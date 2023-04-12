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Специалисты предупредили о возможных инцидентах с судами - РИА Новости, 12.04.2023
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02:54 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/suda-1864642292.html
Специалисты предупредили о возможных инцидентах с судами
Специалисты предупредили о возможных инцидентах с судами - РИА Новости, 12.04.2023
Специалисты предупредили о возможных инцидентах с судами
Инциденты с судами различных классов могут произойти на этой неделе на Каспийском море и в нижнем течении Волги из-за низких уровней воды, предупреждает... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T02:54
2023-04-12T02:54
каспийское море
махачкала
астрахань
внии гочс
происшествия
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Инциденты с судами различных классов могут произойти на этой неделе на Каспийском море и в нижнем течении Волги из-за низких уровней воды, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "На Каспийском море в районе Махачкалы сохраняются уровни воды ниже опасной отметки на 28 сантиметров, что может послужить причиной возникновения инцидентов с судами различных типов", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Отмечается, что аналогичные риски существуют в низовьях Волги возле населенных пунктов Астрахань, Зеленга и Оля, где также регистрируются низкие уровни воды.
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каспийское море
махачкала
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каспийское море, махачкала, астрахань, внии гочс, происшествия
Каспийское море, Махачкала, Астрахань, ВНИИ ГОЧС, Происшествия
Специалисты предупредили о возможных инцидентах с судами

ВНИИ ГОЧС: низкие уровни воды грозят инцидентами с судами на Каспии и в низовьях Волги

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкРека Волга в Костроме
Река Волга в Костроме - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Река Волга в Костроме. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Инциденты с судами различных классов могут произойти на этой неделе на Каспийском море и в нижнем течении Волги из-за низких уровней воды, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
"На Каспийском море в районе Махачкалы сохраняются уровни воды ниже опасной отметки на 28 сантиметров, что может послужить причиной возникновения инцидентов с судами различных типов", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.
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Отмечается, что аналогичные риски существуют в низовьях Волги возле населенных пунктов Астрахань, Зеленга и Оля, где также регистрируются низкие уровни воды.
 
Каспийское мореМахачкалаАстраханьВНИИ ГОЧСПроисшествия
 
 
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