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Тайвань зафиксировал приближение 35 самолетов ВС КНР - РИА Новости, 12.04.2023
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05:20 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/tayvan-1864648701.html
Тайвань зафиксировал приближение 35 самолетов ВС КНР
Тайвань зафиксировал приближение 35 самолетов ВС КНР - РИА Новости, 12.04.2023
Тайвань зафиксировал приближение 35 самолетов ВС КНР
Вооруженные силы Тайваня за сутки зафиксировали приближение к острову 35 самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК), следует из заявления тайваньского РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T05:20
2023-04-12T05:20
в мире
тайвань
китай
сша
нэнси пелоси
народно-освободительная армия китая
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ПЕКИН, 12 апр – РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня за сутки зафиксировали приближение к острову 35 самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК), следует из заявления тайваньского оборонного ведомства. "За период с 6.00 вторника, 11 апреля, до 6.00 среды, 12 апреля, вокруг Тайваня были зафиксированы 35 самолетов и восемь кораблей Народно-освободительной армии Китая", - говорится в сообщении ведомства в Twitter. Отмечается, что 14 самолетов и один беспилотник пересекли так называемую "срединную линию" Тайваньского пролива и вошли в опознавательную зону ПВО острова. По заявлению ведомства, Тайвань направил воздушный и морской патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернул ракетные комплексы наземного базирования. Восточная зона боевого командования НОАК 8-10 апреля провела плановые военные учения и патрулирование в морской акватории и воздушном пространстве вокруг Тайваня. Пекин назвал учения предупреждением выступающим за независимость Тайваня сепаратистским силам, а также необходимой мерой для защиты суверенитета и территориальной целостности КНР. В понедельник официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ши И сообщил, что учения и патрулирование успешно завершены, а все поставленные задачи выполнены. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20230411/tayvan-1864390243.html
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в мире, тайвань, китай, сша, нэнси пелоси, народно-освободительная армия китая
В мире, Тайвань, Китай, США, Нэнси Пелоси, Народно-освободительная армия Китая
Тайвань зафиксировал приближение 35 самолетов ВС КНР

Минобороны Тайваня за сутки зафиксировало приближение к острову 35 самолетов ВС КНР

CC BY 2.0 / Anna Zvereva / Shenyang J-16Истребитель J-16
Истребитель J-16 - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
CC BY 2.0 / Anna Zvereva / Shenyang J-16
Истребитель J-16. Архивное фото
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ПЕКИН, 12 апр – РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня за сутки зафиксировали приближение к острову 35 самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК), следует из заявления тайваньского оборонного ведомства.
"За период с 6.00 вторника, 11 апреля, до 6.00 среды, 12 апреля, вокруг Тайваня были зафиксированы 35 самолетов и восемь кораблей Народно-освободительной армии Китая", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.
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Отмечается, что 14 самолетов и один беспилотник пересекли так называемую "срединную линию" Тайваньского пролива и вошли в опознавательную зону ПВО острова.
По заявлению ведомства, Тайвань направил воздушный и морской патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернул ракетные комплексы наземного базирования.
Восточная зона боевого командования НОАК 8-10 апреля провела плановые военные учения и патрулирование в морской акватории и воздушном пространстве вокруг Тайваня. Пекин назвал учения предупреждением выступающим за независимость Тайваня сепаратистским силам, а также необходимой мерой для защиты суверенитета и территориальной целостности КНР. В понедельник официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ши И сообщил, что учения и патрулирование успешно завершены, а все поставленные задачи выполнены.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Кадр видео учений китайских вооруженных сил вокруг Тайваня
ВС Китая успешно отработали поставленные на учениях вокруг Тайваня задачи
10 апреля, 14:02
 
В миреТайваньКитайСШАНэнси ПелосиНародно-освободительная армия Китая
 
 
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