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Пермский край отправил бойцам в зону спецоперации машину с медом
Пермский край отправил бойцам в зону спецоперации машину с медом - РИА Новости, 06.05.2023
Пермский край отправил бойцам в зону спецоперации машину с медом
Пермский край отправил бойцам в зону спецоперации машину с медом, также большая партия гуманитарного груза адресована жителям Донбасса, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.05.2023
2023-04-12T17:23
2023-04-12T17:23
2023-05-06T15:44
специальная военная операция на украине
надежные люди
пермский край
общество
ясиноватая
донбасс
ульяновский автомобильный завод (уаз)
общероссийский народный фронт
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ПЕРМЬ, 12 апр - РИА Новости. Пермский край отправил бойцам в зону спецоперации машину с медом, также большая партия гуманитарного груза адресована жителям Донбасса, сообщили РИА Новости в краевой администрации. Сегодня, 12 апреля, из Пермского края к жителям Донбасса и участникам спецоперации отправлена партия гуманитарного груза, в том числе два новых автомобиля УАЗ и "Нива". Первое транспортное средство получит семья из города Ясиноватая, дом которой был разрушен снарядом. Вторую машину, загруженную банками с медом, передадут пермскому батальону. "УАЗ пострадавшей семье передало потребительское общество "Сарс" из Октябрьского района. Машину используем для доставки груза жителям. Груз собирал Общероссийский народный фронт, участвовали жители нашего региона, власти, бизнес. В машину загружены продукты, бытовая техника, постельные принадлежности, мед, одежда, маскировочные сети, лекарства для жителей и больницы в Ясиноватой, письма бойцам от детей. Также по запросу жителями Добрянки направляются строительные каски, два инвалидных кресла, семья пермяков сшила специальные носилки для бойцов, сварщики из Чайковского изготовили печки-буржуйки", — рассказал РИА Новости один из организаторов погрузочных работ. Собеседник уточнил, что машины с грузом помещены на железнодорожную платформу, которая сначала отправится в Москву, где будет сформирован общий эшелон от нескольких регионов на Донбасс.
https://ria.ru/20230412/spetsoperatsiya-1870176545.html
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надежные люди, пермский край, общество, ясиноватая, донбасс, ульяновский автомобильный завод (уаз), общероссийский народный фронт
Специальная военная операция на Украине, Надежные люди, Пермский край, Общество, Ясиноватая, Донбасс, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Общероссийский народный фронт
Пермский край отправил бойцам в зону спецоперации машину с медом
Пермский край отправил машину с медом бойцам СВО и гумпомощь жителям Донбасса