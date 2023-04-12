https://ria.ru/20230412/sud-1864765374.html

Суд дал 16 лет "азовцу", бросившему гранату в пенсионерку в ДНР

Суд дал 16 лет "азовцу", бросившему гранату в пенсионерку в ДНР - РИА Новости, 12.04.2023

Суд дал 16 лет "азовцу", бросившему гранату в пенсионерку в ДНР

Верховный суд ДНР приговорил к 16 годам лишения свободы бывшего боевика полка "Азов"*, который без повода пытался из гранатомета убить 62-летнюю жительницу в... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T13:36

2023-04-12T13:36

2023-04-12T13:36

россия

происшествия

донецкая народная республика

мариуполь

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к 16 годам лишения свободы бывшего боевика полка "Азов"*, который без повода пытался из гранатомета убить 62-летнюю жительницу в селе Ильичевское, сообщили в пресс-службах СК РФ и ГВП РФ. СК РФ установил, что с 24 февраля 2022 года Ткаченко с другими сослуживцами наблюдали за населенным пунктом в Мариуполе. На службе ему был вверен станковый противотанковый гранатомет СПГ-9 "Копье". В марте прошлого года Ткаченко возле дома в селе Ильичевское Первомайского района ДНР увидел 62-летнюю безоружную местную жительницу. И несмотря на то, что он был обязан защищать мирное население, боевик выстрелил осколочной гранатой в сторону женщины из гранотомета. Пенсионерка успела спрятаться в подвале и спаслась, а боеприпас разорвался о стену дома. По данным ГВП, военнлслужащий войсковой части 3057 восточного оперативно-территориального объединения Нацгвардии Украины (к ней относится "Азов"*) Евгений Ткаченко признан виновными в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов, покушении на убийство и умышленном повреждении имущества. В СК добавили, что "азовец" признал вину. "Суд... приговорил Ткаченко к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказали в ГВП.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20230404/vina-1862866893.html

https://ria.ru/20230411/aydar-1864609764.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, донецкая народная республика, мариуполь, следственный комитет россии (ск рф), главная военная прокуратура рф