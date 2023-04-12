https://ria.ru/20230412/teatr-1864761887.html
Минкульт рассказал об изменениях в Большом драмтеатре Петербурга
Минкульт рассказал об изменениях в Большом драмтеатре Петербурга - РИА Новости, 12.04.2023
Минкульт рассказал об изменениях в Большом драмтеатре Петербурга
Минкульт прокомментировал уход Андрея Могучего с поста худрука БДТ. Подробностями с журналистами поделилась пресс-служба ведомства. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T13:32
2023-04-12T13:32
2023-04-12T13:33
культура
новости культуры
андрей могучий
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Минкульт прокомментировал уход Андрея Могучего с поста худрука БДТ. Подробностями с журналистами поделилась пресс-служба ведомства. В Минкульте отметили, что срок действующего контракта худрука БДТ Андрея Могучего истек 9 апреля. "Нынешний директор БДТ Татьяна Архипова продолжит свою работу в театре в соответствии с новым уставом", — уточнили в ведомстве.Андрей Могучий работал худруком БДТ с 2013 года.
https://ria.ru/20230412/teatr-1864760529.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, андрей могучий, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
Культура, Новости культуры, Андрей Могучий, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
Минкульт рассказал об изменениях в Большом драмтеатре Петербурга
Минкульт рассказал об изменениях в руководстве Большого драмтеатра Петербурга
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Минкульт прокомментировал уход Андрея Могучего с поста худрука БДТ. Подробностями с журналистами поделилась пресс-служба ведомства.
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"Министерством культуры РФ утвержден новый устав Российского государственного академического Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова, в соответствии с которым общее управление театром будет осуществляться директором учреждения", — говорится в сообщении ведомства.
В Минкульте отметили, что срок действующего контракта худрука БДТ Андрея Могучего истек 9 апреля.
"Нынешний директор БДТ Татьяна Архипова продолжит свою работу в театре в соответствии с новым уставом", — уточнили в ведомстве.
Андрей Могучий работал худруком БДТ с 2013 года.
Минкультуры не продлило договор с худруком БДТ