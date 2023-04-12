https://ria.ru/20230412/spetsoperatsiya-1870178903.html

Пермский край отправил бойцам в зону спецоперации машину с медом

Пермский край отправил бойцам в зону спецоперации машину с медом - РИА Новости, 06.05.2023

Пермский край отправил бойцам в зону спецоперации машину с медом

Пермский край отправил бойцам в зону спецоперации машину с медом, также большая партия гуманитарного груза адресована жителям Донбасса, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.05.2023

2023-04-12T17:23

2023-04-12T17:23

2023-05-06T15:44

специальная военная операция на украине

надежные люди

пермский край

общество

ясиноватая

донбасс

ульяновский автомобильный завод (уаз)

общероссийский народный фронт

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ПЕРМЬ, 12 апр - РИА Новости. Пермский край отправил бойцам в зону спецоперации машину с медом, также большая партия гуманитарного груза адресована жителям Донбасса, сообщили РИА Новости в краевой администрации. Сегодня, 12 апреля, из Пермского края к жителям Донбасса и участникам спецоперации отправлена партия гуманитарного груза, в том числе два новых автомобиля УАЗ и "Нива". Первое транспортное средство получит семья из города Ясиноватая, дом которой был разрушен снарядом. Вторую машину, загруженную банками с медом, передадут пермскому батальону. "УАЗ пострадавшей семье передало потребительское общество "Сарс" из Октябрьского района. Машину используем для доставки груза жителям. Груз собирал Общероссийский народный фронт, участвовали жители нашего региона, власти, бизнес. В машину загружены продукты, бытовая техника, постельные принадлежности, мед, одежда, маскировочные сети, лекарства для жителей и больницы в Ясиноватой, письма бойцам от детей. Также по запросу жителями Добрянки направляются строительные каски, два инвалидных кресла, семья пермяков сшила специальные носилки для бойцов, сварщики из Чайковского изготовили печки-буржуйки", — рассказал РИА Новости один из организаторов погрузочных работ. Собеседник уточнил, что машины с грузом помещены на железнодорожную платформу, которая сначала отправится в Москву, где будет сформирован общий эшелон от нескольких регионов на Донбасс.

https://ria.ru/20230412/spetsoperatsiya-1870176545.html

пермский край

ясиноватая

донбасс

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надежные люди, пермский край, общество, ясиноватая, донбасс, ульяновский автомобильный завод (уаз), общероссийский народный фронт