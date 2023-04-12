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Мантуров назвал количество российских спутников на орбите - РИА Новости, 12.04.2023
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12:32 12.04.2023 (обновлено: 12:33 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/sputniki-1864743835.html
Мантуров назвал количество российских спутников на орбите
Мантуров назвал количество российских спутников на орбите - РИА Новости, 12.04.2023
Мантуров назвал количество российских спутников на орбите
Российская орбитальная группировка состоит из 192 космических спутников, 52 из которых были запущены в прошлом году, заявил вице-премьер РФ – министр... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T12:32
2023-04-12T12:33
космос - риа наука
россия
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Российская орбитальная группировка состоит из 192 космических спутников, 52 из которых были запущены в прошлом году, заявил вице-премьер РФ – министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Он уточнил, что 52 из них были запущены в прошлом году. Всего в 2022 году состоялись 22 космических пуска. Мантуров отметил, что космическая отрасль наравне с атомной вносят большой вклад в обороноспособность РФ.
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космос - риа наука, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Космос - РИА Наука, Россия, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Мантуров назвал количество российских спутников на орбите

Глава Минпромторга Мантуров: российская орбитальная группировка состоит из 192 спутников

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПуск "Союза" со спутником группировки "Сфера"
Пуск Союза со спутником группировки Сфера - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Пуск "Союза" со спутником группировки "Сфера". Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Российская орбитальная группировка состоит из 192 космических спутников, 52 из которых были запущены в прошлом году, заявил вице-премьер РФ – министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
«
"Всего наша группировка сейчас насчитывает 192 космических аппарата", - сказал Мантуров в ходе правительственного часа в Совете Федерации.
Он уточнил, что 52 из них были запущены в прошлом году. Всего в 2022 году состоялись 22 космических пуска.
Мантуров отметил, что космическая отрасль наравне с атомной вносят большой вклад в обороноспособность РФ.
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Космос - РИА НаукаРоссияДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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