что не скажет, кто подорвал "Северные потоки", чтобы не навредить Америке.
"Я не хочу неприятностей для своей страны, поэтому я не отвечу (на вопрос "кто подорвал "Северный поток". — Прим. ред.). Могу только сказать, кто этого НЕ совершал — это Россия", — сказал политик.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 1 - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
Прокурор Швеции предположил, кто может стоять за ЧП на "Северных потоках"
6 апреля, 12:21
В сентябре прошлого года экспортные трубопроводы "Северный поток" и "Северный поток — 2", проложенные по дну Балтийского моря, вышли из строя из-за подрыва. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам пока не пришли. В Кремле аварию назвали актом международного терроризма.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в феврале опубликовал результаты своего расследования. В нем он со ссылкой на неназванный источник заявил, что взрывные устройства под газопроводами заложили в июне 2022 года водолазы ВМС США под прикрытием учений Baltops. В Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют к этому отношения.
Восьмого марта New York Times со ссылкой на некие разведданные написала, что за инцидентом стоит некая проукраинская группировка, о планах которой в Киеве могли ничего не знать.
Владимир Путин назвал полной чушью версию о причастности украинских "активистов". Он отметил, что такие операции могут проводить только специалисты, поддержанные государством, обладающим определенными технологиями.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
СМИ: на связываемой с ЧП на "Северных потоках" яхте нашли следы взрывчатки
7 апреля, 12:32
 
В миреСШАУкраинаДональд ТрампТакер КарлсонВладимир ПутинСеверный поток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала