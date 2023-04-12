https://ria.ru/20230412/ssha-1864792124.html

Херш: США готовят черновик соглашения по Украине на случай поражения России

Херш: США готовят черновик соглашения по Украине на случай поражения России - РИА Новости, 12.04.2023

Херш: США готовят черновик соглашения по Украине на случай поражения России

Военное руководство США готовит черновик соглашения об окончании конфликта на Украине, который предложат РФ в случае ее поражения, утверждает американский... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T14:58

2023-04-12T14:58

2023-04-12T15:11

в мире

сша

украина

россия

сеймур херш

джо байден

олаф шольц

центральное разведывательное управление (цру)

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ВАШИНГТОН, 12 апр – РИА Новости. Военное руководство США готовит черновик соглашения об окончании конфликта на Украине, который предложат РФ в случае ее поражения, утверждает американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на источник."Мне сообщили, что два месяца назад Объединенный комитет начальников штабов проинструктировал членов штабов – военный термин "поставил задачу" - составить черновик договора об окончании войны, чтобы предоставить его россиянам после их поражения на боя на Украине", - написал Херш в материале, опубликованном на его странице на платформе Substack.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов.По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году. Затем 7 марта – через месяц после публикации Херша и спустя почти полгода после диверсии – американская газета New York Times сообщила о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя "Северных потоков" стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В тот же день немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут на Украину.Как утверждалось, операция проводилась на яхте, арендованной у компании, расположенной в Польше, которая, очевидно, принадлежит двум украинцам. Прокуратура ФРГ в ответ на запрос РИА Новости сообщила, что лодка сдавалась в аренду немецкой компанией, которая находится вне подозрений.Немецкое издание Spiegel назвало модель и курс следования яхты "Андромеда" (Andromeda), которая, предположительно, была использована в ходе подготовки теракта на "Северных потоках". Портом приписки яхты является Бреге на острове Рюген. Spiegel сообщал, что 15-метровая яхта модели Bavaria Cruiser 50 была арендована неизвестными через чартерную фирму острова Рюген. Издание также публиковало фото яхты. Свой путь, как писало издание, судно начало из порта Росток-Варнемюнде, после чего пришвартовалось ненадолго у находящегося на севере острова порта Вик. Позднее Херш со ссылкой на источник заявил, что после визита канцлера ФРГ Олафа Шольца и его встречи с американским президентом Джо Байденом в начале марта ЦРУ совместно с разведкой Германии попросили подготовить альтернативную историю о взрывах на газопроводах "Северный поток" для СМИ.

https://ria.ru/20230330/lavrov-1861967044.html

https://ria.ru/20230310/britaniya-1857156444.html

https://ria.ru/20230309/ukraina-1856704585.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

в мире, сша, украина, россия, сеймур херш, джо байден, олаф шольц, центральное разведывательное управление (цру), северный поток, германия, киев