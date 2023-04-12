https://ria.ru/20230412/suda-1864642292.html

Специалисты предупредили о возможных инцидентах с судами

Специалисты предупредили о возможных инцидентах с судами - РИА Новости, 12.04.2023

Специалисты предупредили о возможных инцидентах с судами

Инциденты с судами различных классов могут произойти на этой неделе на Каспийском море и в нижнем течении Волги из-за низких уровней воды, предупреждает... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T02:54

2023-04-12T02:54

2023-04-12T02:54

каспийское море

махачкала

астрахань

внии гочс

происшествия

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Инциденты с судами различных классов могут произойти на этой неделе на Каспийском море и в нижнем течении Волги из-за низких уровней воды, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "На Каспийском море в районе Махачкалы сохраняются уровни воды ниже опасной отметки на 28 сантиметров, что может послужить причиной возникновения инцидентов с судами различных типов", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Отмечается, что аналогичные риски существуют в низовьях Волги возле населенных пунктов Астрахань, Зеленга и Оля, где также регистрируются низкие уровни воды.

https://ria.ru/20230407/pozhary-1863634277.html

каспийское море

махачкала

астрахань

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каспийское море, махачкала, астрахань, внии гочс, происшествия