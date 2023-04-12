https://ria.ru/20230412/telegram-1864815414.html

Эксперт объяснил, почему Telegram обошел YouTube по аудитории в России

Эксперт объяснил, почему Telegram обошел YouTube по аудитории в России - РИА Новости, 12.04.2023

Эксперт объяснил, почему Telegram обошел YouTube по аудитории в России

Ежедневная аудитория Telegram в марте в России впервые обогнала аудиторию YouTube, следует из данных Mediascope. Прирост пользователей в соцсети Павла Дурова... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T15:59

2023-04-12T15:59

2023-04-12T15:59

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владимир зыков

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Ежедневная аудитория Telegram в марте в России впервые обогнала аудиторию YouTube, следует из данных Mediascope. Прирост пользователей в соцсети Павла Дурова связан с тем, что в ней нет умных лент - что хочешь, то и потребляешь, заявил РИА Новости директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. По статистике Mediascope, в марте 2023 года ежедневная аудитория Telegram составила 50,9 миллиона пользователей, а у YouTube - 50,7 миллиона человек. Год назад у Telegram этот показатель был на уровне 40,6 миллиона, ежедневная аудитория YouTube на тот момент составляла 48,3 миллиона пользователей - видеохостинг находился на первом месте среди соцсетей. Так, в России Telegram обошел по этому показателю YouTube впервые в истории. Он добавил, что многие используют Telegram для работы, а в свободное время они здесь же смотрят развлекательный контент в каналах. Лидером рейтинга в марте 2023 года, по данным Mediascope, стала социальная сеть "ВКонтакте" - ее ежедневная аудитория достигла 53,3 миллиона человек. Годом ранее число пользователей, которые хотя бы раз за день заходили в приложение или на сайт "ВКонтакте", было равно 49,3 миллиона.

https://ria.ru/20230328/rabota-1861109011.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, telegram, youtube, владимир зыков, россия