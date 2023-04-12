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Минкульт рассказал об изменениях в Большом драмтеатре Петербурга - РИА Новости, 12.04.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:32 12.04.2023 (обновлено: 13:33 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/teatr-1864761887.html
Минкульт рассказал об изменениях в Большом драмтеатре Петербурга
Минкульт рассказал об изменениях в Большом драмтеатре Петербурга - РИА Новости, 12.04.2023
Минкульт рассказал об изменениях в Большом драмтеатре Петербурга
Минкульт прокомментировал уход Андрея Могучего с поста худрука БДТ. Подробностями с журналистами поделилась пресс-служба ведомства. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T13:32
2023-04-12T13:33
культура
новости культуры
андрей могучий
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Минкульт прокомментировал уход Андрея Могучего с поста худрука БДТ. Подробностями с журналистами поделилась пресс-служба ведомства. В Минкульте отметили, что срок действующего контракта худрука БДТ Андрея Могучего истек 9 апреля. "Нынешний директор БДТ Татьяна Архипова продолжит свою работу в театре в соответствии с новым уставом", — уточнили в ведомстве.Андрей Могучий работал худруком БДТ с 2013 года.
https://ria.ru/20230412/teatr-1864760529.html
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новости культуры, андрей могучий, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
Культура, Новости культуры, Андрей Могучий, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
Минкульт рассказал об изменениях в Большом драмтеатре Петербурга

Минкульт рассказал об изменениях в руководстве Большого драмтеатра Петербурга

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание министерства культуры РФ в Москве
Здание министерства культуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Минкульт прокомментировал уход Андрея Могучего с поста худрука БДТ. Подробностями с журналистами поделилась пресс-служба ведомства.
«
"Министерством культуры РФ утвержден новый устав Российского государственного академического Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова, в соответствии с которым общее управление театром будет осуществляться директором учреждения", — говорится в сообщении ведомства.
В Минкульте отметили, что срок действующего контракта худрука БДТ Андрея Могучего истек 9 апреля.
"Нынешний директор БДТ Татьяна Архипова продолжит свою работу в театре в соответствии с новым уставом", — уточнили в ведомстве.
Андрей Могучий работал худруком БДТ с 2013 года.
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