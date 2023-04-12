https://ria.ru/20230412/sputniki-1864743835.html

Мантуров назвал количество российских спутников на орбите

Мантуров назвал количество российских спутников на орбите - РИА Новости, 12.04.2023

Мантуров назвал количество российских спутников на орбите

Российская орбитальная группировка состоит из 192 космических спутников, 52 из которых были запущены в прошлом году, заявил вице-премьер РФ – министр... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T12:32

2023-04-12T12:32

2023-04-12T12:33

космос - риа наука

россия

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Российская орбитальная группировка состоит из 192 космических спутников, 52 из которых были запущены в прошлом году, заявил вице-премьер РФ – министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Он уточнил, что 52 из них были запущены в прошлом году. Всего в 2022 году состоялись 22 космических пуска. Мантуров отметил, что космическая отрасль наравне с атомной вносят большой вклад в обороноспособность РФ.

https://ria.ru/20230331/internet-1862005310.html

россия

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)