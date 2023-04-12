https://ria.ru/20230412/tayvan-1864694229.html
В МИД Китая не располагают информацией о бесполетной зоне над Тайванем
В МИД Китая не располагают информацией о бесполетной зоне над Тайванем - РИА Новости, 12.04.2023
В МИД Китая не располагают информацией о бесполетной зоне над Тайванем
МИД КНР не располагает информацией о возможном введении бесполетной зоны над островом Тайвань, о чем ранее сообщили СМИ, заявил на брифинге в среду официальный... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T10:25
2023-04-12T10:25
2023-04-12T10:32
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тайвань
нэнси пелоси
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ПЕКИН, 12 апр – РИА Новости. МИД КНР не располагает информацией о возможном введении бесполетной зоны над островом Тайвань, о чем ранее сообщили СМИ, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь."Что касается вашего вопроса, я не ознакомлен с соответствующей ситуацией", - сказал дипломат, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать сообщения СМИ о возможном введении в ближайшие дни КНР бесполетной зоны над северной частью острова Тайвань.Ван Вэньбинь посоветовал журналисту обратиться к "соответствующему ведомству".Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что Китая планирует ввести бесполетную зону над северной частью острова Тайвань в период с 16 по 18 апреля.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
https://ria.ru/20230410/tayvan-1864320519.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, тайвань, нэнси пелоси, сша
В мире, Китай, Тайвань, Нэнси Пелоси, США
В МИД Китая не располагают информацией о бесполетной зоне над Тайванем
В МИД Китая не располагают информацией о введении бесполетной зоны над Тайванем
ПЕКИН, 12 апр – РИА Новости. МИД КНР не располагает информацией о возможном введении бесполетной зоны над островом Тайвань, о чем ранее сообщили СМИ, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
"Что касается вашего вопроса, я не ознакомлен с соответствующей ситуацией", - сказал дипломат, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать сообщения СМИ о возможном введении в ближайшие дни КНР бесполетной зоны над северной частью острова Тайвань.
Ван Вэньбинь посоветовал журналисту обратиться к "соответствующему ведомству".
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что Китая планирует ввести бесполетную зону над северной частью острова Тайвань в период с 16 по 18 апреля.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси
. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
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