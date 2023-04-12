https://ria.ru/20230412/ssha-1864837784.html

Херш: военных США проинструктировали не атаковать первыми войска России

Херш: военных США проинструктировали не атаковать первыми войска России - РИА Новости, 12.04.2023

Херш: военных США проинструктировали не атаковать первыми войска России

2023-04-12T16:40

2023-04-12T16:40

2023-04-12T17:36

в мире

сша

киев

украина

сеймур херш

джо байден

северный поток

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ВАШИНГТОН, 12 апр — РИА Новости. Военные США, размещенные в Польше и Румынии, были проинструктированы не атаковать первыми российские войска, заявил американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш. "Бригада 82-й воздушно-десантной дивизии активно проходит обучение и проводит учения с базы в Польше в нескольких милях от украинской границы. В прошлом году она была усилена бригадой из 101-й воздушно-десантной дивизии, которая была развернута в Румынии… Правила ведения боевых действий гласят, что они не могут атаковать россиян первыми, пока наши ребята не подвергаются атаке", - написал Херш в материале, опубликованном на его странице на платформе Substack. Журналист отметил, что общая численность двух бригад, развертывание которых "малоизвестно и редко обсуждаемо", может превышать 20 тысяч человек. Однако, как сообщили ему высокопоставленные лица из разведслужбы, "не существует никаких доказательств, что Белый дом действительно знает", что происходит в этих воинских формированиях. Неизвестно, размещены ли они там в рамках учений НАТО или на случай, если Запад решит противостоять российским войскам на Украине, говорится в материале. Кроме того, президент США Джо Байден не предоставляет американцам никакой информации о реальной ситуации, и, как отметил Херш, "нет никакой идеи, знает ли Белый дом о том, что происходит". "Это не просто плохое руководство. Его вообще нет. Ноль", - написал он. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году. Затем 7 марта – через месяц после публикации Херша и спустя почти полгода после диверсии – американская газета New York Times сообщила о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя "Северных потоков" стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В тот же день немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут на Украину. Как утверждалось, операция проводилась на яхте, арендованной у компании, расположенной в Польше, которая, очевидно, принадлежит двум украинцам. Прокуратура ФРГ в ответ на запрос РИА Новости сообщила, что лодка сдавалась в аренду немецкой компанией, которая находится вне подозрений.

https://ria.ru/20230412/tsru-1864802544.html

https://ria.ru/20230410/utechka-1864351806.html

https://ria.ru/20230411/biden-1864627915.html

сша

киев

украина

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

в мире, сша, киев, украина, сеймур херш, джо байден, северный поток