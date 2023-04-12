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Эксперт объяснил, почему Telegram обошел YouTube по аудитории в России - РИА Новости, 12.04.2023
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15:59 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/telegram-1864815414.html
Эксперт объяснил, почему Telegram обошел YouTube по аудитории в России
Эксперт объяснил, почему Telegram обошел YouTube по аудитории в России - РИА Новости, 12.04.2023
Эксперт объяснил, почему Telegram обошел YouTube по аудитории в России
Ежедневная аудитория Telegram в марте в России впервые обогнала аудиторию YouTube, следует из данных Mediascope. Прирост пользователей в соцсети Павла Дурова... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T15:59
2023-04-12T15:59
технологии
telegram
youtube
владимир зыков
россия
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Ежедневная аудитория Telegram в марте в России впервые обогнала аудиторию YouTube, следует из данных Mediascope. Прирост пользователей в соцсети Павла Дурова связан с тем, что в ней нет умных лент - что хочешь, то и потребляешь, заявил РИА Новости директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. По статистике Mediascope, в марте 2023 года ежедневная аудитория Telegram составила 50,9 миллиона пользователей, а у YouTube - 50,7 миллиона человек. Год назад у Telegram этот показатель был на уровне 40,6 миллиона, ежедневная аудитория YouTube на тот момент составляла 48,3 миллиона пользователей - видеохостинг находился на первом месте среди соцсетей. Так, в России Telegram обошел по этому показателю YouTube впервые в истории. Он добавил, что многие используют Telegram для работы, а в свободное время они здесь же смотрят развлекательный контент в каналах. Лидером рейтинга в марте 2023 года, по данным Mediascope, стала социальная сеть "ВКонтакте" - ее ежедневная аудитория достигла 53,3 миллиона человек. Годом ранее число пользователей, которые хотя бы раз за день заходили в приложение или на сайт "ВКонтакте", было равно 49,3 миллиона.
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технологии, telegram, youtube, владимир зыков, россия
Технологии, Telegram, YouTube, Владимир Зыков, Россия
Эксперт объяснил, почему Telegram обошел YouTube по аудитории в России

Эксперт Зыков: Telegram обошел YouTube в России потому, что не навязывает контент

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Ежедневная аудитория Telegram в марте в России впервые обогнала аудиторию YouTube, следует из данных Mediascope. Прирост пользователей в соцсети Павла Дурова связан с тем, что в ней нет умных лент - что хочешь, то и потребляешь, заявил РИА Новости директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.
По статистике Mediascope, в марте 2023 года ежедневная аудитория Telegram составила 50,9 миллиона пользователей, а у YouTube - 50,7 миллиона человек. Год назад у Telegram этот показатель был на уровне 40,6 миллиона, ежедневная аудитория YouTube на тот момент составляла 48,3 миллиона пользователей - видеохостинг находился на первом месте среди соцсетей. Так, в России Telegram обошел по этому показателю YouTube впервые в истории.
«
"Telegram воспринимается как независимая платформа Павла Дурова, здесь нет никаких алгоритмов, нет какой-то умной ленты с алгоритмами. Здесь вы подписываетесь на то, что подписываетесь и потребляете этот контент - то есть заходите в этот канал и видите весь контент", - сказал Зыков, комментируя прирост пользователей в Telegram.
Он добавил, что многие используют Telegram для работы, а в свободное время они здесь же смотрят развлекательный контент в каналах.
Лидером рейтинга в марте 2023 года, по данным Mediascope, стала социальная сеть "ВКонтакте" - ее ежедневная аудитория достигла 53,3 миллиона человек. Годом ранее число пользователей, которые хотя бы раз за день заходили в приложение или на сайт "ВКонтакте", было равно 49,3 миллиона.
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