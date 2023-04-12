https://ria.ru/20230412/spetsoperatsiya-1870176545.html
Меценаты из Дагестана отправили в зону спецоперации девять тонн картофеля
Меценаты из Дагестана отправили в зону спецоперации девять тонн картофеля - РИА Новости, 06.05.2023
Меценаты из Дагестана отправили в зону спецоперации девять тонн картофеля
Меценаты из Новолакского района Дагестана отправили для военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне специальной военной операции, порядка 9 тонн картофеля... РИА Новости, 06.05.2023
2023-04-12T13:00
2023-04-12T13:00
2023-05-06T15:32
специальная военная операция на украине
новолакский район
надежные люди
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МАХАЧКАЛА, 12 апр - РИА Новости. Меценаты из Новолакского района Дагестана отправили для военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне специальной военной операции, порядка 9 тонн картофеля и более 7 тысяч литров воды, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации района. “Несколько военных машин, которые были загружены очередной партией гуманитарной помощи для наших военнослужащих, с новолакского кольца направились в зону СВО. На этот раз спонсоры отправили около 7,2 тысячи литров питьевой воды и около 9 тонн картофеля”, – сказали в районной администрации. Уточняется, что гуманитарный груз собрали бизнесмен Ахмед Ордашев и депутат районного собрания Аслодин Аслудинов вместе со своими братьями. Оба – жители села Гамиях Новолакского района.
https://ria.ru/20230410/posylka-1870043504.html
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новолакский район, надежные люди
Специальная военная операция на Украине, Новолакский район, Надежные люди
Меценаты из Дагестана отправили в зону спецоперации девять тонн картофеля
Меценаты из Дагестана отправили в зону СВО девять тонн картофеля и 7000 литров воды
МАХАЧКАЛА, 12 апр - РИА Новости. Меценаты из Новолакского района Дагестана отправили для военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне специальной военной операции, порядка 9 тонн картофеля и более 7 тысяч литров воды, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации района.
“Несколько военных машин, которые были загружены очередной партией гуманитарной помощи для наших военнослужащих, с новолакского кольца направились в зону СВО. На этот раз спонсоры отправили около 7,2 тысячи литров питьевой воды и около 9 тонн картофеля”, – сказали в районной администрации.
Уточняется, что гуманитарный груз собрали бизнесмен Ахмед Ордашев и депутат районного собрания Аслодин Аслудинов вместе со своими братьями. Оба – жители села Гамиях Новолакского района.
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