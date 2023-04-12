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"С ним что-то не так": Трамп усомнился в намерении Байдена переизбираться - РИА Новости, 12.04.2023
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02:45 12.04.2023 (обновлено: 02:47 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/tramp-1864642005.html
"С ним что-то не так": Трамп усомнился в намерении Байдена переизбираться
"С ним что-то не так": Трамп усомнился в намерении Байдена переизбираться - РИА Новости, 12.04.2023
"С ним что-то не так": Трамп усомнился в намерении Байдена переизбираться
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не считает реалистичным намерение своего преемника-демократа Джо Байдена переизбираться на пост главы государства РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T02:45
2023-04-12T02:47
в мире
сша
джо байден
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 12 апр – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не считает реалистичным намерение своего преемника-демократа Джо Байдена переизбираться на пост главы государства в 2024 году, отметив, что с нынешним американским лидером "что-то не так". "Послушайте, я наблюдаю за ним точно так же, как и вы. На мой взгляд, с моей стороны почти неприемлемо так говорить, но я не представляю, как это возможно. С ним что-то не так", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News. В этой связи экс-президент напомнил о недавней беседе Байдена с одним из журналистов, в ходе которой политика спросили, сколько еще лет он намерен оставаться у власти, а тот не смог дать прямого ответа. "Я видел по телевидению его ответ одному очень хорошему парню по имени Эл Рокер на вопрос о том, собирается ли он баллотироваться. Нельзя получить более безобидный вопрос. (Байден) дал длинный ответ о (пасхальных) яйцах, о том, о сем. Послушайте, я не считаю, что он справится", - резюмировал Трамп.
https://ria.ru/20230411/zhurnalisty-1864374935.html
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп
"С ним что-то не так": Трамп усомнился в намерении Байдена переизбираться

Трамп заявил, что не считает реалистичным намерение Байдена переизбираться в 2024 году

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 апр – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не считает реалистичным намерение своего преемника-демократа Джо Байдена переизбираться на пост главы государства в 2024 году, отметив, что с нынешним американским лидером "что-то не так".
"Послушайте, я наблюдаю за ним точно так же, как и вы. На мой взгляд, с моей стороны почти неприемлемо так говорить, но я не представляю, как это возможно. С ним что-то не так", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.
Карин Жан-Пьер - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
Пресс-секретарь Байдена заступилась за шефа и вывела журналистов из себя
Вчера, 06:00
В этой связи экс-президент напомнил о недавней беседе Байдена с одним из журналистов, в ходе которой политика спросили, сколько еще лет он намерен оставаться у власти, а тот не смог дать прямого ответа.
"Я видел по телевидению его ответ одному очень хорошему парню по имени Эл Рокер на вопрос о том, собирается ли он баллотироваться. Нельзя получить более безобидный вопрос. (Байден) дал длинный ответ о (пасхальных) яйцах, о том, о сем. Послушайте, я не считаю, что он справится", - резюмировал Трамп.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
Байден заявил, что планирует переизбираться
10 апреля, 15:56
 
В миреСШАДжо БайденДональд Трамп
 
 
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