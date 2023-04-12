https://ria.ru/20230412/sud-1864765374.html
Суд дал 16 лет "азовцу", бросившему гранату в пенсионерку в ДНР
Суд дал 16 лет "азовцу", бросившему гранату в пенсионерку в ДНР - РИА Новости, 12.04.2023
Суд дал 16 лет "азовцу", бросившему гранату в пенсионерку в ДНР
Верховный суд ДНР приговорил к 16 годам лишения свободы бывшего боевика полка "Азов"*, который без повода пытался из гранатомета убить 62-летнюю жительницу в... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T13:36
2023-04-12T13:36
2023-04-12T13:36
россия
происшествия
донецкая народная республика
мариуполь
следственный комитет россии (ск рф)
главная военная прокуратура рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2353e5982a99c7b975e8b5ab7d778ab2.jpg
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к 16 годам лишения свободы бывшего боевика полка "Азов"*, который без повода пытался из гранатомета убить 62-летнюю жительницу в селе Ильичевское, сообщили в пресс-службах СК РФ и ГВП РФ. СК РФ установил, что с 24 февраля 2022 года Ткаченко с другими сослуживцами наблюдали за населенным пунктом в Мариуполе. На службе ему был вверен станковый противотанковый гранатомет СПГ-9 "Копье". В марте прошлого года Ткаченко возле дома в селе Ильичевское Первомайского района ДНР увидел 62-летнюю безоружную местную жительницу. И несмотря на то, что он был обязан защищать мирное население, боевик выстрелил осколочной гранатой в сторону женщины из гранотомета. Пенсионерка успела спрятаться в подвале и спаслась, а боеприпас разорвался о стену дома. По данным ГВП, военнлслужащий войсковой части 3057 восточного оперативно-территориального объединения Нацгвардии Украины (к ней относится "Азов"*) Евгений Ткаченко признан виновными в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов, покушении на убийство и умышленном повреждении имущества. В СК добавили, что "азовец" признал вину. "Суд... приговорил Ткаченко к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказали в ГВП.*Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20230404/vina-1862866893.html
https://ria.ru/20230411/aydar-1864609764.html
россия
донецкая народная республика
мариуполь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_c2ec9c10e1defc4f801ff2e21647cd9d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, донецкая народная республика, мариуполь, следственный комитет россии (ск рф), главная военная прокуратура рф
Россия, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Следственный комитет России (СК РФ), Главная военная прокуратура РФ
Суд дал 16 лет "азовцу", бросившему гранату в пенсионерку в ДНР
В ДНР приговорили к 16 годам боевика "Азова", бросившего гранату в пенсионерку