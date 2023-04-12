https://ria.ru/20230412/swift-1864922771.html

ООН обсуждает вопрос подключения российских банков к SWIFT

ООН обсуждает вопрос подключения российских банков к SWIFT - РИА Новости, 12.04.2023

ООН обсуждает вопрос подключения российских банков к SWIFT

ООН ведет обсуждения с людьми, которые отвечают за SWIFT, по поводу переподключения российских банков к системе в рамках выполнения продуктовой сделки, заявил... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T21:54

2023-04-12T21:54

2023-04-12T21:54

экономика

россия

турция

украина

василий небензя

стефан дюжаррик

swift

оон

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ООН, 12 апр – РИА Новости. ООН ведет обсуждения с людьми, которые отвечают за SWIFT, по поводу переподключения российских банков к системе в рамках выполнения продуктовой сделки, заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик. "То, что ряд российских финансовых институтов, если не все они, не в системе SWIFT, усложняет ситуацию. И мы ведем обсуждения с людьми, которые отвечают за SWIFT, с европейцами и другими по этому поводу", - сказал Дюжаррик. "В некоторый вопросах у нас есть власть – немного, но есть. Этот не тот вопрос. У генсека нет власти над SWIFT, у него нет власти над странами-членами, которые ввели односторонние санкции, у него нет власти над страховыми компаниями, компаниями по доставке. Он не может указывать им, что делать", - добавил он. По его словам, ООН пытается собрать группу людей, некоторые из которых являются членами торговых ассоциаций, представителями частного бизнеса, правительств, Евросоюза, чтобы убедиться, что меморандум о взаимопонимании выполняется. "Но у нас нет полномочий делать то, что должны делать те, у кого есть полномочия", - добавил он. Ранее Россия продлила черноморскую зерновую инициативу на 60 дней – до 18 мая. Постпред РФ при ООН Василий Небензя в своем письме замгенсека по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу указал, что "рассмотрение российской стороной дальнейшего продления черноморской зерновой инициативы после указанной даты будет возможным лишь в зависимости от достижения ощутимого прогресса в исполнении меморандума о взаимопонимании между РФ и Секретариатом ООН по содействию в продвижении российского продовольствия и удобрений на глобальные рынки". В частности, по словам Небензи, должны быть решены следующие проблемы: подключение к системе SWIFT Россельхозбанка, возобновление поставок в Россию сельхозтехники, снятие ограничений на страхование и доступ в порты для российских грузовых кораблей, возобновление работы аммиачного трубопровода "Тольятти-Одесса", разблокировка счетов и финансовой деятельности российских компаний по производству удобрений. Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.

https://ria.ru/20230412/swift-1864790927.html

https://ria.ru/20230411/swift-1864625527.html

россия

турция

украина

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экономика, россия, турция, украина, василий небензя, стефан дюжаррик, swift, оон, россельхозбанк, мартин гриффитс