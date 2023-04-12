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ООН обсуждает вопрос подключения российских банков к SWIFT - РИА Новости, 12.04.2023
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21:54 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/swift-1864922771.html
ООН обсуждает вопрос подключения российских банков к SWIFT
ООН обсуждает вопрос подключения российских банков к SWIFT - РИА Новости, 12.04.2023
ООН обсуждает вопрос подключения российских банков к SWIFT
ООН ведет обсуждения с людьми, которые отвечают за SWIFT, по поводу переподключения российских банков к системе в рамках выполнения продуктовой сделки, заявил... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T21:54
2023-04-12T21:54
экономика
россия
турция
украина
василий небензя
стефан дюжаррик
swift
оон
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ООН, 12 апр – РИА Новости. ООН ведет обсуждения с людьми, которые отвечают за SWIFT, по поводу переподключения российских банков к системе в рамках выполнения продуктовой сделки, заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик. "То, что ряд российских финансовых институтов, если не все они, не в системе SWIFT, усложняет ситуацию. И мы ведем обсуждения с людьми, которые отвечают за SWIFT, с европейцами и другими по этому поводу", - сказал Дюжаррик. "В некоторый вопросах у нас есть власть – немного, но есть. Этот не тот вопрос. У генсека нет власти над SWIFT, у него нет власти над странами-членами, которые ввели односторонние санкции, у него нет власти над страховыми компаниями, компаниями по доставке. Он не может указывать им, что делать", - добавил он. По его словам, ООН пытается собрать группу людей, некоторые из которых являются членами торговых ассоциаций, представителями частного бизнеса, правительств, Евросоюза, чтобы убедиться, что меморандум о взаимопонимании выполняется. "Но у нас нет полномочий делать то, что должны делать те, у кого есть полномочия", - добавил он. Ранее Россия продлила черноморскую зерновую инициативу на 60 дней – до 18 мая. Постпред РФ при ООН Василий Небензя в своем письме замгенсека по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу указал, что "рассмотрение российской стороной дальнейшего продления черноморской зерновой инициативы после указанной даты будет возможным лишь в зависимости от достижения ощутимого прогресса в исполнении меморандума о взаимопонимании между РФ и Секретариатом ООН по содействию в продвижении российского продовольствия и удобрений на глобальные рынки". В частности, по словам Небензи, должны быть решены следующие проблемы: подключение к системе SWIFT Россельхозбанка, возобновление поставок в Россию сельхозтехники, снятие ограничений на страхование и доступ в порты для российских грузовых кораблей, возобновление работы аммиачного трубопровода "Тольятти-Одесса", разблокировка счетов и финансовой деятельности российских компаний по производству удобрений. Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
https://ria.ru/20230412/swift-1864790927.html
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экономика, россия, турция, украина, василий небензя, стефан дюжаррик, swift, оон, россельхозбанк, мартин гриффитс
Экономика, Россия, Турция, Украина, Василий Небензя, Стефан Дюжаррик, SWIFT, ООН, Россельхозбанк, Мартин Гриффитс
ООН обсуждает вопрос подключения российских банков к SWIFT

Офис генсека: ООН обсуждает вопрос подключения российских банков к SWIFT

© Фото : SWIFTЛоготип SWIFT
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© Фото : SWIFT
Логотип SWIFT. Архивное фото
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ООН, 12 апр – РИА Новости. ООН ведет обсуждения с людьми, которые отвечают за SWIFT, по поводу переподключения российских банков к системе в рамках выполнения продуктовой сделки, заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.
"То, что ряд российских финансовых институтов, если не все они, не в системе SWIFT, усложняет ситуацию. И мы ведем обсуждения с людьми, которые отвечают за SWIFT, с европейцами и другими по этому поводу", - сказал Дюжаррик.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
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"В некоторый вопросах у нас есть власть – немного, но есть. Этот не тот вопрос. У генсека нет власти над SWIFT, у него нет власти над странами-членами, которые ввели односторонние санкции, у него нет власти над страховыми компаниями, компаниями по доставке. Он не может указывать им, что делать", - добавил он.
По его словам, ООН пытается собрать группу людей, некоторые из которых являются членами торговых ассоциаций, представителями частного бизнеса, правительств, Евросоюза, чтобы убедиться, что меморандум о взаимопонимании выполняется. "Но у нас нет полномочий делать то, что должны делать те, у кого есть полномочия", - добавил он.
Ранее Россия продлила черноморскую зерновую инициативу на 60 дней – до 18 мая. Постпред РФ при ООН Василий Небензя в своем письме замгенсека по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу указал, что "рассмотрение российской стороной дальнейшего продления черноморской зерновой инициативы после указанной даты будет возможным лишь в зависимости от достижения ощутимого прогресса в исполнении меморандума о взаимопонимании между РФ и Секретариатом ООН по содействию в продвижении российского продовольствия и удобрений на глобальные рынки".
В частности, по словам Небензи, должны быть решены следующие проблемы: подключение к системе SWIFT Россельхозбанка, возобновление поставок в Россию сельхозтехники, снятие ограничений на страхование и доступ в порты для российских грузовых кораблей, возобновление работы аммиачного трубопровода "Тольятти-Одесса", разблокировка счетов и финансовой деятельности российских компаний по производству удобрений.
Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
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ЭкономикаРоссияТурцияУкраинаВасилий НебензяСтефан ДюжаррикSWIFTООНРоссельхозбанкМартин Гриффитс
 
 
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