https://ria.ru/20230412/tauber-1864893802.html

В Кишиневе полиция выдворила из зала суда оппозиционного депутата Таубер

В Кишиневе полиция выдворила из зала суда оппозиционного депутата Таубер - РИА Новости, 12.04.2023

В Кишиневе полиция выдворила из зала суда оппозиционного депутата Таубер

Полиция силой выдворила из зала суда Апелляционной палаты Кишинева (АПК) депутата оппозиционной партии "Шор" Марину Таубер. РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T19:29

2023-04-12T19:29

2023-04-12T19:48

в мире

кишинев

молдавия

марина таубер

илан шор

жасмин

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КИШИНЕВ, 12 апр — РИА Новости. Полиция силой выдворила из зала суда Апелляционной палаты Кишинева (АПК) депутата оппозиционной партии "Шор" Марину Таубер.В среду сторонники и представители оппозиции пикетировали здание АПК, требуя справедливого решения по делу лидера политформирования Илана Шора.Таубер вошла в зал суда, где планировала участвовать в заседании, но полицейские вытолкнули ее в коридор, а затем силой выпроводили на ступеньки здания. Парламентарий, в свою очередь, сообщила о намерении подать жалобу на действия силовиков, обвинив их в превышении полномочий.Илан Шор — бизнесмен и супруг российской певицы Жасмин. В июне 2017 года его приговорили к 7,5 годам тюрьмы из-за участия в деле о банковских махинациях. Оппозиционер опротестовал приговор, но ему запретили покидать территорию Молдавии. После февральских выборов 2019 года он, как глава партии "Шор", стал депутатом, а затем выехал из страны, после чего его лишили депутатского иммунитета. Прокуратура завела три уголовных дела и объявила бизнесмена в международный розыск. Несмотря на это, во время досрочных парламентских выборов в июле 2021 года Шор снова стал депутатом и вернул иммунитет. Тем не менее в конце мая по инициативе генпрокуратуры его вновь лишили этой привилегии из-за подозрений в отмывании денег и мошенничестве в особо крупных размерах.Партия "Шор" с весны прошлого года проводит в Кишиневе массовые антиправительственные акции. Возмущение протестующих вызывает подорожание энергоресурсов, которое привело к росту долгов за коммунальные услуги у населения. Так, по оценке экспертов, в столице страны задолженность по оплате за газ у потребителей увеличились с ноября прошлого года в семь раз.Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре прошло года составила 33,97 процента в годовом исчислении. Официальный Кишинев, со своей стороны, не раз высказывался за ликвидацию партии "Шор", обвиняя ее в незаконном финансировании.

https://ria.ru/20230404/vlasti-1862910408.html

https://ria.ru/20230406/otnosheniya-1863537955.html

https://ria.ru/20230403/moldavia-1862707990.html

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в мире, кишинев, молдавия, марина таубер, илан шор, жасмин