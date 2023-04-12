Рейтинг@Mail.ru
Херш: военных США проинструктировали не атаковать первыми войска России - РИА Новости, 12.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:40 12.04.2023 (обновлено: 17:36 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/ssha-1864837784.html
Херш: военных США проинструктировали не атаковать первыми войска России
Херш: военных США проинструктировали не атаковать первыми войска России - РИА Новости, 12.04.2023
Херш: военных США проинструктировали не атаковать первыми войска России
2023-04-12T16:40
2023-04-12T17:36
в мире
сша
киев
украина
сеймур херш
джо байден
северный поток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850626093_0:0:2912:1638_1920x0_80_0_0_90a87d1b8996749674679a990741880b.jpg
ВАШИНГТОН, 12 апр — РИА Новости. Военные США, размещенные в Польше и Румынии, были проинструктированы не атаковать первыми российские войска, заявил американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш. "Бригада 82-й воздушно-десантной дивизии активно проходит обучение и проводит учения с базы в Польше в нескольких милях от украинской границы. В прошлом году она была усилена бригадой из 101-й воздушно-десантной дивизии, которая была развернута в Румынии… Правила ведения боевых действий гласят, что они не могут атаковать россиян первыми, пока наши ребята не подвергаются атаке", - написал Херш в материале, опубликованном на его странице на платформе Substack. Журналист отметил, что общая численность двух бригад, развертывание которых "малоизвестно и редко обсуждаемо", может превышать 20 тысяч человек. Однако, как сообщили ему высокопоставленные лица из разведслужбы, "не существует никаких доказательств, что Белый дом действительно знает", что происходит в этих воинских формированиях. Неизвестно, размещены ли они там в рамках учений НАТО или на случай, если Запад решит противостоять российским войскам на Украине, говорится в материале. Кроме того, президент США Джо Байден не предоставляет американцам никакой информации о реальной ситуации, и, как отметил Херш, "нет никакой идеи, знает ли Белый дом о том, что происходит". "Это не просто плохое руководство. Его вообще нет. Ноль", - написал он. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году. Затем 7 марта – через месяц после публикации Херша и спустя почти полгода после диверсии – американская газета New York Times сообщила о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя "Северных потоков" стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В тот же день немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут на Украину. Как утверждалось, операция проводилась на яхте, арендованной у компании, расположенной в Польше, которая, очевидно, принадлежит двум украинцам. Прокуратура ФРГ в ответ на запрос РИА Новости сообщила, что лодка сдавалась в аренду немецкой компанией, которая находится вне подозрений.
https://ria.ru/20230412/tsru-1864802544.html
https://ria.ru/20230410/utechka-1864351806.html
https://ria.ru/20230411/biden-1864627915.html
сша
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850626093_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_9a439ac393f78575f5b1cd69a398e897.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, киев, украина, сеймур херш, джо байден, северный поток
В мире, США, Киев, Украина, Сеймур Херш, Джо Байден, Северный поток
Херш: военных США проинструктировали не атаковать первыми войска России

Журналист Херш: американским военным запретили атаковать российские войска первыми

© AP Photo / Paul SakumaЖурналист Сеймур Херш
Журналист Сеймур Херш - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© AP Photo / Paul Sakuma
Журналист Сеймур Херш. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 апр — РИА Новости. Военные США, размещенные в Польше и Румынии, были проинструктированы не атаковать первыми российские войска, заявил американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш.
"Бригада 82-й воздушно-десантной дивизии активно проходит обучение и проводит учения с базы в Польше в нескольких милях от украинской границы. В прошлом году она была усилена бригадой из 101-й воздушно-десантной дивизии, которая была развернута в Румынии… Правила ведения боевых действий гласят, что они не могут атаковать россиян первыми, пока наши ребята не подвергаются атаке", - написал Херш в материале, опубликованном на его странице на платформе Substack.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
Херш: ЦРУ отдало Зеленскому список украинских коррумпированных чиновников
Вчера, 15:25
Журналист отметил, что общая численность двух бригад, развертывание которых "малоизвестно и редко обсуждаемо", может превышать 20 тысяч человек.
Однако, как сообщили ему высокопоставленные лица из разведслужбы, "не существует никаких доказательств, что Белый дом действительно знает", что происходит в этих воинских формированиях. Неизвестно, размещены ли они там в рамках учений НАТО или на случай, если Запад решит противостоять российским войскам на Украине, говорится в материале.
Кроме того, президент США Джо Байден не предоставляет американцам никакой информации о реальной ситуации, и, как отметил Херш, "нет никакой идеи, знает ли Белый дом о том, что происходит".
"Это не просто плохое руководство. Его вообще нет. Ноль", - написал он.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
Белый дом признал отсутствие единой теории по утечке секретных документов
10 апреля, 21:46
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов.
По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году. Затем 7 марта – через месяц после публикации Херша и спустя почти полгода после диверсии – американская газета New York Times сообщила о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя "Северных потоков" стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В тот же день немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут на Украину.
Как утверждалось, операция проводилась на яхте, арендованной у компании, расположенной в Польше, которая, очевидно, принадлежит двум украинцам. Прокуратура ФРГ в ответ на запрос РИА Новости сообщила, что лодка сдавалась в аренду немецкой компанией, которая находится вне подозрений.
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
Бизнес-партнеры сына Байдена часто посещали Белый дом, пишут СМИ
11 апреля, 22:38
 
В миреСШАКиевУкраинаСеймур ХершДжо БайденСеверный поток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала