https://ria.ru/20230412/tramp-1864642005.html

"С ним что-то не так": Трамп усомнился в намерении Байдена переизбираться

"С ним что-то не так": Трамп усомнился в намерении Байдена переизбираться - РИА Новости, 12.04.2023

"С ним что-то не так": Трамп усомнился в намерении Байдена переизбираться

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не считает реалистичным намерение своего преемника-демократа Джо Байдена переизбираться на пост главы государства РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T02:45

2023-04-12T02:45

2023-04-12T02:47

в мире

сша

джо байден

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 12 апр – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не считает реалистичным намерение своего преемника-демократа Джо Байдена переизбираться на пост главы государства в 2024 году, отметив, что с нынешним американским лидером "что-то не так". "Послушайте, я наблюдаю за ним точно так же, как и вы. На мой взгляд, с моей стороны почти неприемлемо так говорить, но я не представляю, как это возможно. С ним что-то не так", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News. В этой связи экс-президент напомнил о недавней беседе Байдена с одним из журналистов, в ходе которой политика спросили, сколько еще лет он намерен оставаться у власти, а тот не смог дать прямого ответа. "Я видел по телевидению его ответ одному очень хорошему парню по имени Эл Рокер на вопрос о том, собирается ли он баллотироваться. Нельзя получить более безобидный вопрос. (Байден) дал длинный ответ о (пасхальных) яйцах, о том, о сем. Послушайте, я не считаю, что он справится", - резюмировал Трамп.

https://ria.ru/20230411/zhurnalisty-1864374935.html

https://ria.ru/20230410/bayden-1864282724.html

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в мире, сша, джо байден, дональд трамп