https://ria.ru/20230412/ssha-1864765997.html
Комиссия: США формируют базы о сопротивляемости людей к микроорганизмам
Комиссия: США формируют базы о сопротивляемости людей к микроорганизмам - РИА Новости, 12.04.2023
Комиссия: США формируют базы о сопротивляемости людей к микроорганизмам
США формируют базы данных о сопротивляемости различных этнических групп населения к воздействию патогенных микроорганизмов и их реакции на медицинские... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T13:37
2023-04-12T13:37
2023-04-12T13:37
сша
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. США формируют базы данных о сопротивляемости различных этнических групп населения к воздействию патогенных микроорганизмов и их реакции на медицинские препараты, сообщается в докладе парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине. "США формируют базы данных о сопротивляемости представителей различных этнических групп населения к воздействию патогенных микроорганизмов и их реакции на медицинские препараты", - указывается в докладе, текст которого опубликован в думской электронной базе данных. Как отмечается в докладе, США формируют зависимость стран от своих фармацевтических компаний. "США формируют зависимость стран пребывания от своих фармацевтических компаний. Они активно продвигают на рынки этих стран вакцины, которые разрабатываются компаниями, сотрудничающими с Пентагоном, несмотря на то, что зачастую такие вакцины показывают низкую эффективность (например, разрекламированные вакцины против геморрагических лихорадок Эбола и Марбург)", - добавляется в документе.
https://ria.ru/20230412/biolabratorii-1864749706.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, украина, министерство обороны сша, безопасность
США, Украина, Министерство обороны США, Безопасность
Комиссия: США формируют базы о сопротивляемости людей к микроорганизмам
Комиссия: США формируют базы данных о сопротивляемости людей к патогенным микроорганизмам
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. США формируют базы данных о сопротивляемости различных этнических групп населения к воздействию патогенных микроорганизмов и их реакции на медицинские препараты, сообщается в докладе парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине.
"США формируют базы данных о сопротивляемости представителей различных этнических групп населения к воздействию патогенных микроорганизмов и их реакции на медицинские препараты", - указывается в докладе, текст которого опубликован в думской электронной базе данных.
Как отмечается в докладе, США формируют зависимость стран от своих фармацевтических компаний.
"США формируют зависимость стран пребывания от своих фармацевтических компаний. Они активно продвигают на рынки этих стран вакцины, которые разрабатываются компаниями, сотрудничающими с Пентагоном
, несмотря на то, что зачастую такие вакцины показывают низкую эффективность (например, разрекламированные вакцины против геморрагических лихорадок Эбола и Марбург)", - добавляется в документе.
Путину доложили содержание документа по биолабораториям США