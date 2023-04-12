https://ria.ru/20230412/tailand-1864749226.html

В Таиланде власти пригрозили туристам тюрьмой за ввоз фруктов

В Таиланде власти пригрозили туристам тюрьмой за ввоз фруктов - РИА Новости, 12.04.2023

В Таиланде власти пригрозили туристам тюрьмой за ввоз фруктов

Министерство сельского хозяйства Таиланда напомнило туристам, что ввоз свежих фруктов в страну без фитосанитарного сертификата может повлечь за собой штраф в... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T12:52

2023-04-12T12:52

2023-04-12T12:52

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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Министерство сельского хозяйства Таиланда напомнило туристам, что ввоз свежих фруктов в страну без фитосанитарного сертификата может повлечь за собой штраф в размере 20 тысяч батов (580 долларов) или тюремное заключение сроком на один год, сообщает портал Asean News. По данным издания, министр сельского хозяйства Таиланда Рапипхат Чантарасривонг подчеркнул, что как тайские, так и иностранные туристы подпадают под действие этого закона, и его нарушение может привести к штрафам и к тюремному заключению. "Сейчас многие тайцы возвращаются на родину, а туристы приезжают отдыхать. Они привозят с собой разные фрукты, такие как хурма и виноград, которые дешевле, чем в Таиланде. Мы хотели бы предупредить, что такое поведение является нарушением закона, даже если оно непреднамеренное", – приводит портал слова министра. Чантарасривонг добавил, что министерство сельского хозяйства и отдел по связям с общественностью аэропортов Таиланда сотрудничают для обеспечения соблюдения этого закона. В случае его нарушения виновнику, помимо тюремного срока и штрафа, грозит конфискация и уничтожение спорного имущества, то есть ввезенных фруктов. В июне 2022 года супружеская пара из Великобритании была остановлена в аэропорту Суварнабхуми за попытку пронести спрятанные в багаже манго. В октябре того же года группа туристов из Малайзии была арестована в международном аэропорту Дон Муанг в Бангкоке за попытку ввезти дуриан в страну без надлежащих документов. Ранее в апреле австралийский турист был задержан в международном аэропорту Пхукета за попытку контрабанды папайи и кокоса без необходимых разрешений.

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новости - туризм, таиланд, туризм, отдых на море, куда можно лететь