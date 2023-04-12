https://ria.ru/20230412/tabak-1864773509.html

ГД одобрила законопроекты об ответственности за оборот табака без лицензии

ГД одобрила законопроекты об ответственности за оборот табака без лицензии - РИА Новости, 12.04.2023

ГД одобрила законопроекты об ответственности за оборот табака без лицензии

Госдума приняла в первом чтении законопроекты об административной и уголовной ответственности, предусматривающие штрафы до 1 миллиона рублей или лишение свободы РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T14:02

2023-04-12T14:02

2023-04-12T14:27

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроекты об административной и уголовной ответственности, предусматривающие штрафы до 1 миллиона рублей или лишение свободы до 3 лет за закупку, производство, поставку табака и никотиносодержащей продукции без лицензии в случае, если она необходима. Документы входят в пакет правительственных законопроектов о госрегулировании производства и оборота табачной и никотинсодержащей продукции по аналогии с регулированием алкогольного рынка. Проект с поправками в КоАП касается административной ответственности за правонарушения в сфере нелегального производства и оборота табачных изделий, табачной и никотинсодержащей продукции и сырья для их производства. Эта ответственность устанавливается по аналогии с той, что предусмотрена за нарушения при осуществлении деятельности в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Второй проект касается уголовной ответственности за осуществление деятельности в сфере производства и оборота табачной продукции без соответствующей лицензии, когда она обязательна. Если такая деятельность осуществляется в крупном размере, то штраф может составить от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. В качестве альтернативного наказания возможны принудительные работы или лишение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.

https://ria.ru/20230309/tabak-1856855782.html

https://ria.ru/20230411/veypy-1864527056.html

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здоровье - общество, общество, госдума рф