https://ria.ru/20230412/sputnik-1864858476.html

Путин поручил увеличить выпуск спутников

Путин поручил увеличить выпуск спутников - РИА Новости, 12.04.2023

Путин поручил увеличить выпуск спутников

Необходимо значительно увеличить производство спутников, Россия может решать эти задачи, заявил президент России Владимир Путин на торжественном мероприятии в... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T17:21

2023-04-12T17:21

2023-04-12T19:37

россия

космос - риа наука

владимир путин

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Необходимо значительно увеличить производство спутников, Россия может решать эти задачи, заявил президент России Владимир Путин на торжественном мероприятии в Кремле, посвященном Дню космонавтики."Нужно сосредоточить усилия на использовании околоземного пространства. Для этого совместно с технологическим бизнесом значительно следует увеличить производство спутников. От опытно-конструкторских работ перейти к конвейерной сборке. Такие задачи в мире решаются, и, конечно же, мы тоже можем решать", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230405/sputniki-1863302252.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, космос - риа наука, владимир путин