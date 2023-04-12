https://ria.ru/20230412/tayvan-1864648701.html

Тайвань зафиксировал приближение 35 самолетов ВС КНР

Тайвань зафиксировал приближение 35 самолетов ВС КНР - РИА Новости, 12.04.2023

Тайвань зафиксировал приближение 35 самолетов ВС КНР

Вооруженные силы Тайваня за сутки зафиксировали приближение к острову 35 самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК), следует из заявления тайваньского РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T05:20

2023-04-12T05:20

2023-04-12T05:20

в мире

тайвань

китай

сша

нэнси пелоси

народно-освободительная армия китая

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806425470_0:76:1464:900_1920x0_80_0_0_0f9b860615431098eb74eb08cf34e3e3.jpg

ПЕКИН, 12 апр – РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня за сутки зафиксировали приближение к острову 35 самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК), следует из заявления тайваньского оборонного ведомства. "За период с 6.00 вторника, 11 апреля, до 6.00 среды, 12 апреля, вокруг Тайваня были зафиксированы 35 самолетов и восемь кораблей Народно-освободительной армии Китая", - говорится в сообщении ведомства в Twitter. Отмечается, что 14 самолетов и один беспилотник пересекли так называемую "срединную линию" Тайваньского пролива и вошли в опознавательную зону ПВО острова. По заявлению ведомства, Тайвань направил воздушный и морской патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернул ракетные комплексы наземного базирования. Восточная зона боевого командования НОАК 8-10 апреля провела плановые военные учения и патрулирование в морской акватории и воздушном пространстве вокруг Тайваня. Пекин назвал учения предупреждением выступающим за независимость Тайваня сепаратистским силам, а также необходимой мерой для защиты суверенитета и территориальной целостности КНР. В понедельник официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ши И сообщил, что учения и патрулирование успешно завершены, а все поставленные задачи выполнены. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20230411/tayvan-1864390243.html

https://ria.ru/20230410/ucheniya-1864247443.html

тайвань

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, тайвань, китай, сша, нэнси пелоси, народно-освободительная армия китая