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Путин поручил увеличить выпуск спутников - РИА Новости, 12.04.2023
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17:21 12.04.2023 (обновлено: 19:37 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/sputnik-1864858476.html
Путин поручил увеличить выпуск спутников
Путин поручил увеличить выпуск спутников - РИА Новости, 12.04.2023
Путин поручил увеличить выпуск спутников
Необходимо значительно увеличить производство спутников, Россия может решать эти задачи, заявил президент России Владимир Путин на торжественном мероприятии в... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T17:21
2023-04-12T19:37
россия
космос - риа наука
владимир путин
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Необходимо значительно увеличить производство спутников, Россия может решать эти задачи, заявил президент России Владимир Путин на торжественном мероприятии в Кремле, посвященном Дню космонавтики."Нужно сосредоточить усилия на использовании околоземного пространства. Для этого совместно с технологическим бизнесом значительно следует увеличить производство спутников. От опытно-конструкторских работ перейти к конвейерной сборке. Такие задачи в мире решаются, и, конечно же, мы тоже можем решать", - сказал Путин.
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Путин о необходимости увеличения производства спутников
Путин о необходимости увеличения производства спутников
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россия, космос - риа наука, владимир путин
Россия, Космос - РИА Наука, Владимир Путин
Путин поручил увеличить выпуск спутников

Путин заявил, что Россия может решить задачу по увеличению выпуска спутников

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Необходимо значительно увеличить производство спутников, Россия может решать эти задачи, заявил президент России Владимир Путин на торжественном мероприятии в Кремле, посвященном Дню космонавтики.
"Нужно сосредоточить усилия на использовании околоземного пространства. Для этого совместно с технологическим бизнесом значительно следует увеличить производство спутников. От опытно-конструкторских работ перейти к конвейерной сборке. Такие задачи в мире решаются, и, конечно же, мы тоже можем решать", - сказал Путин.
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