https://ria.ru/20230412/teatr-1864761887.html

Минкульт рассказал об изменениях в Большом драмтеатре Петербурга

Минкульт рассказал об изменениях в Большом драмтеатре Петербурга - РИА Новости, 12.04.2023

Минкульт рассказал об изменениях в Большом драмтеатре Петербурга

Минкульт прокомментировал уход Андрея Могучего с поста худрука БДТ. Подробностями с журналистами поделилась пресс-служба ведомства. РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T13:32

2023-04-12T13:32

2023-04-12T13:33

культура

новости культуры

андрей могучий

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Минкульт прокомментировал уход Андрея Могучего с поста худрука БДТ. Подробностями с журналистами поделилась пресс-служба ведомства. В Минкульте отметили, что срок действующего контракта худрука БДТ Андрея Могучего истек 9 апреля. "Нынешний директор БДТ Татьяна Архипова продолжит свою работу в театре в соответствии с новым уставом", — уточнили в ведомстве.Андрей Могучий работал худруком БДТ с 2013 года.

https://ria.ru/20230412/teatr-1864760529.html

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2023

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, андрей могучий, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)