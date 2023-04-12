https://ria.ru/20230412/tramp-1864642005.html
"С ним что-то не так": Трамп усомнился в намерении Байдена переизбираться
"С ним что-то не так": Трамп усомнился в намерении Байдена переизбираться - РИА Новости, 12.04.2023
"С ним что-то не так": Трамп усомнился в намерении Байдена переизбираться
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не считает реалистичным намерение своего преемника-демократа Джо Байдена переизбираться на пост главы государства РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T02:45
2023-04-12T02:45
2023-04-12T02:47
в мире
сша
джо байден
дональд трамп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860309483_43:0:3028:1679_1920x0_80_0_0_d98932642512f3d945997f8137a36f98.jpg
ВАШИНГТОН, 12 апр – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не считает реалистичным намерение своего преемника-демократа Джо Байдена переизбираться на пост главы государства в 2024 году, отметив, что с нынешним американским лидером "что-то не так". "Послушайте, я наблюдаю за ним точно так же, как и вы. На мой взгляд, с моей стороны почти неприемлемо так говорить, но я не представляю, как это возможно. С ним что-то не так", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News. В этой связи экс-президент напомнил о недавней беседе Байдена с одним из журналистов, в ходе которой политика спросили, сколько еще лет он намерен оставаться у власти, а тот не смог дать прямого ответа. "Я видел по телевидению его ответ одному очень хорошему парню по имени Эл Рокер на вопрос о том, собирается ли он баллотироваться. Нельзя получить более безобидный вопрос. (Байден) дал длинный ответ о (пасхальных) яйцах, о том, о сем. Послушайте, я не считаю, что он справится", - резюмировал Трамп.
https://ria.ru/20230411/zhurnalisty-1864374935.html
https://ria.ru/20230410/bayden-1864282724.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860309483_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d09e69c5d3a03b86006b9ec3a85383e4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден, дональд трамп
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп
"С ним что-то не так": Трамп усомнился в намерении Байдена переизбираться
Трамп заявил, что не считает реалистичным намерение Байдена переизбираться в 2024 году
ВАШИНГТОН, 12 апр – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не считает реалистичным намерение своего преемника-демократа Джо Байдена переизбираться на пост главы государства в 2024 году, отметив, что с нынешним американским лидером "что-то не так".
"Послушайте, я наблюдаю за ним точно так же, как и вы. На мой взгляд, с моей стороны почти неприемлемо так говорить, но я не представляю, как это возможно. С ним что-то не так", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.
Пресс-секретарь Байдена заступилась за шефа и вывела журналистов из себя
В этой связи экс-президент напомнил о недавней беседе Байдена с одним из журналистов, в ходе которой политика спросили, сколько еще лет он намерен оставаться у власти, а тот не смог дать прямого ответа.
"Я видел по телевидению его ответ одному очень хорошему парню по имени Эл Рокер на вопрос о том, собирается ли он баллотироваться. Нельзя получить более безобидный вопрос. (Байден) дал длинный ответ о (пасхальных) яйцах, о том, о сем. Послушайте, я не считаю, что он справится", - резюмировал Трамп.
Байден заявил, что планирует переизбираться