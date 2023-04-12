https://ria.ru/20230412/spetsoperatsiya-1864922347.html

Спецоперация, 12 апреля: Минобороны изучает найденные на Украине патогены

Спецоперация, 12 апреля: Минобороны изучает найденные на Украине патогены - РИА Новости, 12.04.2023

Спецоперация, 12 апреля: Минобороны изучает найденные на Украине патогены

Военное руководство США готовит черновик соглашения об окончании украинского конфликта, который предложат России в случае ее поражения, утверждает американский... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T22:20

2023-04-12T22:20

2023-04-12T22:20

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

киев

игорь кириллов

сеймур херш

пентагон

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости Военное руководство США готовит черновик соглашения об окончании украинского конфликта, который предложат России в случае ее поражения, утверждает американский журналист Сеймур Херш.Биолаборатории на УкраинеМинобороны России исследует обнаруженные в четырех лабораториях Украины 240 патогенов опасных болезней, в том числе холеры и сибирской язвы, заявил в Совете Федерации начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС Игорь Кириллов на основе анализа документов, касающихся военно-биологической деятельности США. Поставки оружия КиевуНа фоне попадающих на Украину ПЗРК и ПТРК Запада впору ставить вопрос о безопасности гражданского авиасообщения в мире и Европе, заявили РИА Новости в МИД.Комментируя слова премьер-министр Венгрии Виктора Орбана о том, что страны ЕС близки к обсуждению ранее избегавшейся темы отправки "войск некого миротворческого типа" на Украину, в МИД указали, что "любые рассуждения Евросоюза о своем миротворчестве в нынешних условиях весьма лицемерны, поскольку никаких усилий в сторону политического урегулирования ЕС не предпринимает". Обстановка в украинской армииБольшая часть военнослужащих сил специального назначения из стран НАТО на Украине в феврале-марте 2023 года были британцами, их количество составило до 50 человек, сообщает газета Guardian со ссылкой на источники. Украинские военные летом 2022 года перевозили оружие в машинах с эмблемами Красного Креста, рассказала РИА Новости жительница Артемовска, пожелавшая не называть своего имени. Намеченное на весну контрнаступление украинских войск было отложено из-за погодных условий, медленных поставок оборудования и нехватки боеприпасов, пишет газета Washington Post. Министр обороны Украины Алексей Резников отрицает данные в "слитых" документах Пентагона о нахождении личного состава НАТО на территории страны. Международная обстановкаВласти Сербии согласились поставить оружие Украине и даже уже могли это сделать, передает агентство Рейтер со ссылкой на утекшие в сеть секретные документы США. Министр обороны Сербии Милош Вучевич заявил РИА Новости, что новые сообщения о поставках Белградом оружия Киеву являются ложными, как и предыдущие. Агенты Службы безопасности Украины (СБУ) причастны к атаке на российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 на белорусском аэродроме под Минском в конце февраля, пишет издание Economist со ссылкой на секретные документы Пентагона, просочившиеся в сеть. Ранее ту же версию о причастности украинских спецслужб к этому теракту озвучил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Попавшие в сеть секретные материалы Пентагона содержат четыре варианта развития конфликта на Украине при непредвиденных обстоятельствах, таких как удар Киева по Кремлю, пишет газета New York Times, отмечая при этом, что такие прогнозы являются "довольно типичным продуктом" разведслужб. Материалы Сеймура ХершаВоенное руководство США готовит черновик соглашения об окончании конфликта на Украине, который предложат РФ в случае ее поражения, утверждает американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на источник. Журналист также заявил, что Владимир Зеленский покупает российское топливо, что оплачивается за счет американских налогоплательщиков. Херш также заявил о "полном разрыве" между руководством Белого дома и разведывательным сообществом страны, а также рассказал, что глава ЦРУ Уильям Бернс на встрече с Зеленским в январе в Киеве представил ему список из 35 украинских генералов и чиновников, о чьей коррумпированности известно США.

https://ria.ru/20230412/politika-1864467760.html

https://ria.ru/20230412/zelenskiy-1864897357.html

https://ria.ru/20230411/politika-1864324206.html

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в мире, россия, украина, киев, игорь кириллов, сеймур херш, пентагон, служба безопасности украины, центральное разведывательное управление (цру), а-50, владимир зеленский