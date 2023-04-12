https://ria.ru/20230412/ssha-1864765997.html

Комиссия: США формируют базы о сопротивляемости людей к микроорганизмам

Комиссия: США формируют базы о сопротивляемости людей к микроорганизмам - РИА Новости, 12.04.2023

Комиссия: США формируют базы о сопротивляемости людей к микроорганизмам

США формируют базы данных о сопротивляемости различных этнических групп населения к воздействию патогенных микроорганизмов и их реакции на медицинские... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T13:37

2023-04-12T13:37

2023-04-12T13:37

сша

украина

министерство обороны сша

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804712188_0:185:3067:1910_1920x0_80_0_0_e6b3c0a34bb90a0085bbc507756ef498.jpg

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. США формируют базы данных о сопротивляемости различных этнических групп населения к воздействию патогенных микроорганизмов и их реакции на медицинские препараты, сообщается в докладе парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине. "США формируют базы данных о сопротивляемости представителей различных этнических групп населения к воздействию патогенных микроорганизмов и их реакции на медицинские препараты", - указывается в докладе, текст которого опубликован в думской электронной базе данных. Как отмечается в докладе, США формируют зависимость стран от своих фармацевтических компаний. "США формируют зависимость стран пребывания от своих фармацевтических компаний. Они активно продвигают на рынки этих стран вакцины, которые разрабатываются компаниями, сотрудничающими с Пентагоном, несмотря на то, что зачастую такие вакцины показывают низкую эффективность (например, разрекламированные вакцины против геморрагических лихорадок Эбола и Марбург)", - добавляется в документе.

https://ria.ru/20230412/biolabratorii-1864749706.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

сша, украина, министерство обороны сша, безопасность