https://ria.ru/20230412/sputniki-1864743835.html
Мантуров назвал количество российских спутников на орбите
Мантуров назвал количество российских спутников на орбите - РИА Новости, 12.04.2023
Мантуров назвал количество российских спутников на орбите
Российская орбитальная группировка состоит из 192 космических спутников, 52 из которых были запущены в прошлом году, заявил вице-премьер РФ – министр... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T12:32
2023-04-12T12:32
2023-04-12T12:33
космос - риа наука
россия
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Российская орбитальная группировка состоит из 192 космических спутников, 52 из которых были запущены в прошлом году, заявил вице-премьер РФ – министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Он уточнил, что 52 из них были запущены в прошлом году. Всего в 2022 году состоялись 22 космических пуска. Мантуров отметил, что космическая отрасль наравне с атомной вносят большой вклад в обороноспособность РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Космос - РИА Наука, Россия, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Мантуров назвал количество российских спутников на орбите
Глава Минпромторга Мантуров: российская орбитальная группировка состоит из 192 спутников
МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Российская орбитальная группировка состоит из 192 космических спутников, 52 из которых были запущены в прошлом году, заявил вице-премьер РФ – министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
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"Всего наша группировка сейчас насчитывает 192 космических аппарата", - сказал Мантуров в ходе правительственного часа в Совете Федерации.
Он уточнил, что 52 из них были запущены в прошлом году. Всего в 2022 году состоялись 22 космических пуска.
Мантуров отметил, что космическая отрасль наравне с атомной вносят большой вклад в обороноспособность РФ.
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